Avis aux voyageurs indiens ! Le Royaume-Uni fait enfin un clin d’œil à Covishield mais la quarantaine reste; voici les derniers avis aux voyageurs à travers le monde

Le Royaume-Uni a modifié en septembre les règles de voyage pour les voyageurs internationaux

Dans son avis aux voyageurs révisé, le gouvernement britannique qualifie Covishield comme vaccin approuvé pour les voyageurs en provenance d’Inde vers le pays. Mais cela, pour l’instant, ne se traduit pas par un soulagement pour la quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés (avec Covishield approuvé par l’OMS) en provenance d’Inde à partir du 4 octobre. Covishield comme « non vacciné ». Le pays a également soulevé des questions sur le certificat de vaccin de l’Inde.

Mais plusieurs autres pays rouvrent les voyages depuis l’Inde de manière calibrée. Plusieurs destinations prisées ont été ouvertes pour certaines catégories d’Indiens vaccinés.

États Unis

Les voyageurs étrangers seront autorisés à entrer aux États-Unis s’ils présentent une preuve de vaccination complète avant de monter à bord du vol et un test Covid-19 négatif dans les trois jours suivant leur arrivée dans le pays, a déclaré Jeff Zients, coordinateur de la pandémie de la Maison Blanche. Zients, cependant, n’a pas précisé quels types de visas seront autorisés à entrer.

Selon un rapport du NYT, le Center for Disease Control and Prevention des États-Unis considère qui « a complètement vacciné » qui inocule deux semaines après avoir reçu une deuxième dose de vaccin Moderna ou Pfizer ou une dose unique de vaccin Johnson & Johnson Covid. Un porte-parole du CDC a en outre déclaré que les personnes vaccinées avec des vaccins répertoriés par l’Organisation mondiale de la santé, notamment l’AstraZeneca, seraient considérées comme entièrement vaccinées, mais rien n’a été clarifié sur la variante produite par le Serum Institute of India.

Canada

Le Canada n’a pas autorisé les vols directs à destination et en provenance de l’Inde et a assoupli les tests RT-PCR effectués à partir de pays tiers par des voyageurs indiens lors d’un vol d’escale vers le Canada. Le Canada a interdit tous les vols en provenance de l’Inde il y a des mois après que les passagers avec des rapports RT-PCR négatifs ici aient été trouvés positifs à l’arrivée.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a modifié ses règles relatives aux voyageurs internationaux avec effet au 4 octobre avec sa liste «orange» et l’Inde fait partie de la liste. Un nouvel ensemble de tests obligatoires et de règles de quarantaine s’applique désormais aux personnes voyageant depuis l’Inde. Bien que « Covishield » ait été inclus dans sa liste de vaccins approuvés après que l’Inde a protesté contre la discrimination, mais cela, pour le moment, ne se traduit pas par un soulagement pour la quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés (avec Covishield approuvé par l’OMS) en provenance d’Inde en vertu de nouvelles règles qui viennent en vigueur à partir du 4 octobre.

Les Indiens devront se mettre en quarantaine et se faire tester à leur arrivée car la Grande-Bretagne n’accepte toujours pas le certificat CoWIN. Les deux pays tentent de résoudre cet obstacle

Thaïlande

L’ambassade de Thaïlande a récemment annoncé qu’elle reprendrait la délivrance de visas à certaines catégories de voyageurs non thaïlandais. Il s’agit notamment des visas avec permis de travail, permis de séjour ou visas étudiants. Les visas touristiques ou médicaux ne sont pas encore des problèmes

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont maintenant assoupli leurs règles de voyage COVID pour les voyageurs en provenance d’Inde. Selon l’ambassadeur des Émirats arabes unis en Inde, le Dr Ahmed Albanna, les voyageurs indiens munis d’un visa de tourisme ou d’un visa de travail seront autorisés à entrer aux Émirats arabes unis sans trop de restrictions pendant cette période.

Les Émirats arabes unis ont également levé d’autres restrictions à l’entrée des résidents entièrement vaccinés à partir du 12 septembre. Les nouvelles directives autorisent les titulaires de visa de résident des Émirats arabes unis, y compris ceux qui sont restés à l’étranger pendant plus de six mois et qui ont terminé toutes les doses de vaccins Covid-19 approuvés par l’OMS. rendre. Les passagers à l’arrivée doivent faire une demande via le site Web de l’Autorité fédérale pour l’identité et la citoyenneté (ICA) et remplir la demande de vaccination afin d’obtenir les approbations nécessaires, en plus de présenter le certificat de vaccination approuvé lors du départ pour les Émirats arabes unis.

Les Émirats arabes unis ont également autorisé les voyageurs du Bangladesh, de Namibie, du Vietnam, d’Ouganda, de Sierra Leone, d’Afrique du Sud, du Nigéria, du Sri Lanka, du Pakistan, entre autres.

Les voyageurs doivent présenter des résultats PCR négatifs effectués 48 heures avant le départ et effectuer un test Covid avant l’embarquement et un autre test PCR les quatrième et huitième jours de l’arrivée tout en respectant toutes les mesures de précaution.

Autres pays

L’Allemagne a reclassé l’Inde en «zones à forte incidence (Covid)» – du niveau de restriction de voyage plus élevé des «zones de variantes virales» et a supprimé l’interdiction d’entrée pour les voyageurs en provenance d’Inde. L’Espagne est ouverte aux touristes indiens entièrement vaccinés.

L’ambassade de Turquie à New Delhi a également annoncé que les voyageurs entièrement vaccinés se rendant en Turquie depuis l’Inde n’auront plus à subir la quarantaine obligatoire de 14 jours à leur arrivée.

De plus, des pactes bilatéraux sur les bulles d’air avec 18 pays permettront des vols spéciaux avec près de 50 villes internationales, notamment au Royaume-Uni, au Kenya, au Bhoutan, en France, aux États-Unis, au Canada, en France, à Bahreïn, au Koweït, au Sri Lanka, en Russie, aux Maldives, et les Émirats arabes unis entre autres.

