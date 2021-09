Après les tests de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro hier, les premiers tests de l’iPad de neuvième génération sont maintenant arrivés. Le nouvel iPad est livré avec un meilleur processeur, TrueTone, une caméra frontale repensée et une double capacité de stockage.

Dirigez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons les premières critiques de l’iPad 9…

Caitlin McGarry de Gizmodo décrit l’énorme amélioration de la caméra frontale de l’iPad, bien qu’elle pense qu’Apple devrait déplacer les objectifs vers un autre domaine :

L’une des plus grandes améliorations de l’iPad de neuvième génération par rapport au modèle de l’année dernière est la caméra frontale, qui est passée d’un objectif de 1,2 MP à un objectif de 12 MP. La différence est énorme. Énorme! Je ne ressemble plus à un moi granuleux de l’époque de 2004 lorsque je passe des appels vidéo sur le nouvel iPad, et la fonction Center Stage alimentée par Neural Engine me permet de me déplacer tout en discutant (parfait pour les appels pendant la cuisson) (…) Cependant, je l’ai déjà dit et je le répète : l’insistance d’Apple à coller la lentille frontale sur le côté gauche de l’écran lorsque vous utilisez l’iPad en mode paysage est pénible, et un champ plus large- de vue qui peut se recentrer pour vous garder dans le cadre ne fait rien pour corriger à quel point c’est bizarre.

Pour Scott Sein de CNET, les performances sont plus que suffisantes depuis qu’Apple a apporté l’A13 Bionic à cette tablette :

La mise à niveau du processeur A13 ajoutée le rend suffisamment rapide pour la plupart des besoins, voire certains. Sur les tests de référence, c’est à peu près aussi rapide qu’un iPhone 11 (pas de surprise, puisqu’il a le même processeur). C’est bien pour le multitâche, les jeux et la vidéo et ne semble pas à la traîne.

Ars Technica dans sa mini-revue fait l’éloge de la double capacité de stockage et recommande de se procurer la version 128 Go du nouvel iPad :

La plus grande amélioration de l’iPad de 9e génération est la mise à niveau de 32 Go de stockage à 64 Go, la première augmentation de capacité jamais vue pour un iPad à 329 $. Que vous ayez l’intention d’utiliser l’iPad comme remplacement d’ordinateur portable bon marché, une extension grand écran de votre iPhone, un téléviseur intelligent portable ou une tablette pour votre enfant, 64 Go de stockage sont habitables d’une manière que 32 Go ne sont tout simplement pas en 2021. C’est 32 Go de stockage supplémentaire pour les applications, les photos, les jeux et les émissions de télévision et les films téléchargés localement pour vous permettre de faire de longs voyages en avion ou en voiture. Je dirais presque toujours à quiconque envisage l’iPad de 8e génération de passer à la version à 429 $ avec 128 Go de stockage.

FastCompany note que l’iPad 2021 n’a pas beaucoup changé mais qu’il reste un élément matériel important dans l’écosystème d’Apple, principalement en raison de son prix :

Avec son bouton d’accueil/capteur Touch ID à l’avant (et son écran 10,2 pouces plus petit), son port Lightning, sa prise casque et sa compatibilité avec le crayon d’origine plutôt que son successeur plus facile à charger, cet iPad est désormais une valeur aberrante par rapport à tous les autres modèles de la gamme. Mais cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un dinosaure semblable à l’ancien iPod Classic, qui est resté sur le marché longtemps après que la plupart des gens aient abandonné les lecteurs MP3 sous leur forme traditionnelle. Au lieu de cela, l’iPad à 329 $ ressemble à une saine reconnaissance de quelque chose qu’Apple fait rarement une priorité : qu’un prix accessible et des fonctionnalités familières peuvent être des arguments de vente en eux-mêmes.

Plus d’avis sur l’iPad 9 :

Vidéos pratiques sur l’iPad 9

