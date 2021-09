Avis Govee StarPal: La lampe intelligente portable parfaite pour l’éclairage ambiant

Le choix ne manque pas si vous êtes intéressé par l’éclairage intelligent. Philips propose une gamme complète d’appareils sous son label Hue, y compris les meilleures ampoules LED intelligentes, l’éclairage extérieur, les bandes lumineuses, les lumières ambiantes, etc.

Il existe également de nombreuses alternatives, telles que LIFX, Yellight, Sengled et d’autres offrant le même niveau de qualité que Hue à un coût plus abordable. Une marque qui s’est démarquée dans cette catégorie au cours des deux dernières années est Govee ; il crée un éclairage d’ambiance RVB conçu pour se démarquer, et la marque a fait des progrès constants dans ce domaine.

Nous avons passé en revue plusieurs produits Govee sur le site : les barres lumineuses Flow Pro ajoutent un éclairage dynamique à votre téléviseur ou moniteur, le téléviseur Immersion est l’une des meilleures solutions de rétroéclairage que vous trouverez pour votre téléviseur, le lampadaire d’angle Lyra anime une pièce entière avec un éclairage RVB, et la récente applique murale Glide comprend une série de sept panneaux que vous pouvez installer sur un mur pour créer un effet d’éclairage unique.

Le dernier produit de Govee est le Ambient Portable Smart Light, et comme son nom l’indique, il s’agit d’un éclairage d’ambiance conçu pour la portabilité. Il s’agit essentiellement d’une lampe de table que vous pouvez emporter n’importe où et qui fonctionne comme un rétroéclairage ambiant, une veilleuse ou pour éclairer une zone. Avec 32 scènes et la possibilité de se synchroniser avec votre musique, le Portable Smart Light est très polyvalent, et à 50 $, il réduit le Hue Go de 30 $, ce qui en fait une option attrayante.

Avis sur Govee StarPal :

Govee StarPal

En bout de ligne : Le StarPal fournit un éclairage diffus lorsqu’il est placé contre un mur, ce qui en fait un excellent choix lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux. La portabilité signifie que vous pouvez l’installer dans n’importe quelle pièce, et avec l’intégration de Google Assistant et Alexa, vous pouvez le contrôler facilement. Combinez cela avec une vaste sélection de scènes et d’options de personnalisation et une autonomie de six heures, et vous obtenez la lumière ambiante portable parfaite.

Le bon

Fournit un éclairage diffus dans un design facilement portable Fonctionne comme un éclairage blanc chaud et froid 16 millions de couleurs avec une personnalisation infinie Des horaires et des minuteries de réveil faciles à configurer Jusqu’à six heures d’autonomie Fonctionne avec Google Assistant et Alexa

Le mauvais

La version Bluetooth manque dans quelques domaines

Govee StarPal : Prix et disponibilité

Le StarPal a fait ses débuts fin juillet et est disponible sur Amazon ainsi que sur le site Web de Govee. La lumière est vendue en deux variantes ; le modèle Bluetooth uniquement (H6055) coûte 50 $, et il existe une version compatible Wi-Fi (H6058) qui est disponible pour 65 $. La version Wi-Fi vous permet de contrôler la lampe portable avec Google Assistant ou Alexa pour changer les couleurs, les scènes et l’allumer ou l’éteindre.

Pour inciter au lancement de la lumière, Govee offre 20% de réduction avec le code PORTABLE01 lors du retrait du produit sur son site. Le code est valable jusqu’au 09/12, donc si vous êtes intéressé par ce que StarPal a à offrir, vous devrez agir rapidement.

Govee StarPal : ce que vous aimerez

Le StarPal est conçu comme une lampe de bureau, mais sa portabilité signifie que vous pouvez l’utiliser à peu près n’importe où dans votre maison. La lumière a deux pieds qui lui permettent de se tenir debout, et dans ce mode, elle peut diffuser la lumière contre un mur, ce qui en fait un excellent choix pour créer une lumière ambiante.

Vous pouvez utiliser le StarPal comme veilleuse, lampe de lecture ou sur votre bureau pendant que vous travaillez ou jouez à des jeux.

Vous pouvez également le poser à plat sur une surface, avec la lumière capable de fournir un éclairage adéquat si vous travaillez à votre bureau. Il dispose de 16 millions de couleurs et d’options de personnalisation étendues, et vous pouvez également l’utiliser comme une lumière blanche chaude ou froide. La portabilité combinée aux options de couleur en font un excellent choix comme lumière ambiante pour les jeux, la diffusion de films en continu ou même une veilleuse.

J’ai utilisé le StarPal comme lampe de lecture en le plaçant sur la table de chevet, et il tient particulièrement bien pour ce cas d’utilisation. La lampe est dotée d’une batterie de 3 350 mAh qui vous permet de l’utiliser pendant plusieurs heures sans la brancher, et à 474 g, elle est suffisamment légère pour être transportée n’importe où.

Vous trouverez un seul bouton à l’arrière qui peut être utilisé pour allumer ou éteindre la lumière, et vous pouvez appuyer sur le bouton pour basculer facilement entre les lumières blanches et blanches chaudes et quelques couleurs unies.

