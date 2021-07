Avis de la Cour suprême au gouvernement d’Adityanath sur un clin d’œil à Kanwar Yatra au milieu de la pandémie de Covid-19

in

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a décidé d’aller de l’avant avec le vénéré Kanwar Yatra tandis que le gouvernement de l’Uttarakhand a annulé le pèlerinage à la suite de la pandémie de COVID-19.

La Cour suprême a demandé une réponse du gouvernement de l’Uttar Pradesh dirigé par Yogi Adityanath sur la décision de ce dernier d’autoriser le «Kanwar Yatra» dans l’État au milieu de la pandémie de COVID-19.

Prenant connaissance de la décision du gouvernement UP, la cour suprême a pris note de la question de son propre chef. Un banc dirigé par le juge RF Nariman a publié un avis au gouvernement de l’État. La magistrature a fixé la prochaine date d’audience vendredi.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a décidé d’aller de l’avant avec le vénéré Kanwar Yatra tandis que le gouvernement de l’Uttarakhand a annulé le pèlerinage à la suite de la pandémie de COVID-19. Selon les rapports, le gouvernement de l’État pourrait rendre le rapport négatif COVID-19 obligatoire pour les fidèles.

La yatra commencera le 25 juillet et le signe de tête du gouvernement UP a fait sourciller dans divers milieux sur le risque posé par de tels rassemblements qui pourraient s’avérer être un déclencheur d’une éventuelle troisième vague de COVID-19.

« Le respect total du protocole Covid doit être assuré. Il ne devrait y avoir aucune hésitation concernant le fonctionnement sûr et réussi de Kanwar Yatra », avait déclaré le ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath en donnant des instructions aux responsables du pèlerinage annuel.

Dans le yatra qui se tient pendant environ 15 jours, les fidèles visitent Haridwar et ramènent l’eau du Ganga aux sanctuaires locaux du Seigneur Shiva. Environ 30 millions de Kanwariyas participent au yatra chaque année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.