Avis Belkin Power Bank 10K : Construction robuste, charge faible

Belkin est une marque très connue dans le domaine des accessoires. Des câbles adaptateurs USB aux adaptateurs d’alimentation et aux étuis de protection, Belkin vend apparemment tout et s’est bâti une solide réputation pour ses produits fiables.

La société propose également une gamme de banques d’alimentation conçues pour recharger une variété de vos gadgets. L’un des modèles les plus flexibles est le Belkin Power Bank 10K à quatre ports. Mais est-ce vraiment la banque d’alimentation pour répondre à vos besoins de charge portable ? Plongeons-nous dans la revue Belkin Power Bank 10K d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur le Belkin Power Bank 10K

Robert Triggs / Autorité Android

Banque d’alimentation Belkin 10K : 29,99 $ / 29,99 £/34,99 €

Comme son nom l’indique, la banque d’alimentation de Belkin offre une capacité de batterie de 10 000 mAh. Il est équipé d’un port USB-C pour l’alimentation et la sortie, ainsi que de deux ports USB-A pour les gadgets plus anciens. Ces trois sont reliés par un port micro-USB qui peut être utilisé exclusivement pour charger la banque d’alimentation.

La charge restante du pack est indiquée par quatre LED situées sur le dessus de la banque d’alimentation. Il y a un bouton sur le côté pour allumer l’appareil et vérifier la capacité restante. Ce pack 10K pèse 300 g, mais mesure 130,6 x 99,1 x 43,1 mm plus compact.

La banque d’alimentation 10K de Belkin est disponible dans les options de couleur noir, blanc et or rose. Belkin inclut un câble USB-A vers USB-C très court dans la boîte, vous permettant de connecter des appareils plus récents à l’un des deux ports USB-A de la banque d’alimentation.

Ce qui est bon?

Robert Triggs / Autorité Android

La Belkin Power Bank 10K est une banque d’alimentation très robuste. La conception épaisse et le revêtement mat en plastique sont résistants et résistants. Je n’ai pas peur de casser ou de casser le boîtier si je le laisse tomber d’une courte distance. Bien que la banque d’alimentation soit un peu épaisse et lourde, elle est suffisamment courte pour être dissimulée dans votre poche, contrairement aux autres banques d’alimentation 10K qui sont souvent assez hautes.

La banque d’alimentation de Belkin a la nouvelle capacité de se recharger via USB-C ou micro-USB. Bien que l’utilisation du connecteur USB-C soit une option plus rapide, le branchement du port micro-USB libère le port USB-C pour transmettre l’alimentation à votre smartphone. Les autres banques d’alimentation avec un seul port USB-C ne peuvent pas être chargées et alimenter en même temps. C’est une belle touche.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Robert Triggs / Autorité Android

Le problème majeur du Belkin Power Bank 10K est son absence totale de prise en charge de la charge rapide. Lors de l’exécution de notre suite de tests, il n’y a pas de charge rapide ou de charge rapide adaptative Samsung sur les ports USB-A, ni même de livraison d’alimentation USB disponible à partir du port USB-C. Les connexions USB-A prennent en charge la charge de 2,4 A, mais seuls les iPhones se rapprochent de ce courant. De même, Belkin affirme que le port USB-C prend en charge la charge 5V 3A, mais aucun appareil que j’ai connecté ne se chargerait non plus avec ces spécifications.

Ceux qui recherchent une charge rapide devraient consulter la gamme de banques d’alimentation USB PD de Belkin.

Par exemple, le Samsung Galaxy S21 Ultra a tiré un 9W plutôt dérisoire des ports USB-A et USB-C. L’Apple iPhone 13 Pro Max a géré un 10,5 W légèrement meilleur à partir de l’un ou l’autre port. Cependant, vous vous attendez à ce que les gadgets modernes se chargent plus rapidement que cela via une connexion USB-C et maximisent la consommation d’énergie possible de 15 W. La connexion simultanée de plusieurs gadgets entrave davantage les vitesses de charge, car la banque d’alimentation limite la consommation d’énergie combinée de tous les ports à 15 W.

De même, charger la batterie externe via USB-C (15W) par rapport à USB-A (10W) prend encore plusieurs heures. L’essentiel est que cette banque de charge est lente par rapport à certains modèles plus récents sur le marché. Bien qu’il convienne aux vieux gadgets, il n’est certainement pas vraiment adapté pour charger les téléphones modernes, sans parler des tablettes ou des ordinateurs portables.

Avis Belkin Power Bank 10K : dois-je l’acheter ?

Robert Triggs / Autorité Android

Le Belkin Power Bank 10K n’est certainement pas à la pointe de la technologie de charge. Si vous recherchez une banque d’alimentation qui permettra à votre smartphone de fonctionner en un rien de temps, ce n’est pas le bon produit pour vous. Heureusement, Belkin propose une version USB Power Delivery (39,99 $) désormais disponible pour ceux qui ont besoin d’une charge plus rapide. Malgré cela, avec quatre ports USB intégrés, la banque est quelque peu utile comme hub de chargement pour les gadgets USB plus anciens et à chargement plus lent – pensez aux écouteurs et autres – d’autant plus qu’il peut charger et fournir de l’énergie en même temps.

Il y a certainement une certaine utilité dans la banque d’alimentation de Belkin. La taille compacte est certainement plus portable que les autres produits 10 000 mAh sur le marché. Il est également très bien construit et Belkin est une marque réputée, ce qui rassure que ce bloc d’alimentation durera sur le long terme. Même ainsi, c’est un produit difficile à justifier même avec un prix raisonnablement modeste de 29,99 $.

Banque d’alimentation Belkin 10K

Construit pour durer

Avec quatre ports USB, un 10 000 mAh et un design robuste, le Belkin Power Bank 10K est conçu pour une vie active. Cependant, il ne prend pas en charge les dernières normes de charge rapide.