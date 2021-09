Après les tests de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro hier, les premiers tests du nouvel iPad mini sont maintenant arrivés. Le nouvel iPad mini est une refonte spectaculaire avec un design rafraîchi, une puce A15 à l’intérieur, Touch ID dans le bouton d’alimentation, et plus encore.

Dirigez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons les premières critiques de l’iPad mini de sixième génération…

Avis sur l’iPad mini

Federico Viticci est l’un des experts incontournables de l’iPad, et il a un examen complet du nouvel iPad mini pour MacStories.Viticci décrit le nouvel iPad mini comme une « joie à utiliser au quotidien ».

Après avoir longuement testé à la fois l’iPad Air et le nouvel iPad mini, je peux dire ceci en toute confiance : bien que l’iPad Air soit une tablette plus portable et confortable qu’un iPad Pro 12,9″, il n’est toujours pas aussi portable ou confortable que le nouvel iPad mini. si vous cherchez un appareil que vous pouvez tenir dans vos mains à tout moment. Et, peut-être plus important encore, même si vous pouvez utiliser un iPad Air comme une tablette portable, je pense toujours que le nouveau mini est une expérience plus agréable pour les choses dans lesquelles une tablette devrait exceller – lire, regarder des vidéos, parcourir le Web et jouer à des jeux.

CNN a souligné la fonction de caméra frontale Center Stage de l’iPad mini :

Et le haut (lorsqu’il est tenu verticalement) contient la très importante caméra frontale de 12 mégapixels, qui alimente également Face ID et True Depth Sensor. Il apporte également sa fonctionnalité CenterStage, qui fait de l’iPad Mini un outil parfait pour les appels vidéo et la capture de contenu. Lors d’un appel FaceTime ou vidéo, votre visage sera maintenu dans le cadre et agrandi un peu. Si vous vous levez pour vous déplacer ou prendre un verre, il se déplacera et se déplacera pour vous maintenir dans le cadre.

Caitlin McGarry de Gizmodo est une grande fan du nouvel iPad mini, allant même jusqu’à le décrire comme la « tablette parfaite ».

Mais surtout, l’écran de la Mini est vraiment trop petit pour faire beaucoup de travail, ce qui est une bénédiction. Je configure généralement Airtable, l’outil de gestion du flux de travail de Gizmodo, sur les iPad que je révise afin de pouvoir cocher certaines tâches si j’en ai besoin. Je n’ai même pas pris la peine cette fois. Pourrais-je, à la rigueur, éditer une histoire sur cet iPad ? Bien sûr, je l’ai fait sur un iPhone aussi. Est-ce une bonne expérience que j’ai envie de répéter ? Non, ce n’est pas le cas. Ai-je écrit la majeure partie de cette critique sur le Mini comme je le fais habituellement lors de la critique d’un iPad ? Non, cela ressemble à une expérience horrible. Et j’ai tellement plus apprécié la Mini pour ça.

CNBC note quelques bizarreries de conception avec le nouvel iPad mini :

Les boutons de volume prennent un certain temps pour s’y habituer. Ils sont sur le dessus si vous tenez la tablette en mode portrait, plutôt que sur le côté comme sur les autres iPad. Il en va de même pour Face ID. Bien que cela n’apparaisse actuellement que dans les iPad Pro d’Apple, c’est tellement pratique que j’aimerais le voir sur l’iPad Mini. Au lieu de cela, Apple a intégré un lecteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation sur le côté de l’iPad.

TechCrunch sur le capteur Touch ID intégré au bouton d’alimentation :

Le nouveau comportement le plus important ici est le Touch ID monté sur le dessus, qui a fait ses débuts avec l’iPad Air. C’est bien – fonctionne rapidement et facilement pour la plupart, bien que cela puisse conduire à des boucles gênantes où vous vous «reposez pour déverrouiller», mais appuyez accidentellement sur le bouton d’alimentation pour l’éteindre. Dans l’ensemble, je dirais qu’il est en fait plus facile à utiliser ici que l’Air, cependant, étant donné que votre main s’adapte beaucoup plus facilement sur le bord.

Plus d’avis sur l’iPad mini :

Vidéos pratiques sur iPad mini

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :