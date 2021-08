Avis aux voyageurs en train ! Indian Railways convertira ces trains entièrement réservés en offres spéciales non réservées

Ces trains convertis sans réservation circuleront sur le réseau des chemins de fer indiens à compter du 12 août 2021.

À partir d’aujourd’hui, les chemins de fer indiens exploiteront davantage de trains sans réservation ! La zone ferroviaire du Nord a récemment décidé de convertir plusieurs trains spéciaux Mail ou Express entièrement réservés en services de trains spéciaux non réservés. Selon le chemin de fer zonal, ces trains convertis sans réservation circuleront sur le réseau des chemins de fer indiens à compter du 12 août 2021. Le transporteur national a conseillé à tous les voyageurs ferroviaires de vérifier les horaires détaillés de ces services de trains spéciaux via RailMadad Helpline Numéro 139 ou le Application NTES. En outre, les passagers peuvent également visiter le site Web des chemins de fer indiens afin de vérifier les détails de ces trains spéciaux. Cependant, tous les passagers voyageant doivent s’assurer de toutes les normes liées à Covid du Centre ainsi que du gouvernement de l’État telles que la désinfection, la distanciation sociale, etc., a déclaré Indian Railways. Ces trains convertis non réservés circuleront selon les détails ci-dessous :

Le train numéro 04640 de la gare de Firozpur Cantt à la gare de Sahibzada Ajeet Singh Nagar (Mohali) circulera quotidiennementLe train numéro 04639 de la gare de Sahibzada Ajeet Singh Nagar (Mohali) à la gare de Firozpur Cantt circulera quotidiennementLe train numéro 04488 de la gare de Firozpur Cantt à Chandigarh La gare de Junction fonctionnera quotidiennementLe train numéro 04487 de la gare de Chandigarh Junction à la gare de Firozpur Cantt fonctionnera quotidiennementLe numéro de train 04669 de la gare de Firozpur Cantt à la gare de Hanuman Garh Junction fonctionnera quotidiennementLe numéro de train 04670 de la gare de Hanuman Garh Junction à la gare de Firozpur Cantt fonctionnera quotidiennementLe train numéro 04538 de la gare de Nangal Dam à la gare d’Amritsar Junction circulera quotidiennementLe train numéro 04537 de la gare d’Amritsar Junction à la gare de Nangal Dam circulera quotidiennementLe numéro de train 04489 de la gare d’Amritsar Junction à la gare de Pathankot Junction circulera quotidiennement Le train numéro 04490 de la gare de Pathankot Junction à la gare d’Amritsar Junction circulera tous les jours

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.