La configuration du StarPal est à peu près aussi transparente que possible. Appuyez simplement sur le bouton à l’arrière de la lumière et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour l’allumer, puis vous pourrez la configurer avec Govee Home. Vous pouvez facilement ajouter l’appareil depuis l’application et le connecter à votre réseau Wi-Fi domestique. Vous devrez fournir le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et, comme la plupart des solutions d’éclairage intelligentes, le StarPal se couple sur le Wi-Fi 2,4 GHz.

Govee vous donne une liste exhaustive d’options de personnalisation en matière d’effets et de couleurs. La fonction Effects Lab vous permet de choisir parmi un assortiment d’options comprenant la nature, la nourriture, les animaux, les étoiles et même quelque chose d’aussi abstrait que les émotions – afin que vous puissiez régler vos lumières en fonction de vos moments de joie.

Si vous ne souhaitez pas personnaliser l’éclairage via le laboratoire d’effets, vous pouvez toujours choisir parmi l’une des 32 scènes. Il existe également de nombreuses options décentes parmi lesquelles choisir, et il existe des scènes correspondantes pour l’heure de la journée, notamment Matin, Après-midi et une scène Night Light si vous souhaitez une lumière ambiante douce et chaude la nuit.

Vous pouvez également choisir une couleur unie de votre choix ou passer à une option blanc chaud ou blanc froid. Vous pouvez également régler la luminosité en fonction de vos préférences, et vous pouvez facilement associer deux lumières et créer des effets d’éclairage personnalisés.

Enfin, vous pouvez configurer le StarPal pour synchroniser l’éclairage avec la musique diffusée dans une pièce. L’appareil lui-même a un micro et peut changer les lumières en fonction des sons qu’il capte, ou vous pouvez autoriser Govee Home à utiliser le micro interne de votre téléphone. Vous ne trouverez pas d’intégration Spotify ici, mais la fonctionnalité fonctionne relativement bien pour les fêtes à la maison.

Govee vous donne également la possibilité de définir des horaires, vous pouvez donc configurer la lumière pour qu’elle s’éteigne à une heure définie. Vous pouvez même l’utiliser comme minuterie de réveil, et le fait que la lumière puisse être utilisée comme option blanc chaud le rend idéal pour la tâche.

Quant à la durée de vie de la batterie, le StarPal dure jusqu’à six heures avec une charge complète, mais c’est pour la version Bluetooth – c’est un peu moins pour le modèle Wi-Fi. J’ai passé cinq heures et demie hors de la lumière avant de devoir la recharger. Vous pouvez prolonger un peu la batterie en éteignant la radio Wi-Fi lorsque l’ampoule n’est pas utilisée en appuyant sur le bouton à l’arrière et en le maintenant enfoncé pendant 10 secondes – le voyant clignote en bleu deux fois pour indiquer que le Wi-Fi est éteint.

Govee StarPal : ce qui doit être amélioré

Honnêtement, il n’y a rien à redire au StarPal. Le seul problème est que la version Bluetooth est limitée en ce sens qu’elle manque l’intégration de Google Assistant et Alexa, et vous devrez utiliser Govee Home pour apporter des modifications. Compte tenu de la légère différence de coût, il est préférable de choisir le modèle compatible Wi-Fi.

Govee StarPal : Compétition

L’alternative évidente au StarPal est le Hue Go. L’option de Philips coûte plus cher à 80 $ et offre un ensemble de fonctionnalités similaire: conception portable avec batterie pouvant aller jusqu’à cinq heures, de nombreuses options de personnalisation et intégration Zigbee. Le Hue Go fonctionne également avec Alexa et Google Assistant, et peut être couplé pour fonctionner avec d’autres produits Hue.

Govee StarPal : Faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez une lampe portable pour la lumière ambiante Vous recherchez une lampe portable hautement personnalisable Vous avez besoin de l’intégration de Google Assistant et Alexa Vous cherchez à acheter une lampe de chevet ou de bureau avec 16 millions de couleurs Vous avez besoin d’une lampe portable avec une longue durée de vie batterie

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous souhaitez une intégration avec Spotify ou d’autres services de streaming

Le StarPal coche toutes les bonnes cases pour une lumière ambiante. Il est hautement configurable, offre un éclairage diffus qui fait la différence lorsque vous jouez à des jeux ou diffusez des films, et il fait également un travail décent en tant que lecture ou veilleuse. La polyvalence en fait un excellent choix global, et le fait que vous puissiez le contrôler avec Alexa et Google Assistant est la cerise sur le gâteau.

4,5 sur 5

Bien sûr, le modèle Bluetooth manque l’intégration de l’assistant numérique, mais à seulement 50 $, c’est un excellent rapport qualité-prix. Le modèle Wi-Fi n’est pas trop cher à 65 $ non plus, Govee réussissant à saper le Hue Go. Avec jusqu’à six heures d’autonomie et des minuteries programmables, le StarPal est facilement l’une des meilleures options d’éclairage intelligent disponibles aujourd’hui.

Govee StarPal

En bout de ligne : Le StarPal est un choix fantastique si vous recherchez une lampe portable pour l’éclairage ambiant. Il dure jusqu’à six heures avec une charge complète, dispose d’une gamme exhaustive d’options de personnalisation, fonctionne avec Google Assistant et Alexa et peut être utilisé n’importe où dans votre maison.

