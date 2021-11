Avis Fairphone 4: Durable, réparable et éthique

Il existe littéralement des centaines et des centaines de téléphones différents que vous pouvez acheter aujourd’hui, et beaucoup d’entre eux offrent quelque chose d’unique. Il est donc très difficile de se démarquer dans la foule, et lorsqu’une entreprise est capable de faire quelque chose de différent qui s’avère également être quelque chose de formidable, cela mérite notre attention.

Si rien d’autre, c’est ce que le Fairphone 4 aspire à faire. C’est un grand pas en avant par rapport à l’offre précédente de l’entreprise tout en étant tout aussi durable et réparable. Si vous habitez en Europe (le Fairphone 4 n’est pas disponible en dehors de l’Europe pour le moment), c’est un appareil qui mérite d’être sur votre radar. Pas nécessairement à cause de ce qu’il peut faire, mais à cause de ce qu’il est.

Le Fairphone 4 est le téléphone que j’achèterais s’il était disponible pour les réseaux nord-américains. C’est également l’un des meilleurs téléphones durables et réparables que vous puissiez acheter.

Avis sur le Fairphone 4:

Fairphone 4

En bout de ligne : Le Fairphone 4 ne possède pas les meilleures spécifications ou un design unique. Mais il offre quelques éléments significatifs que vous ne pouvez obtenir d’aucun autre fabricant de téléphones.

Le bon

Garantie de cinq ans Une longue durée de vie Facilement réparé

Le mauvais

Appareil photo médiocre Ce n’est pas bon marché Ne pas utiliser les meilleures spécifications

Fairphone 4: Prix et disponibilité

Source : Fairphone

Le Fairphone 4 n’est pas disponible en dehors de l’Europe. C’est un détail très important et où nous devons commencer cette section.

Selon Fairphone, la société prévoit de vendre des produits destinés à être utilisés en dehors de l’UE, du Royaume-Uni, de la Norvège et de la Suisse, mais pour le moment, l’accent est mis sur la vente d’appareils pour l’Europe. Lorsque vous considérez le modèle commercial de l’entreprise consistant à construire des produits durables et réparables sur un pied d’égalité avec la réalisation de bénéfices, c’est probablement une sage décision.

Merci pour votre aide! Espérons qu’un jour, il soit définitivement sur notre liste de souhaits !💙🌿 – Fairphone (@Fairphone) 8 novembre 2021

Si vous habitez en Europe, vous pouvez acheter le Fairphone 4 directement auprès de la société ou de l’un de ses partenaires officiels à partir de 579 € pour le modèle de stockage de base 128 Go/6 Go de mémoire.

Fairphone 4: Ce que vous aimerez

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Le Fairphone 4 est plus que la somme de sa fiche technique ne le suggère. Sur le papier et lors d’une utilisation normale, il s’agit d’un téléphone haut de gamme qui offre une version essentiellement simple d’Android 11 sans aucun problème ni problème grave. C’est un bon téléphone basique, mais comment il est fait et de quoi il est fait, c’est la vraie histoire.

Le téléphone est fabriqué à partir de matériaux d’origine éthique et est neutre en matière de déchets électroniques.

Le Fairphone 4 est fabriqué à partir d’or certifié Fairtrade, d’aluminium et de tungstène d’origine éthique, d’étain recyclé, de minéraux de terres rares et de plastiques. De plus, Fairphone veille à ce que le téléphone soit construit de la manière la plus éthique possible avec des initiatives qui améliorent les conditions de travail de toutes les personnes impliquées dans la fabrication du téléphone, des mineurs aux ouvriers de la chaîne de montage.

Fairphone dit également que chaque Fairphone 4 est neutre en matière de déchets électroniques. Si vous achetez un Fairphone 4, l’entreprise renouvellera ou recyclera un téléphone existant ou recyclera une quantité équivalente de déchets électroniques. L’entreprise est sérieuse dans la construction de produits durables et soucieuse de changer l’ensemble de l’industrie en donnant le bon exemple.

