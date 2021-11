Avis aux passagers ! Indian Railways annule le tarif des billets de quai à Mumbai ; Voici combien cela coûtera

Le prix des billets de quai a été augmenté pour éviter les foules inutiles dans les gares au vu de la pandémie de Covid-19.

Avis aux voyageurs en train ! Indian Railways réduira le tarif du billet de la plate-forme de Rs 50 à Rs 10 dans plusieurs gares de Mumbai. La division de Mumbai de la zone ferroviaire centrale a décidé de modifier le prix des billets de quai de Rs 50 à seulement Rs 10 aux gares Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT), Lokmanya Tilak Terminus, Kalyan, Thane, Dadar et Panvel avec effet immédiat. Selon Central Railways, le prix des billets de quai a été augmenté pour éviter les foules inutiles dans les gares en raison de la pandémie de Covid-19. Désormais, compte tenu de l’assouplissement des restrictions imposées en raison de la pandémie de coronavirus, la décision de revenir en arrière sur le prix du billet de quai a été prise par le transporteur national.

Pendant ce temps, le tarif des billets de quai a également été régularisé à 10 Rs par billet pour les gares de banlieue et non de banlieue de la division de Mumbai de la zone ferroviaire occidentale avec effet immédiat. Tous les passagers voyageant sont tenus de suivre le protocole sanitaire et les directives en vigueur concernant la pandémie de Covid-19, a ajouté la zone Western Railway.

De plus, les passagers n’auront désormais plus à préparer leurs repas pour les voyages en train. Le transporteur national a décidé de reprendre le service de plats fraîchement préparés aux passagers des trains Vande Bharat Express, Rajdhani Express, Shatabdi Express, Tejas Express, Duronto Express et Gatiman Express. À cet égard, une ordonnance a été émise par Indian Railways à tous les départements et parties prenantes concernés. L’ordonnance indique que la question a été examinée et qu’il a été décidé par le transporteur national de reprendre le service de plats cuisinés dans les trains.

Les zones des chemins de fer indiens, selon un rapport de l’ANI, vérifieront les frais de restauration à bord à réaliser en fonction des services offerts ainsi que de la liste des tarifs applicables. De plus, pour autoriser la réservation ou la désinscription des services de restauration, il sera transmis au logiciel du système de réservation des passagers, à partir de la date ARP, au moment de la réservation du billet.

