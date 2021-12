Avis aux passagers ! Indian Railways a annulé ces trains en raison de fortes pluies

Indian Railways a annulé de nombreux services de trains spéciaux de passagers en raison des fortes précipitations.

Annulations de trains spéciaux de voyageurs IRCTC : voyageurs de train, attention ! Indian Railways a annulé de nombreux services de trains spéciaux de passagers en raison des fortes précipitations. Selon un communiqué de presse publié par Southern Railways, en raison de fortes pluies et de glissements de terrain entre les gares de Coonoor et Kallar dans la Nilgiri Mountain Railway de la division de Salem, deux trains ont été annulés. En outre, le chemin de fer zonal a également annoncé qu’en raison de glissements de terrain entre New Aryankavu et Bhagavathipuram dans la section ferroviaire Sengottai – Punalur de la division Madurai de Southern Railways, des changements partiels ont été apportés à la configuration de certains services de trains de voyageurs.

Voici la liste des services de trains de voyageurs annulés :

Le train numéro 06136 Mettupalayam – Udagamandalam Daily Passenger train spécial qui devait quitter la gare de Mettupalayam à 07h10 le 7 décembre 2021, a été annulé. Le train numéro 06137 Udagamandalam – Mettupalayam Daily Passenger Special train qui devait quitter la gare d’Udagamandalam le 7 décembre à 14h00 2021, a été annulé.

Voici la liste des services de trains de voyageurs partiellement annulés :

Le train numéro 16792 Palakkad Junction – Tirunelveli Junction Palaruvi Express qui a quitté la gare de Palakkad Junction à 16 h 05 le 6 décembre 2021 a été partiellement annulé entre Punalur et Tirunelveli Junction. Le train numéro 16791 Tirunelveli Junction – Palakkad Junction Palaruvi Express qui a quitté la gare de Tirunelveli Junction à 11 h 20 L’après-midi du 6 décembre 2021 a été partiellement annulé entre Tirunelveli Junction et Punalur.Le train numéro 16101 Chennai Egmore – Kollam Junction Express qui a quitté la gare de Chennai Egmore à 17h00 le 6 décembre 2021 a été partiellement annulé entre les gares Sengottai et Kollam.Le train numéro 16102 Kollam Junction – Chennai Egmore Express qui devait quitter la gare de Kollam Junction à 12h00 le 7 décembre 2021 a été annulé entre les gares de Kollam Junction et de Sengottai et le train circulera de Sengottai à la gare de Chennai Egmore.

