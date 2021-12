Avis de Draymond Green à Klay Thompson avant son retour

Draymond vert, comme le reste de ses coéquipiers Guerriers de l’état d’or, se réjouit du retour de Klay Thompson, qui est sur le point d’être produit. Bien sûr, dans des déclarations à Anthony Slater dans ., il a expliqué avoir prévenu Klay de la nouvelle NBA qu’il retrouvera à son retour après deux ans et demi hors compétition :

« C’est drôle parce que moi et Kevon (Looney) avons plaisanté sur l’endroit où il sera dans la NBA aujourd’hui. Nous plaisantons avec Klay. reviens, tu seras. un 4′. C’est ainsi que fonctionne cette ligue maintenant. Les gardes qui étaient un peu hybrides sont maintenant 4… peut-être un 3. Maintenant ce ne sont plus des gardes. Ce n’est pas la même ligue. «

Klay Thompson devrait faire ses débuts le 28/12/! 10 jours. pic.twitter.com/z2AaCj2Zdv – HEURE D’EMBRAYAGE ⏱ (@ClutchTimeArg) 17 décembre 2021

La réalité au-delà de la blague

La vérité est que la NBA que les Warriors eux-mêmes ont changée en remportant leurs championnats il y a quelques années a encore plus évolué au cours des deux dernières : plus de triples sont lancés et les quintettes avec des courts sont de plus en plus courantes, donc l’avertissement de Green n’est pas surprenant. : il est très probable que pendant de nombreuses minutes et de nombreux matchs il jouera aux postes 3 et 4. Compte tenu de sa qualité défensive, il est clair que Klay peut s’adapter à tout type de poste. On verra comment Steve Kerr finira par l’utiliser à son retour.