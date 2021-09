Avis des fans de “Teen Mom” ​​concernant les détails de la relation entre Bentley et Ryan Edwards

in

Malgré le fait qu’il ait été licencié du programme plus tôt cette année, Ryan Edwards est apparu dans l’épisode de mardi soir de Teen Mom OG. Bien sûr, le sujet de conversation était sa relation avec son fils Bentley, qu’il partage avec son ex Maci Bookout. Dans une scène, Bentley a parlé de ce problème avec Bookout. Cependant, les fans n’ont pas pu s’empêcher de se concentrer sur le fait que Bentley a appelé son père “Ryan” lors de cette discussion.

Bentley a suivi une thérapie afin de l’aider à surmonter les problèmes qu’il a avec son père. Son espoir était qu’Edwards assisterait à une session avec lui à l’avenir, mais cela ne s’est pas encore réalisé. L’enfant de 12 ans a dit à sa mère qu’Edwards n’avait pas du tout été en contact avec le thérapeute, ce qui a indiqué à Bookout qu’il ne faisait pas tout ce qu’il pouvait pour réparer la relation avec leur fils. Il n’a cependant pas qualifié Edwards de “papa”. Au lieu de cela, il a dit que “Ryan” ne prenait pas les prochaines mesures pour assister à une séance de thérapie avec lui.

Les fans ont rapidement afflué sur Twitter pour partager leurs réflexions sur la situation. En particulier, les téléspectateurs ont l’impression que l’utilisation de “Ryan” par Bentley est révélatrice de la situation de leur relation.

Déchirant

Oh Seigneur.. il l’appelait Ryan soupir. ma pauvre Bentley. Tellement content qu’il ait Taylor. #teenmomog – Juicy Juice✨ (@SheAutumnBreeze) 15 septembre 2021

Au milieu de sa relation tendue avec Edwards, Bentley a le soutien de son beau-père. Les fans sont reconnaissants qu’il ait un modèle positif dans sa vie. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.

“Ryan”

Bentley se référant à son donneur comme Ryan au lieu de papa a rendu mon cœur heureux #teenmomog pic.twitter.com/cNqGecAnkY – Eh bien, merde, comment yall doin (@StayAntiSocial8) 15 septembre 2021

Certains fans semblaient heureux que Bentley se réfère à Edwards comme “Ryan”. Cependant, d’autres ont vu la situation comme triste.

Wow

La première fois que j’entendais Bentley appeler son “père” Ryan 🥺 #TeenMomOG – Leilanie Baca (@MrsLeilanieB) 15 septembre 2021

Bentley a semblé déçu que son père n’essaie pas activement d’assister à une séance de thérapie avec lui. Cependant, il n’a pas dit s’il prendrait cela comme un signe pour arrêter de voir son père.

Aïe

C’est Bentley qui appelle son père Ryan pour moi..👀😂 #TeenMom #TeenMomOG – Nikki F Baaaaby🦋 (@nikkibaabyxox) 15 septembre 2021

Bentley et Bookout souhaitent qu’Edwards assiste à une séance de thérapie depuis un certain temps déjà. Bien qu’il ait discuté avec le thérapeute par téléphone, il ne semble pas qu’il y ait eu plus de progrès sur ce front.

Juste une observation

Je viens de remarquer que Bentley appelle Ryan par son nom et non par papa 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #TeenMomOG pic.twitter.com/9UcKEH1QSF – Sweet T (@tdlogsdon) 15 septembre 2021

Mackenzie a envoyé un texto à Bookout pour voir si les deux couples pouvaient s’asseoir pour déjeuner afin de régler leurs problèmes. Bookout n’a pas répondu, disant à son mari qu’elle en avait fini avec eux.

Pas surpris

Bentley a dit Ryan, pas papa. #TeenMomOg sommes-nous surpris – Lataliaj (@4everLatalia) 15 septembre 2021

En discutant avec sa femme, Edwards a déclaré à propos de Bookout et de son mari Taylor McKinney : “J’ai tellement d’aversion pour eux deux”, Mackenzie a dit qu’elle voulait que la situation soit “meilleure”.

Volumes

Bentley vient d’appeler son père Ryan, ce qui en dit long sur ses sentiments envers lui. #TeenMomOG – Amanda (@AmandaLynne28) 15 septembre 2021

L’épisode mettait également en vedette la femme d’Edwards, Mackenzie Edwards. Les deux ont été licenciés de Teen Mom OG plus tôt cette année.

