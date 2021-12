Avis Bowers & Wilkins PI7 : Un son haut de gamme avec un coût élevé

Bowers & Wilkins a déjà la réputation d’être une marque audio fiable, la société était donc destinée à entrer dans la mêlée avec une paire d’écouteurs sans fil raffinée. Ses côtelettes audiophiles impliquent à peu près que vous entrez dans un niveau plus luxueux en termes de qualité et de performances.

C’est la prémisse avec laquelle le PI7 commence car ce sont les meilleurs que Bowers & Wilkins possède actuellement. Conçu pour être génial dès la sortie de la boîte, vous avez de quoi travailler, mais vous devez également être cool avec ce qui manque, et c’est ce qui clarifie qui voudra finalement les porter.

Examen de Bowers & Wilkins PI7 :

En un coup d’œil

Bowers & Wilkins PI7

En bout de ligne : Bowers & Wilkins reste fidèle à sa réputation en offrant un son superbe avec les écouteurs PI7, les mettant sur le même piédestal que d’autres faisant de même. L’étui joue un double rôle qui est très utile, mais le reste de l’ensemble impose des compromis avec lesquels vous devez être cool.

Le bon

Superbe qualité sonore Ajustement confortable Prise en charge audio haute résolution Excellente qualité d’appel Le boîtier et le câble peuvent diffuser Bonnes performances ANC

Le mauvais

Pas d’égaliseur Pas de LDAC Autonomie moyenne Cher

Bowers & Wilkins PI7 : Prix et disponibilité

Bowers & Wilkins a lancé le PI7 en avril 2021, le rendant disponible pour 399 $. Fidèles à la forme de la marque, ils n’ont pas vu de baisse de prix importante depuis, à l’exception d’une baisse de 5% ici et là. Il est difficile de dire si cela change en 2022, mais pour l’instant, leur prix est définitivement haut de gamme. Ils viennent dans des variantes de charbon ou de blanc.

Bowers & Wilkins PI7 : ce qui est bien

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Il est évident dès le début que Bowers & Wilkins a choisi la voie pratique pour s’adapter à ce que ces écouteurs sont censés être. Cela expliquerait pourquoi le boîtier et les écouteurs semblent plus gros que votre ensemble moyen. Les apparences sont un peu trompeuses, cependant, car les écouteurs eux-mêmes ne sont pas aussi encombrants qu’ils en ont l’air. En y regardant de plus près, la section arrondie qui dépasse n’a que peu ou pas de contact avec l’oreille interne.

Cela signifie que la partie qui supporte la plus grande partie du poids et, en tant que telle, se niche mieux que vous ne le pensez. La conception PI7 facilite également la manipulation des commandes tactiles. J’ai trouvé beaucoup de retours solides avec des pressions simples, doubles et triples, ainsi qu’un maintien pour faire défiler les modes ANC et ambiant. C’était mon expérience, dans l’ensemble, mais je peux voir comment la construction pourrait ne pas s’adapter de la même manière pour les autres. Le boîtier n’est pas énorme, loin de là, mais il est nettement plus gros que les autres concurrents, et cela a beaucoup à voir avec l’apparence et la sensation des écouteurs eux-mêmes.

Aussi bonne que soit la fidélité audio, ce n’est pas non plus si surprenant.

Écoutez et il est clair que les haut-parleurs de 9,2 mm ne sont pas jetables. Les ingénieurs B&W ont opté pour un son doux et net qui reste équilibré tout au long. Les aigus et les médiums sont détaillés, tandis que les graves ajoutent le punch nécessaire pour rendre la musique riche et vivante. Aussi bonne que soit la fidélité audio, ce n’est pas non plus si surprenant. L’excellente prise en charge des codecs Bluetooth qui commence et se termine par aptX en est une partie.

Cela inclut la prise en charge d’aptX HD, aptX Low Latency et aptX Adaptive à ajouter aux codecs AAC et SBC. Malheureusement, il n’y a pas de LDAC, mais l’ajout d’aptX aide beaucoup. Il offre un flux de meilleure qualité et permet quelques fonctionnalités intéressantes auxquelles je vais arriver. C’est aussi comment vous obtenez de la musique haute résolution partout où elle est disponible, et c’est ce qui peut les différencier des autres écouteurs.

Avec ces pièces en place, elles sonnent beaucoup plus naturelles pour la musique que les autres écouteurs, sauf que vous ne pouvez faire aucun réglage si vous sentez que vous en avez besoin de plus. La clarté est excellente, et quel que soit le genre que j’ai écouté, le profil sonore par défaut les gère tous avec aplomb. J’ai trouvé cela plus facile à remarquer avec du contenu haute résolution, comme Masters on Tidal, par exemple. Je sais que c’est très subjectif et que vos oreilles peuvent ne pas discerner les mêmes différences, mais si vous souhaitez obtenir un meilleur son, ces écouteurs s’efforcent de le fournir.

Je souhaite juste qu’il y ait un égaliseur pour l’adapter davantage. Ce n’est pas beaucoup demander des écouteurs coûteux, même s’ils sont conçus de la bonne manière. Les goûts varient, et le PI7 devrait refléter cela. La qualité sonore a aussi quelque chose à voir avec la suppression active du bruit (ANC), qui est plutôt bonne, mais pas du tout au niveau des écouteurs Sony WF-1000XM4 et Bose QuietComfort. Ils réussissent bien à étouffer les sons à basse fréquence, mais d’autres grincent à travers. Le mode ambiant fonctionne bien pour introduire ces bruits extérieurs lorsque vous en avez besoin, et a trouvé qu’il fonctionnait toujours bien.

