AVIS: C’est ce que l’on ressent de devenir un étranger dans son propre pays pendant le coronavirus

Le rédacteur en chef du Daily Star irlandais, Neil Leslie, exprime sa préoccupation face à la différence marquée qu’il a constatée lors de la Saint-Patrick de cette année, en raison du coronavirus.

O’Connell St, Dublin. St Patrick’s Day, 2021. Marcher sur le parcours du défilé traditionnel est comme une promenade dans un univers parallèle.

Dublin City – Autrefois un puits dont beaucoup de ceux qui l’aiment ont puisé l’espoir, la joie et le sens de leur vie, rebaptisé «réservoir de maladies» par NPHET.

Aujourd’hui, les unités de l’ordre public de Garda Síochána rôdent dans les rues au lieu de majorettes étourdies et de cornemuses. L’unité canine détecte les violations de la limite de 5 km.

L’hélicoptère de la Garda plane à la recherche de citoyens qui bafouent la directive «ne pas rencontrer de canettes» ou le décret ministériel «noyer le trèfle à la maison avec de l’eau».

Le matin de la Saint-Patrick, les trottoirs commenceraient à se remplir des premiers touristes et familles impatients de trouver une bonne place.

Ce jour-là, en dehors du GPO, seuls les habitants qui appellent le centre-ville leur zone de 5 km échangent des plaisanteries avec le Gardaí.

Au coin de Westmoreland Street et Fleet Street, vous vous sentez obligé de vous arrêter un moment à l’entrée légendaire de Temple Bar.

Un détour par le parcours du défilé vous mènera à travers ce qui ressemble à un décor de cinéma, en tournant une histoire apocalyptique sur une bombe à neutrons Armageddon qui a anéanti tout le monde mais laissé les bâtiments intacts.

De grandes maisons comme le Palace Bar se dressent comme des mausolées, renfermant les fantômes du passé de Paddy’s Days.

Pendant ce temps, chaque jour, mille Al Capones en herbe tirent les volets des shebeens à travers le pays.

Le temps s’arrête dans les hauts lieux touristiques de l’Oliver St John Gogarty et du Temple Bar où un arbre de Noël orne encore le mur extérieur.

Des échos de sessions et de chants oubliés depuis longtemps flottent dans l’air. «Nous sommes sur la même route». Seulement ces jours-ci, ça ne ressemble plus beaucoup à ça.

«Tout est ensemble? Cinq minutes seulement sur une plate-forme de médias sociaux vous diront que l’Irlande est maintenant divisée en tribus qui font rage contre les murs de leurs propres chambres d’écho.

Jamais autant d’entre eux n’ont semblé avoir si peu de choses en commun avec leurs concitoyens, car ils les regardent avec méfiance derrière des rideaux tremblants.

Tout terrain d’entente a été brûlé par les huards anti-restriction, les fantasmes du zéro covid, les fétichistes du verrouillage auto-flagellant et les croisés de la santé publique à risque zéro.

Et pendant ce temps-là, un pays d’ombre de shebeens, des ligues de football illicites pour enfants, des coupes de cheveux au marché noir, des vacances de renégats au soleil, des fêtes à la maison et des funérailles défiant s’épanouit, et les cas de coronavirus continuent et encore et encore …

Les appels à ouvrir des parties de la société à faible risque avéré sont décriés comme les appels d’offres de groupes de pression avides déterminés à tirer profit de la mort.

Où s’arrêtent les intérêts des groupes de pression et où commencent les droits et les intérêts de dizaines de milliers de familles privées du droit à un moyen de subsistance?

Les jeunes se font dire «ce n’est pas le moment» par des adultes du baby-boom et de la génération X qui se vautrent dans leurs jours de gloire pour traverser des nuits interminables de verrouillage du coronavirus.

Qu’auraient-ils fait si on leur avait dit à l’époque que ce n’était pas le moment de l’amour libre et de l’anarchie? Resté à la maison avec leurs parents et obéi au «système»? Seraient-ils f ** k.

Encore une fois cette semaine, Leo Varadkar a déclaré au million de jeunes du pays que ce n’était pas le moment de penser à revivre par peur du très faible risque qu’eux aussi pourraient attraper le virus, tomber malades et peut-être même mourir.

Ne vous occupez pas des enfants. Soyez occupé, ne mourez pas.

Des centaines de milliers de personnes ne sont toujours pas scolarisées et bannies des activités de plein air ou du sport qui est devenu l’apanage des professionnels «d’élite» et millionnaires.

La promesse de la jeunesse de la nation est figée dans le temps dans «Never Nphet Land». Pendant ce temps, un déploiement chaotique de vaccins nous rappelle chaque jour que les mêmes mandarins à six chiffres qui dirigeaient le HSE en Irlande avant Covid ne sont pas partis.

Et nous semblons maudits avec un leadership politique dépourvu de la capacité de transmettre l’espoir ou la vision.

La simple jonction de points entre les vaccinations et ce à quoi ressemblera le pays après apparaît au-delà d’eux.

Donc, sans un terrain d’entente, les tribus irlandaises affluent vers les extrêmes et l’establishment politique fait des somnambules vers le désastre.

Si l’austérité financière a donné au monde Trump et le Brexit, que va déclencher cette nouvelle austérité de l’âme contre les coronavirus en refaisant la carte politique de l’Irlande et de l’Europe?

