Avis Chargeasap Flash Pro : Une excellente banque d’alimentation qui repousse les mauvaises limites

Après des années à être un snob tatillon sur ce qui fait les meilleures banques d’alimentation, j’ai enfin atteint un point où je peux commencer à me détendre. Bien sûr, il existe quelques packs bon marché qui essaient toujours de s’en tirer avec des vitesses médiocres ou une taille ridiculement grande pour leur sortie, mais les banques d’alimentation de haute qualité sont plus abondantes que jamais. En raison de Power Delivery, les chargeurs portables haute vitesse peuvent être utilisés pour les ordinateurs portables et les tablettes au lieu de simplement les téléphones, et les banques d’alimentation de 10 000 mAh axées sur les téléphones sont devenues merveilleusement petites. Le nitrure de gallium permet aux fabricants de réduire la taille de leurs batteries externes tout en réduisant la quantité de chaleur générée.

Cette maturité oblige les fabricants d’accessoires entreprenants à sortir des sentiers battus pour faire tourner les têtes et vendre leurs chargeurs. La Flash Pro de Chargeasap est la “banque d’alimentation la plus rapide au monde” autoproclamée grâce à une puissance totale de 190 W entre les quatre ports et le chargeur sans fil. De plus, la variante axée sur Apple peut charger six appareils à la fois, grâce à un chargeur de montre intégré.

Ce n’est pas beaucoup plus rapide lorsque l’on regarde la sortie à port unique – 100 W est la vitesse de charge la plus élevée que Power Delivery permet jusqu’à ce que les appareils à plage de puissance étendue soient construits dans les années à venir. Pourtant, le Flash Pro est une banque d’alimentation impressionnante si vous pouvez surmonter son prix encore plus impressionnant.

Chargeasap Flash Pro

En bout de ligne: Chargeasap est de retour avec un autre doozy d’une banque d’alimentation. Celui-ci peut charger deux ordinateurs portables et trois téléphones simultanément. Cependant, cette sortie combinée dépasse parfois la capacité de 25 000 mAh du chargeur.

Le bon

Chargez deux ordinateurs portables à la fois 50W de charge pour OnePlus, Oppo, Huawei Affichage facile à lire

Le mauvais

La tablette sans fil très chère est délicate Ne recharge pas complètement les ordinateurs portables

Chargeasap Flash Pro : prêt à tout

Source : Ara Waggoner / Android Central

Ce n’est pas un euphémisme de dire que le Flash Pro prendra n’importe quel appareil que vous lui lancez. Il y a trois ports USB-C Power Delivery de puissance variable : 100 W d’entrée/sortie pour les ordinateurs portables et la recharge, 60 W de sortie pour un deuxième ordinateur portable ou une tablette haut de gamme, et 20 W pour les téléphones et accessoires, et juste au cas où vous l’utiliseriez. un téléphone de OnePlus, Oppo ou Huawei, il y a aussi un port USB-A. Ce seul port USB-A n’est pas un ancien port Qualcomm QuickCharge (comme toutes les autres banques d’alimentation), mais il prend plutôt en charge VOOC (Oppo/OnePlus) et Huawei SuperCharge à hauteur de 50W. Ce ne sera donc pas tout à fait les vitesses de charge Warp de 65 W que le OnePlus 9 Pro peut prendre en charge, mais votre téléphone sera toujours complété en un rien de temps. La sortie combinée maximale est de 190 W, alors attendez-vous à des vitesses plus faibles sur certains ports lorsqu’ils sont tous utilisés.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Lorsque vous regardez le Flash Pro lorsqu’il est éteint, vous pourriez être pardonné de penser qu’il ressemble à un iPod mini déformé à cause du chargeur sans fil de 15 W (EPP, pas Samsung Fast Charge) centré sous le petit écran. L’écran affichera la vitesse de charge pour chacun des quatre ports USB en watts et en tension/ampérage. C’est une inclusion un peu ringard mais que j’aime, car vous pouvez l’utiliser comme multimètre si vous voulez voir si un câble ne tire que 3 ampères ou si un Chromebook se charge réellement à 60W au lieu des 45W répertoriés dans la littérature.

Bien que l’écran s’éteigne automatiquement après quelques minutes, vous pouvez le rallumer pour vérifier vos vitesses de charge à l’aide du bouton d’alimentation sur le côté. Les ports en haut sont étiquetés de manière lumineuse en blanc, il n’y a donc aucune confusion quant au port USB-C 100W et 20W. Cette banque d’alimentation de 25 000 mAh est sensiblement lourde, mais comme il s’agit d’une batterie au graphène lithium-polymère, elle ne chauffera pas dans votre main et devrait durer beaucoup plus longtemps que les banques d’alimentation lithium-ion traditionnelles.