Catégorie Fairphone 4 Système d’exploitation Android 11 Processeur Qualcomm Snapdragon 750G Stockage 128 Go/256 Go Mémoire 6 Go/8 Go Caméra Double 48MP arrière (f1.6 et f2.2), 25MP caméra frontale Batterie 3 905mAh batterie amovible Écran 6,3 pouces FHD+ LCD Connectivité 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.1, réseau NFC 5G basé sur l’UE, ports double SIM 1x USB-C Durabilité certifié TCO, 9.3 sur 10 score de réparabilité

Réparabilité il est livré avec un tournevis

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

C’est l’une des choses les plus excitantes à propos du Fairphone 4 pour moi. Vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste de l’électronique ou d’avoir des connaissances uniques pour réparer le Fairphone 4, car il a été conçu pour des réparations faciles.

Le téléphone est livré avec une garantie complète de cinq ans qui couvre tout ce que vous n’avez pas causé. Pour les choses que vous avez causées, disons que vous l’avez laissé tomber et que vous avez cassé l’écran, vous pouvez probablement le réparer vous-même facilement en utilisant des pièces de rechange bon marché que Fairphone vend lui-même.

Le Fairphone 4 évite tout ce qui rend un téléphone difficile à réparer, comme l’excès de colle et les pièces scellées.

De la même manière que Fairphone essaie de secouer l’industrie du téléphone, il essaie également de changer la façon dont nous envisageons de faire réparer nos téléphones. Ce qui empêche votre téléphone Samsung d’être facile à réparer, c’est la façon dont il est construit et les matériaux utilisés pour le fabriquer. Des éléments tels que des écrans collés ou des boîtiers scellés ne sont pas un problème avec le Fairphone 4. Vous pouvez retirer la plupart des assemblages internes, puis les remplacer par de nouveaux composants à l’aide d’un petit tournevis cruciforme.

Un autre effet secondaire est d’avoir une batterie qui peut être échangée à tout moment en retirant la plaque arrière en plastique 100% recyclé. C’était normal pour les téléphones Android, mais je ne peux pas penser à un seul appareil grand public avec une batterie remplaçable par l’utilisateur en 2021. Bien sûr, vous pouvez toujours charger la batterie rapidement à l’aide d’un chargeur USB C PD, mais sachant que vous peut transporter une pièce de rechange « juste au cas où » est super.

Je sais que la plupart des gens n’essaieront jamais de réparer leur propre téléphone. C’est en partie parce que les téléphones sont si difficiles à réparer, et voir une entreprise contrecarrer cette tendance est une bouffée d’air frais, et ce qui fait du Fairphone 4 le téléphone pour lequel je dépenserais mon propre argent s’il était disponible pour l’Amérique du Nord.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central Retirez les six vis et vous pouvez changer le connecteur USB.

Fairphone 4: Ce que vous n’aimerez pas

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

L’éléphant dans la chambre : le prix.

Le Fairphone 4 vous coûtera au moins 579 €, soit environ 673 $ le jour où j’ai écrit ceci. Pour référence, le Google Pixel 6 commence à 599 $ et a de meilleures spécifications tout autour. Je comprends pourquoi le Fairphone 4 coûte autant – Fairphone ne fabrique pas de téléphones en grand nombre. Les matériaux provenant de sources éthiques et responsables coûtent plus cher, et payer de meilleurs salaires ou offrir de meilleures conditions de travail augmentera le coût de tout produit. Mais savoir que cela ne fait pas baisser un prix que beaucoup trouveront trop élevé.

Vous n’aimerez pas le prix ou l’appareil photo ici.

Un autre inconvénient est familier, et c’est l’appareil photo. Le Fairphone 4 est livré avec une caméra standard et une caméra grand angle. Les deux utilisent des capteurs 48MP, et les deux produisent des résultats médiocres. Les téléphones de Google et Samsung prennent naturellement de meilleures photos, et beaucoup d’entre elles sont dans la même gamme de prix que le Fairphone 4.

C’est un problème certain pour beaucoup, mais si vous êtes satisfait des photos que vous pouvez obtenir à partir d’un téléphone Motorola ou OnePlus ou d’un téléphone il y a quelques années, vous n’aurez peut-être pas de problème ici. Les photos sont plus que utilisables pour les médias sociaux, et il est possible d’obtenir de superbes images à partir du Fairphone 4 – il vous suffit de travailler dessus.

