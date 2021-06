Avis aux voyageurs en train ! Indian Railways reprendra plusieurs trains spéciaux à partir du 5 mai ; voir la liste

Indian Railways reprend plusieurs services ferroviaires suspendus.

Reprise des trains spéciaux de passagers : Pour la commodité des passagers ferroviaires, Indian Railways reprend plusieurs services de train suspendus. Selon East Central Railways, l’exploitation de 24 trains spéciaux de passagers, qui avaient été précédemment suspendus par le transporteur national dans diverses sections de la zone, est maintenant en cours de restauration. Ces trains spéciaux de voyageurs annulés reprendront leurs services à partir du 5 juin 2021. Selon le chemin de fer zonal, les arrêts, les horaires et l’itinéraire de ces trains spéciaux de voyageurs resteront les mêmes. Voici la liste complète des trains spéciaux de passagers qui seront repris par East Central Railways à partir du 5 juin :

Numéro de train 05591 / 05592 Darbhanga – Harnagar DEMU spécial passagers à reprendre à partir du 5 juin 2021Train numéro 05579 Darbhanga – Jhanjharpur DEMU spécial passagers à reprendre à partir du 5 juin 2021Train numéro 05580 Jhanjharpur – Darbhanga DEMU spécial passagers à reprendre à partir du 6 juin 2021Numéro de train 05230 / 05229 Saharsa – Barhara Kothi DEMU spécial passagers à reprendre à partir du 5 juin 2021Train numéro 05238 / 05237 Barhara Kothi – Banmankhi DEMU spécial passagers à reprendre à partir du 5 juin 2021Train numéro 03224 / 03223 Rajgir – Fatuha MEMU passager spécial à reprendre à partir du 5 juin 2021Numéro de train 03641 / 03642 Pt Deen Dayal Upadhyaya Jn – Dildarnagar Jn Le train spécial pour passagers reprendra à partir du 5 juin 2021Le train spécial pour passagers 03647 / 03648 Dildarnagar – Tarighat pour passagers spécial reprendra à partir du 5 juin 2021Le train spécial pour les passagers 03356 / 03355 Gaya – Kiul MEMU spécial pour passagers reprendra à partir du 5 juin 2021Numéro de train 05519 / 05520 Vaishali – Sonpur DEMU Special reprendra à partir du 5 juin 2021Numéro de train 03368 Sonpur – Katihar MEMU Spe cial à reprendre à partir du 5 juin 2021Train numéro 03367 Katihar – Sonpur MEMU spécial à reprendre à partir du 6 juin 2021Train numéro 03315 Katihar – Samastipur MEMU spécial à reprendre à partir du 6 juin 2021Train numéro 03316 Samastipur – Katihar MEMU spécial à reprendre à partir du 5 juin 2021Train numéro 05247 / 05248 Sonpur – Chhapra MEMU Special reprendra à partir du 5 juin 2021

