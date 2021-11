Avis aux passagers des chemins de fer indiens ! Tous les trains spéciaux à circuler avec des numéros de train réguliers

Tous les trains spéciaux sont convertis en numéros de trains réguliers à compter du 16 novembre 2021.

Régularisation des numéros de train : Compte tenu de la pandémie de Covid-19, tous les services réguliers de train postal ou express des chemins de fer indiens étaient exploités en tant que trains courrier ou express spécial et spécial vacances. Maintenant, le transporteur national a décidé que tous ces services ferroviaires seront exploités sur le réseau ferroviaire avec des numéros de train réguliers et avec des tarifs de train applicables à une classe de voyage particulière, un type de train, etc. Progressivement, tous les trains spéciaux sont convertis en numéros de train réguliers à compter du 16 novembre 2021. Tous les numéros de train, dans le système PRS et NTES, sont convertis en numéros de train réguliers de manière progressive, selon un communiqué publié par Eastern Railways.

Pendant ce temps, le ministère des Chemins de fer a annoncé que le système de réservation des passagers des chemins de fer (PRS) des chemins de fer indiens sera fermé pendant six heures pendant les heures creuses pendant sept jours. Selon le ministère, cette décision a été prise pour permettre la mise à jour des données du système, la mise à jour des nouveaux numéros de train, etc. Étant donné qu’une énorme quantité d’anciens numéros de train, ainsi que les données de réservation de passagers en cours, doivent être mises à jour dans tous les Indian Railways Mail ou Express, l’étape est planifiée dans une série d’étapes soigneusement calibrées et mise en œuvre pendant les heures de nuit pour minimiser l’impact sur les services de billetterie.

L’activité a commencé de la nuit intermédiaire du 14 au 15 novembre à la nuit du 20 au 21 novembre, commençant à 23h30 et se terminant à 05h30. Aucun service PRS (réservation de billets, réservation en cours, annulation, services de renseignements, etc.) n’est disponible pendant ces six heures. Au cours de la période, il est assuré par le personnel ferroviaire que la cartographie à l’avance des trains démarre pendant les horaires concernés. À l’exception des services du système de réservation des passagers, tous les autres services de renseignements, y compris 139 services d’assistance téléphonique, continueront sans interruption, a indiqué le ministère.

