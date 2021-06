Avis de justification ED à l’échange de crypto-monnaie WazirX pour des violations de Rs 2 790 crore sous la FEMA

in

ED envoie une notification à WazirX.

La direction de l’application des lois (ED) a annoncé vendredi avoir émis un avis de justification à l’échange de crypto-monnaie WazirX pour violation de la gestion des changes. “ED a émis un avis de justification à WazirX Crypto-currency Exchange pour contravention à la FEMA, 1999 pour des transactions impliquant des crypto-monnaies d’une valeur de Rs 2 790,74 Crore”, a déclaré la Direction de l’application dans un message Twitter. WazirX est un échange de crypto-monnaie, qui permet aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et autres.

Les directeurs de WazirX, Nischal Shetty et Hanuman Mhatre, ainsi que la société, ont été nommés dans l’avis publié par l’agence centrale d’enquête après l’achèvement d’une enquête, a rapporté l’agence de presse PTI. L’agence a publié une déclaration disant qu’elle était tombée sur les transactions de la société au cours d’une enquête en cours sur le blanchiment d’argent concernant les applications de paris en ligne illégales «appartenant à des Chinois».

Dans son avis, ED a déclaré que des ressortissants chinois accusés avaient blanchi des produits du crime d’une valeur d’environ 57 crores de roupies en convertissant des dépôts de roupies indiennes en attache de crypto-monnaie (USDT), puis les avaient transférés à Binance (échange enregistré aux îles Caïmans). “Au cours de la période sous enquête, les utilisateurs de WazirX via son compte de pool, ont reçu des crypto-monnaies entrantes d’une valeur de Rs 880 crore de comptes Binance et ont transféré des crypto-monnaies d’une valeur de Rs 1400 crore vers des comptes Binance”, indique l’avis.

L’agence de sondage a déclaré que WazirX ne collecte pas les documents requis auprès de ses clients, ce qui constitue une violation flagrante des normes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) ainsi que les directives de la FEMA. Aucune de ces transactions n’est disponible sur la blockchain pour un audit ou une enquête, a affirmé ED.

L’Inde a déclaré qu’elle était ouverte à évaluer et à explorer de nouvelles technologies comme les crypto-monnaies pour améliorer la gouvernance. Des rapports suggèrent qu’un projet de loi à cet égard pourrait être présenté lors de la prochaine session du Parlement avec des recommandations formulées par un comité ministériel interne de haut niveau sur les monnaies numériques.

