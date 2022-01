Avis du co-fondateur de BharatPe : KMB dit qu’il engagera une action en justice

Dans un communiqué tardif, le prêteur du secteur privé a déclaré : « Il s’agit d’une référence aux demandes des médias concernant l’avis juridique daté du 30 octobre 2021, envoyé au nom de M. Ashneer Grover et Mme Madhuri Grover, adressé à Kotak Mahindra Bank.

Kotak Mahindra Bank (KMB) a déclaré dimanche qu’elle poursuivait une action en justice appropriée contre Ashneer Grover, co-fondateur de BharatPe, pour un avis envoyé par lui en date du 30 octobre 2021.

Dans un communiqué tardif, le prêteur du secteur privé a déclaré : « Il s’agit d’une référence aux demandes des médias concernant l’avis juridique daté du 30 octobre 2021, envoyé au nom de M. Ashneer Grover et Mme Madhuri Grover, adressé à Kotak Mahindra Bank.

«Cet avis a été reçu par nous et a reçu une réponse appropriée à l’époque, y compris en enregistrant nos objections au langage inapproprié utilisé par M. Grover. Une action en justice appropriée est en cours. Nous tenons à confirmer qu’il n’y a aucune violation ou violation par le groupe Kotak de quelque manière que ce soit.

Grover aurait supprimé son tweet dans lequel il qualifiait de faux un clip audio viral, apparemment d’une dispute entre lui et un employé de KMB dans laquelle il aurait abusé de l’employé. L’argument aurait trait au financement sur marge pour l’introduction en bourse de Nykaa.

Grover a affirmé qu’un escroc tentait de lui extorquer de l’argent.

