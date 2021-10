Avis Honor 50 : perdre un Huawei, gagner un Google

Il est rare que vous ayez besoin d’aborder la géopolitique au début d’un examen de smartphone, mais c’est impossible à éviter avec le Honor 50. C’est le premier appareil de la marque Honor à sortir en dehors de la Chine depuis que la marque s’est détachée de la société mère Huawei l’année dernière. . Cela signifie que malgré la présence continue de Huawei sur la liste des entités des États-Unis, Honor est désormais en mesure d’inclure les applications et les services de Google sur un nouveau téléphone.

Avoir accès à ces services, qui incluent des parties critiques de l’écosystème Android comme Google Play en plus d’applications comme Google Maps et YouTube, signifie que le Honor 50 est le premier téléphone Honor depuis des années à avoir une chance d’être un achat viable pour clients hors de Chine. Son prix de départ milieu de gamme de 529 € (environ 616 $) ne fait pas de mal non plus.

Mais tout en quittant son ancienne société mère a ouvert une fenêtre en forme de Google pour Honor, il a également fermé une porte en forme de Huawei. Honor est désormais autonome, sans le soutien de l’une des entreprises technologiques les plus riches au monde. En conséquence, bien qu’il ne soit pas un mauvais téléphone, le Honor 50 finit par ne pas se sentir compétitif par rapport aux autres combinés de sa gamme de prix.

Bon produit

Écran OLED 120 Hz Performances rapides Bonne autonomie de la batterie

Mauvaises choses

Appareil photo so-so Beaucoup de bloatware Honor Pas disponible partout

Le Honor 50 commence à 529 € (environ 616 $) pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, qui est la version que j’utilise, mais passer à 599 € (environ 698 $) vous donne 8 Go de RAM et 256 Go de stockage . Quelle que soit l’option choisie, vous obtenez le même processeur Snapdragon 778G et une batterie de 4 300 mAh qui peut être chargée rapidement jusqu’à 66 W.

Vous avez le choix entre 6 ou 8 Go de RAM

Les téléphones Honor ont toujours été disponibles avec des designs forts, et le Honor 50 n’est pas différent. Mon modèle est venu dans un coloris blanc brillant, avec les lettres « HONOR » sur le dos, et il y a aussi une option de couleur argent brillant et criard disponible aux côtés d’options noires et vertes plus conventionnelles. Bien que je n’aime pas les options de couleur, je pense que Honor mérite le crédit de son approche de la bosse de caméra à double anneau sur le Honor 50, qui est beaucoup plus intéressante que les rectangles génériques trouvés à l’arrière de la plupart des appareils (Nova de Huawei 9 utilise un design très similaire, ce qui, selon Honor, est dû au fait que le design a été développé avant la scission).

Autour de l’avant, le Honor 50 dispose d’un écran OLED 1080p de 6,57 pouces, avec un rapport d’aspect de 19,5: 9 et une petite encoche de perforation orientée au centre pour la caméra selfie de 32 mégapixels du téléphone, qui s’incurve modérément autour des bords gauche et droit de le téléphone. Je ne peux rien reprocher aux noirs riches ou aux couleurs vives de l’écran, et le capteur d’empreintes digitales sous l’écran est rapide et réactif. Si vous n’aimez pas les écrans incurvés, vous n’aimerez pas le Honor 50, mais au moins le téléphone ne souffre d’aucun problème de rejet de la paume.

Un écran incurvé n’est peut-être pas du goût de tout le monde.

J’aime plus la bosse de la caméra que la couleur.

L’écran du Honor 50 a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui le rend rapide à utiliser et fluide à regarder, et le processeur Snapdragon 778G suit avec bonheur, même lorsque l’écran fait défiler rapidement des applications visuellement intensives comme Twitter. Je n’ai eu aucun problème de performance pendant mon temps avec le téléphone.

Il n’y a pas d’indice IP et pas de charge sans fil

Le reste des spécifications est plus basique. Il n’y a pas d’indice IP pour la résistance à la poussière et à l’eau et pas de charge sans fil, et en ce qui concerne l’audio, le téléphone émet le son d’un haut-parleur de base à déclenchement vers le bas. C’est assez fort pour écouter dans la maison, mais vous aurez besoin d’une paire d’écouteurs dans les environnements plus bruyants. Honor inclut une paire d’écouteurs USB-C dans la boîte, ce qui est assez inhabituel de nos jours et compense presque l’absence de prise casque.

