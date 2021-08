Avis d’expert : le Dr Gagandeep Kang sur le rappel, le vaccin pour enfants et l’état de la pandémie

“Pour moi, au stade où nous nous trouvons actuellement, nous avons vraiment besoin de données ventilées” et une grande partie de celles-ci sont désormais facilement disponibles et même si elles ont été collectées, elles ne sont apparemment pas partagées, explique le Dr Kang.

L’Inde a enregistré 25 072 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 24 heures se terminant le 23 août au matin. C’est le plus bas en plus de 150 jours jusqu’à présent, et le taux de récupération augmente à plus de 97 pour cent. C’est une bonne nouvelle bien qu’il existe des poches de préoccupation majeure comme le Kerala et quelques autres régions du nord-est. Il existe plusieurs points chauds dans des poches plus petites à travers le pays avec une part plus élevée de population vulnérable où des soins et des stratégies plus ciblées devront désormais jouer un rôle clé.

Questions à gogo

Alors, où en sommes-nous sur la pandémie et quelle est la voie à suivre ? Alors que les entreprises rouvrent et que les gens essaient de sortir de l’auto-isolement, à quel point est-il important pour vous de recevoir un rappel? Dans quelle mesure les craintes d’une éventuelle troisième vague sont-elles réelles ? Dans quelle mesure les enfants, la partie précieuse et la plus vulnérable de la population, sont-ils protégés ?

Alors que les écoles commencent à rouvrir et que les parents craignent de laisser leurs enfants non vaccinés se mêler, l’Inde n’a toujours pas de vaccin entièrement approuvé pour les enfants. Le pays n’a vu que récemment son premier vaccin COVID-19 approuvé pour une utilisation d’urgence pour les enfants de Zydus Cadila, mais il s’agit alors d’un vaccin à ADN. C’est le premier vaccin de ce type au monde et, comme pour tout nouveau produit, plusieurs questions sont soulevées et des inquiétudes exprimées – certaines sont sans doute authentiques sur les effets à long terme ?

Financial Express Online a contacté le Dr Gagandeep Kang, l’un des virologues les plus respectés d’Inde et professeur au Christian Medical College de Vellore. Voici ce qu’elle a à dire sur certaines de ces questions épineuses :

Sur les déterminants au-delà de Delta

Que se passe-t-il avec la pandémie? Elle dit: «Dans le reste du monde, la variante delta provoque le type de propagation d’infections que nous avons vu en avril et mai en Inde. Cependant, en Inde, parce que le delta est si transmissible, nous continuons à voir une bonne quantité de variante delta. »

Elle dit que “dès que vous levez les restrictions, le delta commence à apparaître dans des poches qui étaient auparavant protégées”. Tout plan de solution et de préparation est désormais lié à des données granulaires. Elle ne voit apparemment pas de solution unique pour les régions qui ont une séroprévalence élevée, c’est-à-dire où une plus grande proportion de la population a déjà été exposée au virus, la solution est différente par rapport aux régions où la vulnérabilité est plus. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de clarté sur ces données granulaires. De plus, dans les régions où il y a plus de cas, des stratégies de micro-confinement peuvent être nécessaires et avec une meilleure maîtrise de la séroprévalence au niveau du district, cela aidera à mieux concentrer les ressources et les stratégies de confinement. De plus, si des précautions adéquates ne sont pas prises, de nombreux experts ont fait valoir que l’Inde, étant donné sa taille et son nombre, il peut toujours y avoir une autre variante qui pourrait nous surprendre tous, donc l’accent doit être mis sur la vaccination, le masquage et la distanciation sociale.

Sur quelles données comptent maintenant

“Pour moi, au stade où nous nous trouvons actuellement, nous avons vraiment besoin de données ventilées” et une grande partie de celles-ci sont désormais facilement disponibles et même si elles ont été collectées, elles ne sont apparemment pas partagées, explique le Dr Kang.

Alors, de quel type de données avons-nous besoin maintenant ? « Si le gouvernement fait 1,5 million de tests par jour, combien sont pour les personnes asymptomatiques, combien sont pour les contacts, combien sont testés parce que quelqu’un qu’ils connaissent est malade, combien de tests sont pour les personnes hospitalisées ? Nous avons besoin de cette ventilation maintenant pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays dans le contexte de 67% de séropositivité. » Auparavant, dit-elle, « même sans données détaillées, parce que tout le monde était susceptible, nous avons réussi. Maintenant, nous sommes dans une situation où il y a beaucoup d’endroits qui sont à 80 % séropositifs. Donc, tant que le virus qui circule là-bas est une variante alpha ou delta, cela n’a pas vraiment d’importance car il ne reste que 20% de personnes à être infectées dans cette zone. »

Cela pourrait donc aider si des entités comme le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), qui ont apparemment accès à une multitude de données, pouvaient les partager. Cela pourrait être des données sur les tests, des informations sur la vaccination, les antécédents de vaccination des personnes qui ont eu des infections à percée.