Une fonctionnalité vraiment intéressante est fournie avec le boîtier, qui sert également de module de diffusion en continu. B&W comprend un câble USB-C vers 3,5 mm dans la boîte qui vous permet de brancher l’extrémité USB au boîtier et le 3,5 mm dans une prise casque sur n’importe quel appareil de lecture. Le boîtier transmet ensuite l’audio aux écouteurs. Super utile pour les systèmes sans connectivité Bluetooth, et j’ai réussi à le faire fonctionner avec une PlayStation 4. Le seul inconvénient est que la stabilité de la connexion peut varier énormément. J’ai eu d’excellents résultats avec un ancien iMac, seulement pour voir des découpes erratiques avec un Chromebook moderne.

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Sans surprise, la qualité des appels est excellente. Vous pouvez également associer plusieurs appareils à la fois, vous permettant de basculer entre, par exemple, un téléphone et un ordinateur/une tablette. La connexion Bluetooth 5.0 est un point faible ici car elle n’est pas aussi durable que les versions ultérieures 5.1 et 5.2. Cela explique en partie pourquoi le boîtier peut bégayer lors de la transmission audio du câble USB-C vers 3,5 mm.

Bowers & Wilkins PI7 : ce qui ne va pas

Source : Ted Kritsonis / Android Central

L’absence d’égaliseur est une chose, et j’aurais aimé que B&W inclue le support LDAC ici d’une manière ou d’une autre. Cela aurait vraiment rendu ces écouteurs encore plus uniques qu’ils ne le sont déjà. Mais, d’un autre côté, l’ajout d’un autre codec avec des besoins en énergie affecterait négativement la durée de vie de la batterie déjà limitée.

Vous n’irez pas plus de quatre heures par charge avec le PI7. B&W les évalue à quatre heures avec trois autres charges provenant de l’affaire. Vous pouvez les charger rapidement pendant 15 minutes pour obtenir jusqu’à deux heures de lecture, et les déposer sur un chargeur sans fil pour les remplir de cette façon également. Quoi qu’il en soit, ces chiffres ne sont pas géniaux, et cela signifie que vous les facturerez souvent si vous les écoutez quotidiennement. Pour quelque chose d’aussi cher – et un gros boîtier – plus de puissance aurait été bien.

B&W les a conçus pour ceux qui veulent que la fidélité audio l’emporte sur toutes les autres facettes. Pour y arriver, il a fallu sacrifier certaines choses pour y arriver, comme je l’ai déjà noté. Je ne recommanderais pas de les porter pour les courses ou les entraînements, car ils n’ont pas été conçus pour résister à la transpiration et aux punitions. Ce n’est pas tellement un coup, comme c’est courant pour les écouteurs haut de gamme, mais quelque chose à considérer si vous recherchez un bon son et une bonne durabilité.

Bowers & Wilkins PI7 : Compétition

Source : Ted Kritsonis / Android Central

B&W a des écouteurs qui pourraient très bien rivaliser avec les meilleurs écouteurs sans fil, en grande partie en raison de leur qualité sonore et de la capacité de transmission audio du boîtier. Avec des modes ANC et ambiant fiables, ainsi qu’un joli design, il y a beaucoup à aimer avec ce package.

Mais leur prix devrait vous faire réfléchir par rapport à certains concurrents. Les Sony WF-1000XM4 sont également chers, mais moins chers, ont des performances ANC exceptionnelles et vous offrent un égaliseur pour ajuster le son comme vous le souhaitez. Le Sennheiser CX Plus True Wireless prend en charge aptX Adaptive à un coût très réduit, et il manque certaines des mêmes choses que le B&W PI7.

Les Technics EAH-AZ60 sont fantastiques à bien des égards, compte tenu de leur coût, et valent donc également le détour. Et ne peut pas laisser de côté les Jabra Elite 7 Pro, qui sont plus confortables, ont des appels téléphoniques plus clairs et sont bien meilleurs si vous voulez être actif.

Bowers & Wilkins PI7 : Faut-il l’acheter ?

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous détestez les câbles qui pendent Vous vous souciez de la fidélité audio Vous voulez le support aptX Vous voulez une suppression active du bruit

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous voulez une meilleure autonomie de la batterie Vous voulez une prise en charge LDAC Vous voulez plus de durabilité Vous voulez dépenser moins

Il est difficile de contester un son aussi bon dès la sortie de la boîte. Il est également tout aussi facile de solliciter un égaliseur pour personnaliser davantage le son. Bowers & Wilkins a choisi de laisser les choses telles quelles, pour le meilleur ou pour le pire. Ce n’est pas nécessairement faux, mais cela m’a fait réfléchir lorsque j’ai vu le prix élevé. Tout ici concerne la prise en charge du son et du codec, ainsi que le boîtier unique. La transmission audio à travers elle est super cool et, espérons-le, quelque chose que nous voyons de l’industrie dans son ensemble.

4 sur 5

Si vous en obtenez une paire, vous pouvez vous attendre à ce que le soutien solide de B&W se poursuive dans un avenir prévisible. Les produits haut de gamme devraient toujours bénéficier de ce traitement, et il sera intéressant de voir où cela pourrait aller ici.

Bowers & Wilkins PI7

Tout sur le son

Bowers & Wilkins porte sa réputation de bon son dans les écouteurs PI7, et cela devient plus clair lorsque l’on écoute la clarté de leur lecture. Ils font beaucoup de choses pour s’adapter à cela, mais vous devez accepter ce qui manque en plus du prix plus élevé.

