Avis aux voyageurs en train ! Ces trains spéciaux des chemins de fer indiens reprendront dans les prochains jours

Les services de train annulés sont maintenant rétablis dans différentes sections.

Reprise des trains spéciaux de voyageurs : Dans les prochains jours, de nombreux services de trains spéciaux de voyageurs seront rétablis sur le réseau des chemins de fer indiens. Auparavant, plusieurs trains spéciaux avaient été temporairement suspendus en raison d’une augmentation des cas de COVID-19. Cependant, les services de train annulés sont à nouveau rétablis dans différentes sections. Selon le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal, outre la restauration des trains spéciaux de passagers, un service de train spécial d’été est également lancé de Gorakhpur à la gare de Bandra Terminus à partir du 25 juin 2021. Voici la liste complète des services de trains spéciaux de voyageurs qui reprendront dans les prochains jours :

Train numéro 02011 New Delhi-Kalka Shatabdi Express à partir du 21 juin

Train numéro 02012 Kalka-New Delhi Shatabdi Express à partir du 21 juin

Train Numéro 02017 New Delhi-Dehradun Shatabdi Express à partir du 21 juin

Train Numéro 02018 Dehradun-New Delhi Shatabdi Express à partir du 21 juin

Numéro de train 02013 New Delhi-Amritsar Junction Shatabdi Express à partir du 1er juillet

Numéro de train 02014 Amritsar Junction-New Delhi Shatabdi Express à partir du 2 juillet

Train Numéro 02005 New Delhi-Kalka Shatabdi Express du 21 juin

Train Numéro 02006 Kalka-New Delhi Shatabdi Express à partir du 22 juin

Numéro de train 04048 Delhi Junction-Kotdwara Shatabdi Express à partir du 21 juin

Numéro de train 04047 Kotdwara-Delhi Junction Shatabdi Express à partir du 21 juin

Numéro de train 02046 Chandigarh-New Delhi Shatabdi Express à partir du 21 juin

Numéro de train 02045 New Delhi-Chandigarh Shatabdi Express à partir du 21 juin

Numéro de train 02029 New Delhi-Amritsar Shatabdi Express à partir du 2 juillet

Numéro de train 02030 Amritsar-New Delhi Shatabdi Express à partir du 2 juillet

Numéro de train 02265 Delhi Sarai Rohilla-Jammu Tawi Duronto à partir du 2 juillet

Train numéro 02266 Jammu Tawi-Delhi Sarai Rohilla Duronto à partir du 3 juillet

Numéro de train 02462 Shri Mata Vaishno Devi Katra-New Delhi Sri Shakti à partir du 1er juillet

Numéro de train 02461 New Delhi-Shri Mata Vaishno Devi Katra Sri Shakti à partir du 2 juillet

Numéro de train 04527 Kalka-Shimla Express à partir du 21 juin

Numéro de train 04528 Shimla-Kalka Express à partir du 21 juin

Numéro de train 04517 Kalka-Shimla Express à partir du 21 juin

Numéro de train 04518 Shimla-Kalka Express à partir du 21 juin

Numéro de train 04505 Kalka-Shimla Express à partir du 21 juin

Numéro de train 04506 Shimla-Kalka Express à partir du 21 juin

Numéro de train 04051 New Delhi-Daurai Express à partir du 21 juin

Train Numéro 04052 Daurai-New Delhi Express à partir du 21 juin

Numéro de train 04640 Firozpur Cantt-Sahibzada Ajeet Singh Nagar Express à partir du 21 juin

Numéro de train 04639 Sahibzada Ajeet Singh Nagar-Firozpur Cantt Express à partir du 21 juin

Numéro de train 02441 Bilaspur Junction-New Delhi Express à partir du 24 juin

Numéro de train 02442 New Delhi-Bilaspur Junction Express à partir du 22 juin

Train Numéro 04606 Jammu Tawi-Yognagari Rishikesh Express à partir du 4 juillet

Numéro de train 04605 Yognagari Rishikesh-Jammu Tawi Express à partir du 5 juillet

Numéro de train 04041 Delhi Junction-Dehradun Express à partir du 21 juin

Numéro de train 04042 Dehradun-Delhi Junction Express à partir du 22 juin

Train Numéro 04515 Kalka-Shimla Express Spécial à partir du 21 juin

Train Numéro 04516 Shimla-Kalka Express Spécial à partir du 22 juin

Numéro de train 04210 Lucknow-Prayagraj Sangam Express à partir du 21 juin

Numéro de train 04209 Prayagraj Sangam-Lucknow Express à partir du 22 juin

Numéro de train 04233 Prayagraj Sangam-Mankapur Junction à partir du 21 juin

Numéro de train 04234 Mankapur Junction-Prayagraj Sangam Express à partir du 22 juin

Train numéro 04231 Prayagraj Sangam-Basti Manwar Sangam Express à partir du 21 juin

Train Numéro 04232 Basti-Prayagraj Sangam Manwar Sangam Express à partir du 21 juin

Numéro de train 05053 Chhapra-Lucknow Junction Express à partir du 1er juillet

Numéro de train 05054 Lucknow Junction-Chhapra Express à partir du 28 juin

Numéro de train 05083 Chhapra-Farrukhabad Express à partir du 29 juin

Numéro de train 05084 Farrukhabad-Chhapra Express à partir du 30 juin

Numéro de train 05114 Chhapra Kachehari-Gomti Nagar Express à partir du 1er juillet

Train numéro 05113 Gomti Nagar-Chhapra Kachehari Express à partir du 2 juillet

Train Numéro 02595 Gorakhpur-Anand Vihar (T) Express à partir du 17 juin

Numéro de train 02596 Anand Vihar (T)-Gorakhpur Express à partir du 18 juin