Le Dr Rajib Dasgupta du Centre de médecine sociale et de santé communautaire de l’Université Jawaharlal Nehru (JNU), qui étudie cela depuis longtemps, explique qu’au lendemain de la deuxième vague – d’avril à juin dernier – l’ICMR avait mené le quatrième tour d’une enquête sérologique nationale pour voir combien avaient été exposés au virus et ont trouvé une séroprévalence de 67,6% dans l’ensemble. Mais alors, il y a d’énormes variations entre les régions et au sein des régions.

Il y a un faible 44,4% au Kerala, qui est devenu plus vulnérable que, disons, 79% au Madhya Pradesh. Mais ensuite, encore une fois au Madhya Pradesh, il peut y avoir des régions à plus faible séroprévalence qui peuvent nécessiter une approche plus ciblée pour accélérer la vaccination ou contenir la propagation du virus.

Sur le coup de boost

Avec des arguments qui circulent, même parmi les médecins, sur la durée pendant laquelle les anticorps restent dans le corps après la vaccination – six mois environ – et qu’avec le temps, l’immunité a tendance à s’affaiblir, certains se demandent déjà s’il est nécessaire de injection de rappel, au moins pour les professionnels de la santé et de première ligne qui traitent les cas de COVID-19. Une injection de rappel est une autre injection après les deux injections initiales de vaccination et elle est prise pour rappeler au système immunitaire du corps comment il a réagi à une infection et ainsi fournir une couche de protection supplémentaire.

Ici, le Dr Kang est favorable à une approche plus nuancée au lieu d’une solution universelle car elle voit un lien clair avec les découvertes sur les anticorps et pourrait varier d’une personne à l’autre. Mais, actuellement, dans le contexte indien, alors qu’une grande partie de la population n’est toujours pas vaccinée, estime qu’il n’est pas moralement juste de prendre une troisième dose alors que beaucoup n’ont pas eu accès à une seule dose. «Avec deux injections de vaccin, il existe un niveau de protection raisonnable contre les maladies graves et la mort. Donc, il n’y a aucune raison pour qu’une personne qui a reçu deux doses du vaccin devrait faire un rappel alors que le reste du monde n’a pas été vacciné. » Pour elle, cela se résume à une question de moralité.

Les six mois que les anticorps restent l’argument ? « Si vous sortez et testez tous les adultes pour les anticorps contre le virus de la polio, vous constaterez que 40 à 50 % d’entre eux n’auront pas d’anticorps mesurables contre la polio. Pensons-nous qu’ils sont protégés contre la polio ? Oui, nous le faisons, mais ils n’ont pas d’anticorps mesurables. Vous ne vous attendez pas à ce que les anticorps restent à un niveau élevé pour toujours. Ce que vous devez savoir, c’est que les gens ont fait une réponse immunitaire ? S’ils ont fait une réponse immunitaire et qu’elle s’estompe avec le temps, alors c’est le cours naturel pour chaque vaccin et chaque infection. »

Ici, elle souligne une stratégie où il pourrait y avoir un échantillonnage de personnes pour les anticorps. Si le nombre d’anticorps s’avère négatif, on peut recevoir une injection de rappel. Nous pourrions en venir à cela à l’avenir, mais alors, pense-t-elle, “le moment n’est pas maintenant”.

Sur le danger est une troisième vague potentielle, dit-elle, “continuez à vacciner et continuez à porter des masques et à maintenir une distance sociale pour cela seul aidera”.

Sur le vaccin ADN

À propos du vaccin à ADN nouvellement approuvé de Zydus Cadila et de sa sécurité d’utilisation chez les enfants, le Dr Kang a déclaré: «En général, tout vaccin sûr et efficace chez les adultes sera également sûr et efficace chez les adolescents et ce sont les données. du vaccin ADN, que nous n’avons pas encore vu, semble indiquer qu’ils ont eu un grand nombre d’enfants dans l’étude et que le vaccin semble fonctionner. Évidemment, nous aimerions voir une ventilation des données et cela n’a pas encore été partagé et nous devrons attendre que la société publie ces données. »

Sur les questions soulevées dans certains milieux et par certains experts sur les effets à long terme d’un vaccin à ADN, le Dr Kang déclare : « Les vaccins à ADN sont généralement conçus pour ne pas pouvoir s’intégrer au chromosome des cellules humaines, mais le moyen de est de faire des études de biodistribution, c’est-à-dire de prélever des échantillons à divers endroits et de voir s’il existe des preuves d’intégration du vaccin à ADN dans le génome. Cela peut facilement être fait dans les études animales. Cela rassurera davantage les gens », dit-elle.

