Avis : je n’avais pas l’intention d’acheter un MacBook Pro, mais l’événement d’aujourd’hui a dépassé mes attentes les plus folles

Nous savions depuis longtemps qu’Apple travaillait sur un tout nouveau MacBook Pro basé sur Apple Silicon. Je n’avais pas été particulièrement intéressé par la machine supposée en raison des très bons Mac M1 que la société fabrique depuis environ un an maintenant. Le nouvel iMac est une machine incroyable qui s’accompagne d’un design magnifique. Même les premières machines M1 introduites en novembre dernier sont encore de très bons ordinateurs et très rapides. Je n’avais donc pas l’intention d’acheter un MacBook Pro aujourd’hui.

Maintenant, si vous me connaissez, vous pensez probablement « c’était inévitable » ou « bien sûr qu’il allait en acheter un ». Mais je ne m’attendais pas à ce qu’Apple sorte aujourd’hui de la même manière qu’ils l’ont fait. Les nouveaux MacBook Pro ont dépassé mes attentes les plus folles. À peu près tout en eux est neuf. C’est dans une classe totalement différente de celle des Mac M1. Mais ma raison de mise à niveau n’a rien à voir avec Apple Silicon ou les nouveaux chipsets M1 Pro et Max. Tout tourne autour des autres choses.

Si Apple venait de présenter des MacBook Pro avec un design similaire, des écrans légèrement plus grands et une meilleure puce, je n’aurais même pas envisagé de mettre à niveau. Mais les nouveaux MacBook Pro sont nouveaux de toutes les manières possibles. Les écrans sont meilleurs que ce que j’aurais pu imaginer et ils ont une encoche, une première pour un Mac. Allez-y, c’est incontestablement nouveau.

Écrans mini-LED plus lumineux et de meilleure qualité

Les écrans sont également des mini-LED pour la première fois. Ils sont aussi bons que le nouvel iPad Pro 12,9 pouces ou le Pro Display XDR. Ils sont plus lumineux, plus colorés, avec une résolution plus élevée et plus gros. Ils sont améliorés dans tous les sens. Apple a même incurvé les coins supérieurs de l’écran pour s’adapter parfaitement au rayon du boîtier. Les coins inférieurs sont toujours équarris pour continuer ce thème de correspondance avec la conception du boîtier physique.

Un tout nouveau design industriel

Les nouveaux MacBook Pro bénéficient d’un tout nouveau design industriel. Ils sont très différents des ordinateurs portables Apple les plus récents et ressemblent à des Mac à l’ancienne comme le PowerBook G4 en titane. Le logo Apple sur le couvercle de la machine est un acier noir brillant plutôt que poli des anciens modèles. Les logos sont bien plus visibles, pas aussi visibles que ceux illuminés, mais bien mieux. Ils sont également incroyablement fins pour un MacBook Pro, ajoutant des tonnes de nouvelles fonctionnalités tout en conservant un cadre mince.

Ports que j’ai oublié dont j’avais besoin

J’ai toujours été un partisan de l’USB-C et cela ne m’a jamais dérangé qu’Apple ait supprimé toutes les autres E/S. Mais c’est formidable de revoir le HDMI sur un MacBook. Je déteste transporter un dongle et maintenant il est de retour à sa place. La fente pour carte SD est également un ajout bienvenu. Non seulement parce que cela aidera les professionnels à décharger plus facilement le contenu des caméras, mais parce que pour certains d’entre nous, il peut être utilisé comme stockage extensible. Vous pouvez acheter une carte SD de 1 To et la glisser dans le nouveau MacBook Pro, augmentant ainsi efficacement votre espace de stockage de fichiers.

MagSafe est quelque chose que pratiquement tout le monde voulait récupérer et c’est la chose qui semble le plus enthousiaste pour beaucoup de gens. Je suis heureux qu’Apple l’ait ramené et même mis à niveau avec une charge plus rapide. Le câble est également tressé comme le câble d’alimentation de l’iMac. C’est une autre grande victoire.

Des appels vidéo bien meilleurs

Malheureusement, les nouveaux MacBook Pro n’ont pas de Face ID. Mais la nouvelle encoche abrite un appareil photo bien meilleur. La nouvelle caméra FaceTime 1080p améliorera de manière exponentielle les appels vidéo, sans oublier qu’il s’agit également d’un objectif grand angle.

Les meilleurs haut-parleurs MacBook

Les haut-parleurs améliorés du MacBook Pro 14 pouces sont un ajout bienvenu. Les haut-parleurs du MacBook Pro 16 pouces de 2019 étaient formidables, mais les ordinateurs portables M1 de 2020 manquaient un peu dans ce département. Désormais, le plus petit MacBook Pro dispose du même système audio à 6 haut-parleurs que le plus grand, offrant une expérience d’écoute nettement meilleure.

ProMotion, la meilleure nouveauté

Passons maintenant à la meilleure chose à propos de ces MacBook Pro, ce qui m’a mis au bord du gouffre. Promotion. C’était quelque chose qui était très incertain tout au long du cycle des rumeurs et je ne pensais pas que cela allait faire ses débuts sur Mac. Donc, quand Apple a dit que les nouvelles machines avaient ProMotion, j’ai su que je devais mettre à niveau. ProMotion fait une si grande différence sur n’importe quel appareil Apple auquel il est ajouté. Cela a rendu l’iPad Pro onctueux et les derniers iPhones se sentent plus rapides que jamais. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemble ProMotion sur un Mac, mais j’imagine que c’est similaire à un appareil iOS. Il améliore fondamentalement l’expérience.

Exponentiellement mieux que les machines M1

J’ai adoré le MacBook Air M1 et il a été un bourreau de travail tout au long de la quarantaine. Cela a amélioré le travail à domicile et a fondamentalement donné au Mac une sensation de fraîcheur pour la première fois en une décennie. Le MacBook Air M1 et le MacBook Pro 13 pouces sont toujours d’excellents ordinateurs, mais les nouveaux MacBook Pro M1 Pro/Max sont meilleurs à tous égards. Je m’attends à ressentir la nouveauté dans chaque aspect de ces machines et j’ai hâte de les essayer.

Que ces éléments soient utiles dans votre flux de travail dépend évidemment de vous et, franchement, il y a beaucoup de gens qui n’ont pas besoin des mises à niveau qu’Apple fait. Mais il y a des gens comme moi et j’imagine que certains d’entre vous qui lisent ceci pourraient absolument travailler mieux et plus efficacement avec le nouveau MacBook Pro. Si vous possédez un MacBook Air ou un MacBook Pro M1 de l’année dernière, vous pouvez l’échanger contre les nouvelles machines. Il semble qu’Apple propose au moins 650 $ pour le MacBook Air de base M1. Si vous avez une machine encore plus ancienne comme le MacBook Pro 2019 ou si vous avez toujours un MacBook Pro à clavier papillon, vous devriez certainement envisager de mettre à niveau.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :