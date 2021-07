in

CNNMoney (San Diego) – Les appareils portables et les applications qui les rendront utiles feront partie du grand public grâce au lancement très attendu de la smartwatch d’Apple le 9 mars.

Oui, je sais que les appareils portables comme Google Glass n’ont pas très bien fonctionné lors du lancement initial. La série actuelle de montres intelligentes et de bracelets de fitness est bonne, mais elle n’est pas vraiment courante.

Cependant, je pense que la smartwatch d’Apple donnera l’impulsion nécessaire pour que les gens commencent à utiliser des appareils portables, malgré tous les opposants.

Quand Apple (AAPL, Tech30) a sorti le premier iPad, beaucoup ont dit qu’il ne s’agissait que d’un excellent iPod Touch et qu’il ne gagnerait pas en popularité. D’un autre côté, j’ai prédit que l’iPad inaugurerait une révolution informatique qui serait rapidement adoptée par les entreprises et l’éducation.

Et bien c’est reparti.

Il ne faudra qu’un petit pourcentage de fans d’Apple pour acheter une montre connectée pour que les ventes montent en flèche. De plus, les acheteurs potentiels seront probablement influencés par les médias sociaux lorsque leur famille et leurs amis publieront des informations sur leur utilisation de leurs montres intelligentes.

Apple devrait donner plus de détails sur sa smartwatch lors d’un événement “spécial” le 9 mars.

De plus, sortir le téléphone pour voir qui vous appelle ou vous écrit est un problème. La commodité de regarder votre montre pour recevoir des informations et répondre est un grand avantage

Pour couronner le tout, je prédis que les gens trouveront des utilisations plus innovantes pour les appareils portables une fois que les concepteurs d’applications entreprenants commenceront à créer plus d’applications pour ces appareils.

Mais je ne suggère pas qu’Apple dominera le marché des wearables.

Avouons-le, il y a plus d’appareils Android que iOS. Et le secteur des montres intelligentes regorge de concurrents.

Si vous êtes intelligent, créatif et tirez parti des tendances du marché, vous pouvez entrer sur le marché et réussir, surtout si vous vous concentrez sur des clients de niche.

Connexe : Appareils les plus populaires au World Mobile Congress 2015

Voici un exemple de la façon dont une entreprise technologique peut jouer les cartes en sa faveur : concentrez-vous sur les personnes nées au moment du baby-boom et leurs enfants.

Une entreprise d’électronique grand public pourrait créer une montre intelligente remplie d’applications conçues pour les personnes de 70 ans et plus. Les clients cibles seraient les enfants de ceux qui sont nés lors de l’explosion des naissances et servent maintenant de soignants, essayant de garder leurs parents en sécurité et en bonne santé.

La montre aurait des capteurs pour détecter le niveau d’oxygène dans le sang, la pression artérielle, le pouls, la température et bien plus encore. En cas de chute du porteur, l’accéléromètre de la montre pourrait déclencher une alarme et envoyer un SMS au soignant.

Si l’utilisateur est atteint de la maladie d’Alzheimer et s’est perdu, le GPS et l’assistance numérique de la montre aideront à le ramener à la maison et permettront aux soignants de le localiser.

En s’adressant à un créneau en croissance rapide, même des entreprises inconnues pourraient avoir la possibilité de créer une entreprise de vêtements portables prospère dans un domaine dominé par des poids lourds de la technologie comme Apple et Samsung (SSNLF).

Mais il n’est pas nécessaire de rester uniquement avec des montres intelligentes. Les possibilités de wearables sont infinies.

Notre capacité à minitariser, virtualiser, intégrer et intégrer permettra aux entrepreneurs de créer une large gamme de dispositifs portables qui révolutionneront notre façon de vivre, de travailler et de jouer.

Je prédis qu’au cours des cinq prochaines années, chaque processus commercial, par exemple la façon dont nous achetons, vendons, communiquons, collaborons, innovons, formons et éduquons, sera transformé par les appareils mobiles et portables. Les marchés de niche entraîneront certainement une croissance accélérée des appareils portables, aujourd’hui et à l’avenir.

Daniel Burrus est un futurologue de premier plan sur les tendances technologiques et l’innovation. Il est l’auteur de six livres, dont le best-seller du New York Times “Flash Foresight”. Les opinions exprimées dans ce commentaire n’engagent que l’auteur.