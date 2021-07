Avis Chipolo One : fonctionnalités gratuites et couleurs flashy pour tout le monde

Les trackers Bluetooth ont un peu de mal, et qui peut les blâmer. Nous perdons tous des choses de temps en temps, alors pourquoi ne pas nous simplifier la vie ? Le problème est que la plupart des options sont disponibles en gris, noir ou blanc – des teintes pas vraiment excitantes pour la plupart des gens. Maintenant, Chipolo est là pour faire bouger les choses avec son tracker One dynamique, ainsi que le One Spot compatible Apple Find My. Découvrez comment ils se situent dans notre revue Chipolo One.

Ce que vous devez savoir sur le Chipolo One

Luke Pollack / Autorité Android

Chipolo One (un pack): 25 $/25 €/22 £

Chipolo One (paquet de quatre) : 75 $/75 €/66 £

Chipolo One Spot (Pack unique) : 28$/30€/28£

Chipolo One Spot (Pack de quatre) : 90 $/100 €/90 £

Le Chipolo One est un petit tracker Bluetooth en forme de disque que vous pouvez attacher à à peu près n’importe quoi. Il comporte un petit trou parfait pour les porte-clés, les colliers pour animaux de compagnie et même certaines sangles pour appareil photo. Bien qu’il arbore une construction légère en plastique, les six options de couleurs sont différentes de la plupart des concurrents. Vous pouvez acheter le Chipolo One en noir, blanc, rouge, bleu, jaune et même vert – ou vous pouvez acheter un pack multiple à mélanger et assortir.

Le principal concurrent de Chipolo vient de l’Apple AirTag et du Samsung Galaxy SmartTag, bien qu’il soit le plus similaire au tracker Tile Mate. Il n’est lié ni à Android ni à iOS, vous téléchargez donc l’application et partagez votre compte sur les deux écosystèmes. L’application compagnon est le seul accessoire dont vous aurez vraiment besoin pour votre tracker, et c’est votre plaque tournante pour tout ce qui concerne Chipolo. Vous en aurez besoin pour configurer des alertes, gérer votre sonnerie et enregistrer chaque nouveau Chipolo que vous récupérez.

Il existe deux types de Chipolo One : le One et le One Spot d’Apple Find My.

Une fois votre Chipolo One configuré, vous pouvez appuyer deux fois dessus pour faire sonner votre téléphone. Si vous égarez votre One, retournez simplement dans l’application et appuyez sur le bouton Ring to Find. Lorsque vous trouvez votre Chipolo, une simple pression coupe la sonnerie.

Il existe en fait deux versions différentes du Chipolo One à essayer – le classique One, qui utilise la communauté de Chipolo pour le suivi, et le One Spot, qui puise dans le réseau Find My d’Apple pour un meilleur suivi. Ce dernier n’est compatible qu’avec les appareils Apple dotés de l’application Find My, tels que les iPhones et les iPads. Malheureusement, le Chipolo One Spot n’est disponible qu’en noir. Huer.

Le tracker Bluetooth pratique à 25 $ offre une autonomie de batterie presque inégalée de deux ans, et vous pouvez remplacer la batterie vous-même. Tout ce qu’il faut, c’est une autre cellule CR2032, et vous avez des années de suivi devant vous. Dans l’ensemble, le Chipolo One semble assez impressionnant, alors mettons les revendications à l’épreuve.

Ce qui est bon?

La conception entièrement en plastique permet au Chipolo’s One de se sentir léger comme une plume. Ce n’est pas très différent d’une grosse pièce, et il est facile d’oublier que vous la transportez. Un autre avantage de l’approche plastique est l’arc-en-ciel d’options de couleurs. Il n’y a rien de mal avec un simple tracker noir ou blanc, mais c’est bien de montrer un peu de personnalité de temps en temps. Vous pouvez également supprimer la couleur de la batterie arrière et l’échanger avec un autre Chipolo One pour encore plus de combinaisons de couleurs.

Les fonctionnalités gratuites de Chipolo sont parmi les meilleures. Vous pouvez puiser dans des extras pratiques que d’autres trackers tiers comme le Tile Mate vous factureraient. L’application vous envoie un ping dès que votre Chipolo One est hors de portée de votre téléphone, ce qui est particulièrement pratique si vous recherchez des clés de voiture. Le One sert même d’obturateur d’appareil photo si vous souhaitez prendre la photo parfaite sans aucun bougé de l’appareil photo. Entrez dans l’appareil photo intégré à l’application et appuyez deux fois pour vous accrocher au contenu de votre cœur.

Le Chipolo One est le premier de sa catégorie en matière de fonctionnalités gratuites.

Une dernière fonctionnalité que vous aurez besoin de l’application pour contrôler est votre sonnerie. J’ai actuellement le mien réglé sur le Pixel Dance pour correspondre à mon Pixel 5, et c’est très bruyant. Chipolo prétend que le One peut atteindre une sortie allant jusqu’à 120 dB, et je ne peux pas le contester. Je n’ai eu aucun mal à entendre le carillon de quelques pièces plus loin, même si j’ai jeté le Chipolo One dans mon panier à linge. À titre de comparaison, les AirTags et les SmartTags sont tous deux évalués à environ 90 dB.