Chargeasap Flash Pro : Parti en un éclair

Source : Ara Waggoner / Android Central

Une partie de ce qui fait du Flash Pro une si bonne banque d’alimentation le rend également assez terrible. Être capable de produire 190 W signifie que vous pouvez charger de nombreux appareils, mais aussi que vous brûlerez la capacité de 25 000 mAh en un rien de temps. Même le simple fait d’avoir le Flash Pro recharger un Chromebook totalement mort à 45 W l’a vidé en une heure environ, et l’ordinateur portable n’était toujours pas tout à fait plein.

Si vous êtes un utilisateur expérimenté qui pense que Flash Pro gardera votre Windows ou votre Mac en vie toute la journée pendant que vous éditez, jouez, concevez ou faites du rendu, vous serez déçu. Chargeasap a opté pour 25 000 mAh car cela lui permet de conserver une capacité adaptée aux compagnies aériennes, mais il y a une raison pour laquelle la plupart des banques d’alimentation 90-100 W sont de 30 000 mAh ou plus : si vous voulez charger des appareils plus gros, vous avez besoin de plus de jus pour commencer.

Le chargeur sans fil ne voulait pas non plus bien jouer avec mon Galaxy S21, mais le chargement sans fil et les banques d’alimentation ont toujours eu au mieux une relation ténue, et il s’agit d’une unité de pré-production. Avec trois ports USB-C et les ports USB-A, je suis plus qu’heureux de simplement brancher mon téléphone ou mes écouteurs à la place.

Chargeasap Flash Pro : Prix, disponibilité et concurrence

Source : Ara Waggoner / Android Central

Le plus gros inconvénient du Flash Pro est de loin son prix. Sur Indiegogo, le prix régulier de Flash Pro est de 300 $, avec la remise pour les bailleurs de fonds ramenant le prix à 170 $. C’est un prix ridiculement élevé pour une banque d’alimentation, étant donné que des entreprises comme RAVPower ont des banques d’alimentation de 90 W pour bien moins de 100 $. Même Anker a dû ajouter un chargeur mural de 65 W et un câble USB-C pour tarifer ses banques d’alimentation haute vitesse dans la fourchette de 120 $ à 180 $, et Anker tarife ses chargeurs comme s’il s’agissait d’Apple ou de Samsung.

Le Flash Pro n’a cependant pas beaucoup de concurrents directs. Parmi les meilleures banques d’alimentation haute capacité, les entrées actuelles ont soit beaucoup moins de ports, des vitesses beaucoup plus faibles, soit elles ont la taille et le poids de l’ancienne boîte à outils de votre père. Il existe certainement de meilleures banques d’alimentation sans fil pour une fraction du prix qui sont plus cohérentes et plus portables. L’alternative la plus directe est le Goal Zero Sherpa 100 PD Qi, qui n’a pas un cadre aussi compact ni une vitesse de sortie aussi élevée, mais il est digne de confiance – notre propre Michael Fisher a utilisé le sien pendant des années – et c’est 200 $, moins que le Flash Pro le sera une fois que les prix promotionnels auront disparu.

Chargeasap Flash Pro : faut-il l’acheter ?

Source : Ara Waggoner / Android Central

Le Chargeasap Flash Pro fait-il tout ce qu’il a prévu de faire ? Oui, cela fonctionne presque parfaitement. Sera-t-il utile à un voyageur multi-appareils ou à une sortie en famille complète ? Avec facilité! Cela dit, vous devez être un grand voyageur pour en avoir pour votre argent avec cette banque d’alimentation, et même si les 18 derniers mois n’avaient pas transformé beaucoup d’entre nous en casanier, c’est une foule limitée.

3,5 sur 5

L’ingénierie et la gestion thermique sont impressionnantes, et je suis heureux de voir les limites repoussées sur n’importe quel front de la frontière de la recharge portable. Cela dit, avec des banques d’alimentation déjà aussi rapides que le permet Power Delivery et d’une capacité aussi élevée que le permet la FAA, repousser ces frontières n’est pas aussi utile que de pousser à une minimisation supplémentaire et à des types de batteries plus efficaces qui ne mourront pas. deux à quatre ans comme le font les hybrides lithium-ion, lithium-polymère et lithium/graphène actuels.

Haute vitesse, prix élevé

Chargeasap Flash Pro

Chargeasap est de retour avec un autre doozy d’une banque d’alimentation, avec celui-ci capable de charger deux ordinateurs portables et trois téléphones simultanément. Cependant, cette sortie combinée dépasse parfois la capacité de 25 000 mAh du chargeur.

