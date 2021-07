Avis aux passagers des chemins de fer indiens ! Consultez les horaires révisés de ces trains spéciaux

Tous les passagers voyageant ont également été invités à s’assurer de toutes les directives et protocoles liés à Covid-19.

Horaires révisés des trains spéciaux IRCTC : passagers des chemins de fer indiens, attention ! Le transporteur national a décidé de réviser les horaires de certains services de trains spéciaux. Selon Northern Railways, la zone a modifié les horaires de certains trains spéciaux à compter du 9 juillet 2021. Par conséquent, il est conseillé aux passagers ferroviaires de vérifier les horaires détaillés des trains avant de commencer leur voyage en train via le numéro d’assistance RailMadad 139 ou le site Web officiel des chemins de fer indiens ou l’application mobile NTES. Tous les passagers voyageant ont également été invités à s’assurer de toutes les directives et protocoles liés à Covid-19. Voici la liste des trains spéciaux avec leurs horaires révisés :

Numéro de train 02487 Bikaner Junction – Delhi Sarai Rohilla Superfast Special pour arriver à la gare de Rewari à 15h45 et départ de la gare à 15h50Numéro de train 04022 Jaipur Junction – Delhi Sarai Rohilla Express Special pour arriver à la gare de Rewari à 3h59 et départ de la gare à 4:02 AMTrain Number 09263 Porbandar – Delhi Sarai Rohilla Special pour arriver à la gare de Rewari à 17:55 et départ de la gare à 17:57 PMTrain Number 09337 Indore Junction – Delhi Sarai Rohilla Special pour arriver à la gare de Rewari à 10h40 et départ de la gare à 10h45 Numéro de train 09579 Rajkot Junction – Delhi Sarai Rohilla Spécial pour arriver à la gare de Rewari à 8h38 et départ de la gare à 8h40 Numéro de train 09613 Ajmer Junction – Amritsar Junction Festival Spécial pour arriver à Hisar Junction à 2h35 et départ de la gare à 3h10 du matin Numéro de train 09027 Bandra T. – Jammu Tawi Festival Superfast Spécial pour arriver à Hisar Junction à 12h30 et départ de la gare à 13h20 pluie Numéro 02456 Bikaner Junction – Delhi Sarai Rohilla Spécial pour arriver à la gare de Sriganganagar à 22h20 et partir de la gare à 22h35

