Avis : Les Celtics, pour une saison de plus que la transition

Il semble que Celtics de Boston considérer que cette prochaine saison 2021/22 de la NBA sera une année de transition pour eux d’aller avec tout à Free Agency 2022, et obtenir cette troisième étoile pour aider Jayson tatum et Jaylen Brown pour décrocher la bague des champions.

C’est ce que soulignent ses récents déplacements lors de ce marché des transferts estival de la ligue. Toutes les incorporations que les Celtics ont faites (Dennis Schröder, Al Horford, Enes Kanter, Josh Richardson…)

Cependant, Boston ne devrait pas voir cette saison à venir comme une transition vers quelque chose de plus grand. Tout le contraire. Même si par niveau d’effectif il est loin des principaux candidats au ring (Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, Miami Heat, Golden State Warriors…), son potentiel à cinq de départ est digne de disputer au moins une demi-conférence de conférence. .

Ime Udoka, le nouvel entraîneur des Celtics après la promotion de Brad Stevens au poste de chef des opérations après le départ de Danny Ainge, aura à sa disposition pour sa première saison un quintette composé de : Marcus Smart (ou Dennis Schröder), Jaylen Brown, Josh Richardson, Jayson Tatum et Al Horford.

La passionnante Summer League

En plus de cela, il aura une deuxième unité de joueurs qui brillent dans la NBA Summer League à Las Vegas, où les Boston Celtics ont remporté les quatre matchs auxquels ils ont joué. Aaron Nesmith, Payton Pritchard, Romeo Langford et Bruno Fernando arrivent au sommet, sans compter les Jabari Parker, Schröder (ou Smart), Enes Kanter et les Williams (Grant et Robert).