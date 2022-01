Avis de justification émis, mais aucun enregistrement de l’issue des affaires : réponse de la DGGI à la RTI

Avant l’introduction de la TPS en juillet 2017, la DGGI fonctionnait en tant que Direction générale du renseignement central sur les accises (DGCEI), a-t-il ajouté.

La Direction générale du renseignement de la GST (DGGI) a émis 158 avis de justification pour évasion fiscale, pour un montant de 9 359 crores de roupies au cours des six années précédant l’exercice 21, mais ne conserve pas de trace de l’issue de ces affaires, une réponse à une requête RTI a révélé.

Abhay Kolarkar, militant de la RTI basé dans la ville, avait demandé à la DGGI des informations consolidées concernant la Direction générale de la GST, qui ont révélé qu’entre l’exercice 2015 et l’exercice 21, un total de 158 avis de justification ont été émis, impliquant un montant de 9 358 crores de roupies.

Cependant, les questions sur les SCN (avis de justification) décidées par les autorités, le montant réalisé en raison de l’émission de SCN et le nombre de SCN en attente et le montant impliqué ont laissé un blanc, selon la copie de la réponse de RTI.

«Ils (GDDI) sont censés suivre tous ces cas et en tenir un registre. Mais la réponse dit clairement « aucune donnée de ce type n’est conservée » », a déclaré Kolarkar.

Avant l’introduction de la TPS en juillet 2017, la DGGI fonctionnait en tant que Direction générale du renseignement central sur les accises (DGCEI), a-t-il ajouté.