Le logiciel Magic UI de Honor, qui fonctionne sur Android 11 sur le Honor 50, est globalement inoffensif. Cependant, il a ses inconvénients et, par défaut, est configuré d’une manière que la plupart des gens voudront modifier, je pense. Pour commencer, il utilise SwiftKey de Microsoft plutôt que le clavier Gboard de Google avec lequel je pense que la plupart des utilisateurs d’Android seront plus familiers. Il existe également une tonne d’applications Honor en stock que j’ai désactivées au cours de mes premiers jours avec le téléphone, et je n’aime pas la façon dont le logiciel Honor évite par défaut le tiroir d’applications typique d’Android pour un écran d’accueil de type iOS. C’est assez facile à rectifier avec quelques ajustements, mais cela semble un peu lourd.

Le téléphone a quatre caméras arrière dans sa bosse de caméra.

Je n’ai eu aucune plainte avec la durée de vie de la batterie du Honor 50, en moyenne un peu plus de sept heures d’écran à temps entre les charges. Je n’ai jamais eu à mettre le téléphone en charge à la fin de la journée avec moins de 40 % de charge restante. Le Honor 50 prend en charge la charge rapide de 66 W via un chargeur inclus qui est la norme de charge « SuperCharge » de Honor, qui n’est pas compatible avec les chargeurs tiers. Honor affirme que le chargeur inclus peut charger le téléphone de 0 à 100 % en 45 minutes (malheureusement, mon échantillon d’examen est livré avec une prise européenne, je n’ai donc pas pu vérifier cette affirmation moi-même). Mais une charge complète en moins d’une heure n’est pas à dédaigner.

Les caractéristiques principales de l’appareil photo du Honor 50 semblent impressionnantes à première vue, mais le diable est dans les détails. Oui, il s’agit d’une matrice de quatre caméras de 108 mégapixels, mais il n’y a pas de téléobjectif, et au-delà du capteur principal, les trois caméras supplémentaires sont un ultra-grand angle de 8 mégapixels relativement basse résolution, une macro de 2 mégapixels et un Capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Vue grille

Les choses ne démarrent pas très bien avec l’appareil photo principal du Honor 50. Même à la lumière du jour, il peut y avoir un manque flagrant de détails dans ses clichés, comme dans le cliché du chat noir ci-dessus, où il y a très peu de définition ou de texture dans sa fourrure. Les couleurs sont éclatantes au risque d’être un peu sursaturées, et les visages sont un peu trop brillants et sans texture. La balance des blancs est au moins assez naturelle, et je pense que les selfies semblent généralement corrects, aidés par le fait qu’il existe un raccourci facilement accessible pour activer le flou d’arrière-plan et un curseur de mode beauté (si c’est une fonctionnalité qui vous intéresse).

Les performances en basse lumière laissent beaucoup à désirer, où le Honor 50 produit des photos sombres et boueuses. Mais le plus gros problème est que le téléphone prend beaucoup trop de temps pour prendre des photos en basse lumière. En essayant de prendre une photo d’un groupe de personnes lors d’une fête, le Honor 50 a refusé de prendre une photo pendant plusieurs moments angoissants, ce qui est bien plus long que ce que les personnes à une fête sont prêtes à attendre pour se faire prendre en photo.

Un haut-parleur USB-C et à déclenchement par le bas, mais pas de prise casque.

L’affichage 120 Hz est difficile à reprocher.

À son prix de départ, le Honor 50 est un appareil confortablement milieu de gamme. Mais il existe de nombreux smartphones accomplis disponibles à des prix similaires. Des téléphones comme le OnePlus Nord 2 (499 € pour son modèle de stockage 12 Go de RAM / 256 Go) ou l’iPhone SE (539 € pour sa variante de stockage de 128 Go) sont tous deux d’excellents téléphones qui offrent une expérience beaucoup plus complète que le Honor 50. Et si vous envisagez le Honor 50 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, alors vous n’êtes qu’à 50 € du Pixel 6 récemment annoncé.

C’est une partie encombrée du marché, et le simple accès aux applications et aux services de Google ne suffit pas pour avoir un impact. Le logiciel d’Honor peut sembler gonflé et son appareil photo est lent et manque de détails. Une charge rapide de 66 W et un écran lisse de 120 Hz ne suffisent pas à détourner l’attention du fait que le Honor 50 a quelques points faibles par rapport aux meilleurs combinés de milieu de gamme disponibles.

Honor pourrait être un achat viable maintenant qu’il peut à nouveau inclure les applications et les services de Google sur ses appareils. Mais il a plus de travail à faire s’il veut être vraiment compétitif.