AVIS | Betty White : la rose éternelle

La carrière de Betty White, un trésor inégalé dans la comédie américaine 2:58

Note de l’éditeur: Juan Carlos Arciniegas est présentateur et critique de cinéma pour CNN en Español. Il est le créateur et l’animateur de l’espace cinématographique Critical Eye. Les opinions exprimées dans ce commentaire n’engagent que l’auteur.

(CNN Hollywood) – Bien que la carrière de Betty White ait officiellement commencé dans les années 1950, c’est dans la série populaire « The Mary Tyler Moore Show » dans les années 1970 que son nom est devenu vraiment familier au public.

À la fin de cette décennie, il avait même son propre programme de télévision et dans les années 80, il fit partie de la distribution de la comédie également célèbre « The Love Boat ».

Précisément au milieu des années 80, elle est venue jouer dans le programme qui, à mon avis, sera celui qui la rendra immortelle. Dans « The Golden Girls », White incarnait la tendre et naïve Rose, un personnage qui contrastait avec ceux des trois autres protagonistes, pour qui le sarcasme, la crudité ou l’impudence étaient la norme.

Por pura casualidad, en estas últimas noches lluviosas, frías y de pandemia que estamos viviendo en Hollywood, Rose y sus amigas me han acompañado con los llamados « reruns » o repeticiones de las siete temporadas de “The Golden Girls” que aún se transmiten en télévision par câble. Comme l’a noté un ami, cette série, grâce aux sujets qui y sont traités et aussi du regard impartial et contemporain d’un groupe d’amis âgés, était tout simplement révolutionnaire. Au fait, Betty White était la dernière des Golden Girls à mourir.

La nouvelle de sa mort nous a pris par surprise, non seulement alors que nous nous préparions pour le réveillon du Nouvel An, mais parce que dans un peu plus de deux semaines, White prévoyait de célébrer son 100e anniversaire d’une manière très spéciale.

Le 17 janvier, date de sa naissance, une émission spéciale intitulée « Betty White : 100 Years Young – A Birthday Celebration » était prévue dans 900 salles. Là, des moments personnels de l’artiste seraient partagés, ainsi que des moments de travail et sa mission de défenseure des animaux, une autre de ses grandes passions. Pour ce documentaire, des stars hollywoodiennes telles que Ryan Reynolds, Robert Redford, Lin-Manuel Miranda, Clint Eastwood et la comédienne également légendaire Carol Burnett ont participé.

En plus de son travail considérable à la télévision, White nous a laissé plusieurs livres, l’un des plus récents étant celui dont le titre était aussi drôle que ses propres personnages : « If You Ask Me (And of Course You Won’t) or « S’ils me demandent (et bien sûr, vous ne le ferez pas) » en 2011.