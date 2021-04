AVIS | Hélas, quelle honte quand l’amour se brise ou s’épuise! Le cas de JLo et ARod

Note de l’éditeur: Mari Rodríguez Ichaso collabore au magazine Vanidades depuis plusieurs décennies. Il est spécialiste de la mode, des voyages, de la gastronomie, de l’art, de l’architecture et du divertissement. Producteur de films et chroniqueur de style pour CNN en Español. Les opinions exprimées dans cette chronique sont uniquement les siennes. Lisez d’autres articles d’opinion sur cnne.com/opinion.

(CNN espagnol) – Savoir que Jennifer López et Alex Rodríguez travaillent pour résoudre les problèmes de leur relation – comme ils l’ont rapporté dans leur propre communiqué de presse – me rend très triste! Bien que je ne sois pas surpris.

Récemment – en janvier 2021 – elle a déclaré dans une interview au magazine Elle que le mariage avait été reporté. Et j’ai tout de suite pensé que tout n’était pas rose entre Jennifer López et Alex Rodríguez! Mais même ainsi, je n’imaginais pas qu’après 4 ans de romance intense, le moment de la crise était sur le point d’arriver.

Mais – en commençant à philosopher sur l’amour et la vie – je doute beaucoup du bonheur d’amour «éternel» et total dans ce monde très difficile dans lequel nous vivons. La vie n’est pas la même qu’au temps de nos mères et grands-mères. Et les attentes et les pressions sont énormes et très complexes en ce 21e siècle! Je pense qu’avec la coexistence si unie et inséparable que ce couple a eue, il y a peu de grandes passions et romances qui survivent à la difficulté de la «vie quotidienne» moderne. Et encore plus avec l’angoisse – et l’incertitude – de l’année pandémique que nous avons tous vécue!

Je connais Jennifer depuis de nombreuses années, et très peu de temps avant la pandémie, je l’ai interviewée à New York et elle m’a dit (en baissant la voix, comme «entre nous») qu’elle était très heureuse. Et je le croyais parce qu’elle avait l’air radieuse, sans s’arrêter pour sourire, beaucoup plus douce de caractère et même vraiment affectueuse. C’est une femme disciplinée, auto-dirigée vers ce qu’elle veut de sa vie et «prenant les armes». Et quand nous avons parlé, je l’ai vue plus heureuse et «détendue» que jamais! Glorieusement heureux.

C’est pourquoi j’espère sincèrement que ce couple ne se séparera pas, il me semble qu’ils sont faits l’un pour l’autre! Et ils partagent tellement de choses! Et comme personne ne sait rien, les raisons de ces problèmes – et les rumeurs de jalousie ou d’infidélité possible – sont de pure spéculation.

D’un autre côté, je pense que peut-être en cela ça compte que Jennifer n’a pas eu beaucoup de chance en amour … Cela arrive souvent et il n’y a pas de règles pour dire pourquoi certaines femmes ont de la chance et d’autres pas! Une fois, une autre femme très célèbre que j’ai interviewée m’a dit: «C’est une question de pure« chance ». Comment lancer les dés… Il n’y a pas d’autre explication! ».

Et c’est peut-être pour cela que Jennifer López a eu 3 mariages – Ojani Noa (1997-1998), Chris Judd (2001-2003) et Marc Anthony (2004-2014) – et plusieurs grandes romances, comme celle qu’elle a eue avec P. Diddy dans 1999. à 2001 et un engagement formel (presque mariage) avec Ben Affleck, qui a peut-être été le grand amour de sa vie, de 2002 à 2004. Et ni l’un ni l’autre n’a fonctionné, bien que selon mon propre frère Leon Ichaso (qui les a dirigés dans le film «El Cantante») «l’amour de sa vie est Marc Anthony et je ne doute pas qu’un jour ils se retrouveront ensemble». Je ne sais pas quoi en penser, même si on ne sait jamais!

Mais pour revenir à aujourd’hui, une rupture serait aussi dommage, car leurs enfants – les jumeaux de 13 ans Max et Emme de Jennifer avec Marc Anthony – et les deux adolescents d’Alex – Natasha, 16 ans, et Ella, 12 ans – ils sont si proches que depuis 4 ans ils forment une grande famille. C’est une image charmante et idyllique de les voir partager tout le monde ensemble. Et bien que – s’ils ne peuvent pas résoudre les conflits auxquels ils peuvent faire face et maintenir l’amitié et le contact – cette relation fraternelle ne serait plus la même.

Peut-être aurons-nous de nouvelles nouvelles dans les prochains jours? J’espère qu’ils sont heureux.