Un dernier problème est que le Fairphone 4 est « seulement » classé IP54. Cela signifie que le Fairphone 4 est « suffisamment protégé contre la pénétration de poussière pour empêcher le produit de fonctionner normalement, mais il n’est pas étanche à la poussière. Le produit est entièrement protégé contre les objets solides et les éclaboussures d’eau sous n’importe quel angle ».

Vous pouvez utiliser le Fairphone 4 sous la pluie, mais vous ne pouvez pas l’emmener dans la piscine. Une fois que vous vous rendez compte que l’arrière du téléphone se détache et que les joints et autres mesures d’étanchéité augmenteraient considérablement le coût, vous comprenez pourquoi,

Fairphone 4: Compétition

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Il n’y a vraiment pas d’autres téléphones qui remplissent le même créneau que le Fairphone 4, mais il y en a beaucoup d’autres qui se situent dans la même gamme de prix.

Notamment, le OnePlus 9 Pro et le Google Pixel 6. Ces deux téléphones ont de meilleures spécifications, et il y a des moments où vous le remarquerez, bien que le Fairphone 4 ne soit en aucun cas un appareil lent. Le vrai différenciateur est le rapport valeur/caractéristiques, et vous ne trouverez pas des choses comme Warp Charge ou la photographie alimentée par Tensor dans le Fairphone 4.

D’un autre côté, vous n’obtiendrez pas de garantie de cinq ans ou ne pourrez pas échanger le module de caméra ou le port USB sur des produits concurrents, et aucune autre entreprise n’investit dans la main-d’œuvre et l’environnement comme le fait Fairphone.

Il est difficile de comparer le Fairphone 4 à quoi que ce soit d’autre sur le marché, et cela vaut à la fois pour le bien et pour le mal.

Fairphone 4 : Faut-il l’acheter ?

Source : Fairphone

Vous devriez l’acheter si…

La durabilité et la réparabilité comptent pour vous Vous voulez la garantie de cinq ans Vous appréciez l’engagement de l’entreprise pour de meilleurs salaires et conditions de travail

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous vous souciez d’avoir les meilleures spécifications Vous avez besoin d’un téléphone avec un appareil photo incroyable Vous vivez en dehors de l’Europe

Encore une fois, le Fairphone 4 a été conçu comme un téléphone 5G pour l’Europe. Vous ne pouvez pas acheter le téléphone via les canaux normaux, sauf si vous êtes en Europe, et vous ne voudriez pas l’utiliser sur votre réseau si vous le pouviez. Si vous habitez en dehors de l’Europe, ce téléphone n’est pas fait pour vous.

Il en va de même si vous appréciez d’avoir le meilleur appareil photo ou si avoir les spécifications les plus récentes sur le marché vous importe. Le Fairphone 4 ne se vante ni de l’un ni de l’autre.

Mais si vous voulez un téléphone conçu pour être encore utilisé dans cinq ans ou un téléphone dont vous pouvez changer l’affichage si vous le cassez, vous ne trouverez pas un autre téléphone comme le Fairphone 4. Enfin, si vous vous souciez de la durabilité , des matériaux d’origine éthique et de meilleures conditions de travail, alors vous devriez penser au Fairphone 4.

4 sur 5

Le Fairphone est un bon téléphone et un changement par rapport à la norme dans toutes les bonnes manières, ainsi que dans quelques-unes des moins bonnes. Je suis sûr que l’entreprise veut vendre suffisamment de produits pour rester en affaires, mais je ne peux pas m’empêcher de penser que le profit n’est pas l’objectif final de l’entreprise autant que de secouer l’industrie.

C’est également une belle mise à niveau du Fairphone 3, apportant des fonctionnalités significatives telles que la résistance à l’eau et une meilleure puce pour de meilleures performances. Pour moi, le bon l’emporte sur le mauvais, et je recommanderais à tous ceux qui recherchent un nouveau téléphone en Europe d’y jeter au moins un deuxième coup d’œil.

Fairphone 4

