Avis aux voyageurs en train ! Indian Railways étend son programme de réduction sur les billets réservés via UPI

Indian Railways a annoncé avoir étendu le programme de réduction sur la réservation de billets de train aux guichets des gares via UPI/BHIM.

Réduction sur les billets de train des chemins de fer indiens : pour ceux qui voyagent fréquemment sur les chemins de fer indiens, voici quelques bonnes nouvelles pour vous. Les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont annoncé qu’ils avaient étendu le programme de réduction sur la réservation de billets de train aux guichets des gares via l’interface de paiement unifiée (UPI) / Bharat Interface for Money (BHIM). Selon le transporteur national, l’octroi d’une remise de 5 % sur la valeur totale du tarif du billet de base lors de la réservation du billet réservé via UPI, y compris l’application BHIM aux guichets du système informatisé de réservation des passagers (PRS) dans les gares, est désormais prolongé jusqu’au 12 juin. 2022. Voici le processus de paiement et de réservation :

Tout d’abord, la personne doit se rendre au guichet de la gare et fournir les détails de la gare de destination, le nombre total de passagers et d’autres détails de voyage. Après avoir entré tous les détails requis, la personne au guichet sélectionnera UPI comme option de paiement. La personne au guichet demandera au client pour fournir son adresse de paiement virtuelle (VPA) Le guichetier à la gare entrera dans l’APV pour initier la transactionEnsuite, le client recevra une demande de paiement sur son application BHIM pour effectuer le paiement. Le client devra accepter la demande de paiement et le passager le compte lié sera débitéUne fois la transaction terminée, la personne au guichet imprimera le billet de train pour le client

Plus tôt cette année, la National Payments Corporation of India (NPCI) a signalé que le nombre de transactions via BHIM UPI avait plus que doublé pour atteindre 273 crores en mars 2021. Au mois de mars 2020, environ 125 crores de transactions ont eu lieu via BHIM. UPI. Au cours du mois, la valeur des transactions UPI s’élevait à 5 04886 crore de Rs contre un montant de 2 06 462 crore de Rs au cours du mois de l’année précédente.

