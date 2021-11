Avis InfinityLab InstantCharger 65W : le recyclage, c’est cool a-GaN

Harman est résolu à faire du plastique recyclé l’avenir de la recharge. Il a lancé des banques d’alimentation sous l’égide d’InfinityLab, et il est maintenant temps pour les chargeurs muraux de se lancer dans l’action. Cette option de 65 W est livrée avec presque tout ce que vous pouvez demander, y compris la technologie USB Power Delivery 3.0 et GaN. Découvrez si l’avenir de la charge est prometteur dans notre revue InfinityLab InstantCharger 65W.

Ce que vous devez savoir sur l’InfinityLab InstantCharger

Ryan Haines / Autorité Android

Chargeur instantané InfinityLab (65W) : 49 $ / 49 €

InfinityLab est un grand spécialiste de la charge instantanée – ses banques d’alimentation font partie de la famille InstantGo et propose désormais des options murales InstantCharger. Nous avons eu la chance d’utiliser l’option 65W, mais vous pouvez également vous procurer un chargeur 30W avec deux ports ou une option 20W avec un. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’InstantCharger 65W contient un port USB-C – évalué pour 65W complet – et une option USB-A pour une charge jusqu’à 15W.

En ce qui concerne les normes de charge, l’InstantCharger 65W prend en charge USB Power Delivery 3.0 mais pas PD PPS. Si vous avez un appareil plus ancien, vous pouvez utiliser Quick Charge 2.0 et 3.0 ainsi que la charge de 2,4 A d’Apple. Le chargeur mural utilise également la technologie au nitrure de gallium, ou GaN, pour aider à maintenir la température basse pendant la charge.

Avec seulement 107 g et 65 W, l’InstantCharger offre la taille et la vitesse nécessaires pour un week-end en déplacement.

Cela peut vous coûter 49 $, mais l’InstantCharger propose trois options de prise internationale et un sac à cordon pratique pour tout garder ensemble. Il est présenté comme un compagnon de voyage solide, mesurant seulement 56 x 56 x 28 mm et pesant seulement 107 g sans la prise de votre choix.

Bien sûr, la force motrice derrière la sélection d’accessoires de charge d’InfinityLab est la durabilité. L’InstantCharger est logé dans du plastique recyclé à 90 % et il est expédié dans un emballage certifié FSC. Cet emballage contient les ports internationaux et la pochette que nous avons mentionnés, ainsi que des documents de base imprimés avec de l’encre de soja biologique.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

InfinityLab me rapporte de gros points pour son utilisation de plastique recyclé. La plupart des gens ont des chargeurs muraux qu’ils n’utilisent jamais, et l’InstantCharger est une alternative puissante sans utiliser trop de nouveau matériel. Il est impressionnant de voir 90 % de plastique recyclé alors que les chargeurs concurrents de Nimble dépassent environ 72 % de matériau recyclé.

Le 65W InstantCharger est généralement devenu mon option de prédilection au cours du dernier mois grâce à sa combinaison de taille et de vitesse. Avec seulement 107 g, il est assez facile de le mettre dans une poche avec le port de votre choix et de l’oublier. Si vous prévoyez de vous absenter plus longtemps, vous pouvez toujours insérer le chargeur, le port et le câble de votre choix dans la pochette à cordon d’InfinityLab.

J’ai également constaté que l’InstantCharger n’a aucun problème à fournir des vitesses de charge USB-C solides. Mon Surface Laptop 3 a vu une charge soutenue de 48 W, ce qui n’est pas mal étant donné qu’il n’est pas destiné à utiliser l’USB-C pour sa charge principale. J’ai également atteint des vitesses complètes de 18 W sur mon Pixel 5 et des vitesses légèrement plus lentes de 15 W Power Delivery 3.0 sur mon Samsung Galaxy S21.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Bien que l’InstantCharger offre des vitesses solides dans la plupart des cas, il aurait été agréable de voir la prise en charge de l’USB Power Delivery PPS. Ce n’est pas encore sur tous les chargeurs muraux, mais c’est un must si vous voulez charger les nouveaux appareils Samsung à pleine vitesse. Bien que la série Galaxy S21 soit capable de charger jusqu’à 25 W, cela n’est possible qu’avec USB PD PPS, sinon, vous dépassez les vitesses de 15 W que j’ai atteintes ci-dessus.

L’absence d’USB PD PPS retient les appareils Samsung, tandis que les Pixels et les iPhones se chargent à pleine vitesse.

J’ai également constaté que le port USB-A atteignait rarement ses vitesses maximales de 15 W. Il délivre généralement plus de 6 W avec la norme Quick Charge 2.0 lors du chargement de mon Galaxy S21. Cela dit, j’ai réussi à me rapprocher des vitesses de 11 W à partir du même port lors du chargement d’un iPhone 12 Pro, il s’agit donc peut-être d’un problème avec mon câble.

Si vous chargez plusieurs appareils à la fois, vous feriez probablement mieux d’utiliser deux téléphones plutôt qu’un téléphone et un ordinateur portable. Le chargeur mural divise les 65 W, donc un ordinateur portable branché sur le port USB-C limitera considérablement ce que vous pouvez pousser via l’option USB-A.

Ma dernière plainte avec l’InstantCharger est le manque de broches pliantes pour le chargement. Jusqu’à présent, je n’avais besoin que de la prise américaine, et ce serait bien de simplement replier les broches pour faciliter les déplacements. À l’heure actuelle, vos options sont soit de retirer complètement l’adaptateur, soit de vous promener avec lui, prêt à vous coincer dans quelque chose.

Résultats des tests InfinityLab InstantCharger

InfinityLab InstantCharger Power TestSamsung Galaxy S21Apple iPhone 12 ProMicrosoft Surface Laptop 3

Test de puissance du chargeur instantané InfinityLab :

Port USB-C 1

Samsung Galaxy S21 :

9.06V

1.59A

14,4 W

Norme : USB PD 3.0

Apple iPhone 12 Pro :

8.85V

2.32A

20,5 W

Norme : USB PD 3.0

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

19.76V

2.47A

48.81W

Norme : USB PD 3.0

Test de puissance du chargeur instantané InfinityLab :

Port USB-A 2

Samsung Galaxy S21 :

4.97V

1.18A

5,9 W

De série : Charge rapide 2

Apple iPhone 12 Pro :

4.96V

2.36A

11.7W

Norme : POMME

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

N / A

Avis InfinityLab 65W InstantCharger : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Harman pourrait être sur quelque chose avec sa gamme InfinityLab. L’InstantCharger est un bon appareil polyvalent respectueux de l’environnement. C’est un peu plus cher que la plupart des chargeurs muraux USB Power Delivery 3.0, mais le recyclage du plastique peut être un processus coûteux. Dans l’ensemble, les vitesses de 65 W devraient convenir à la plupart des utilisateurs, et le poids plume signifie que vous pouvez toujours le garder dans une poche ou un sac à dos.

Si vous voulez un chargeur écologique en dehors du parapluie Harman, Nimble est le choix évident. Son chargeur Wally (59 $) ajoute un port USB-C supplémentaire au mélange et atteint toujours des vitesses de 65 W. Cependant, il utilise un peu moins de plastique recyclé à 72,5%. Ceux d’entre vous qui possèdent des appareils Samsung à la recherche des meilleures vitesses devraient envisager le PowerPort III 25W d’Anker (19 $), qui contient l’USB PD PPS ainsi que la prise en charge de Quick Charge 4.

Chargeur instantané InfinityLab 65W