Si vous choisissez de transmettre votre Chipolo One à un ami ou à un membre de votre famille, vous pouvez également le supprimer de votre compte en quelques clics dans l’application, ce que vous ne pouvez pas faire avec une balise Tile.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Il y a beaucoup à aimer avec le Chipolo One, mais ce n’est pas un tracker Bluetooth parfait. Chipolo prétend que la batterie est remplaçable – et c’est le cas – mais c’est un peu plus difficile que prévu. Vous devez retirer tout le panneau arrière, ce qui est difficile à moins que vous n’ayez de petits doigts. C’est plus facile à faire avec un petit tournevis, même si vous risquez de rayer la finition en plastique. Avec au moins deux ans d’autonomie, vous ne devriez pas avoir à vous en soucier très souvent.

Mon autre reproche principal avec le Chipolo One vient de l’application. Ce n’est pas une mauvaise application dans l’ensemble, mais les options de sonnerie sont très limitées. Ils sont gratuits, c’est vrai, mais trois de vos sept options sont sur le thème de Noël. Cela ne vous dérange peut-être pas trop si c’est en décembre et que vous fêtez Noël, mais cela limite sérieusement votre flexibilité pour le reste de l’année.

Si vous n’aimez pas Deck the Halls, Jingle Bells ou Merry Christmas, alors vos sonneries sont assez limitées.

Le Chipolo One est annoncé avec une portée Bluetooth impressionnante de 200 pieds. Cependant, c’est presque impossible à réaliser. Vous ne pouvez avoir aucune interférence d’aucune sorte – pas d’arbres, de rochers ou de murs. Dès que vous introduisez une barrière dans l’équation, la portée tombe à environ 40 ou 50 pieds.

Chipolo complique également les choses en ce qui concerne les fonctionnalités anti-harcèlement. Le Chipolo One Spot basé sur Find My vous enverra une notification sur votre iPhone si un tracker Chipolo non enregistré est proche de vous pendant une période prolongée. Cela reflète les AirTags d’Apple. Cependant, il n’y a pas de fonctionnalités anti-harcèlement pour le Chipolo One ordinaire à proprement parler. Un représentant de Chipolo a noté dans un fil Reddit que l’omission est “quelque chose que nous devons faire une priorité”, et a fait allusion à une mise à jour du micrologiciel, mais a également noté qu’il n’y a actuellement “aucune date fixée” pour toute mise à niveau sur ce front.

Vous devrez également faire très attention autour de l’eau, car le Chipolo One n’a qu’un indice IPX5. Il devrait gérer les éclaboussures sans problème, mais vous pourriez avoir des problèmes s’il tombe dans un lac ou une piscine. Les balises supérieures de Tile et l’AirTag offrent ici un peu plus de protection.

Avis Chipolo One : Dois-je l’acheter ?

Si vous voulez un tracker Bluetooth vraiment flexible, le Chipolo One devrait être en haut de votre liste. Il allie d’excellentes fonctionnalités gratuites à une autonomie de batterie remarquable tout en maintenant un prix abordable. Vous ne pouvez pas obtenir un AirTag en bleu ou un Galaxy SmartTag en vert, mais vous pouvez en prendre un Chipolo dans les deux teintes et plus encore.

Le Chipolo One est le plus proche du Tile Mate, mais Tile n’a qu’un avantage en ce qui concerne le remplacement de la batterie. Après tout, deux minutes de désagrément tous les deux ans surpassent un changement annuel de batterie et des frais d’abonnement supplémentaires. Chipolo n’offre peut-être pas autant de formes ou de tailles que Tile, mais le One est assez petit et assez fin pour la plupart des utilisations. N’oubliez pas que Chipolo ne vous enferme pas dans Android ou iOS comme le font ses rivaux Apple et Samsung – vous pouvez apporter ce tracker à tout nouvel appareil que vous prenez.

Si vous voulez un tracker Bluetooth vraiment flexible, le Chipolo One devrait être en haut de votre liste. Le Chipolo One Spot est également une alternative fantastique à l’AirTag.

Quant au Chipolo One Spot, c’est une alternative fantastique aux propres AirTags d’Apple. Bien que vous perdiez quelques fonctionnalités (notamment pas de recherche de précision ou de partage de contacts en mode perdu) en raison d’un manque de matériel, le One Spot est plus bruyant et moins cher que les balises d’Apple et a toujours accès au réseau Find My.

Ceux d’entre vous qui redoutent la musique de Noël peuvent y réfléchir à deux fois, mais il y a encore d’autres sonneries à essayer. À seulement 25 $ (ou quelques dollars de plus pour le Spot), c’est une tranquillité d’esprit que la plupart des utilisateurs seront heureux de payer.

Chipolo Un

Le Chipolo One se démarque dans un segment encombré avec de nombreuses fonctionnalités gratuites, quelques sonneries fortes et plus d’options de couleurs que l’AirTag ou le Galaxy SmartTag peuvent utiliser.