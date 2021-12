Avis Marshall Motif ANC : Un son lisse qui pourrait durer plus longtemps

La marque Marshall s’est longtemps distinguée dans l’industrie de la musique en tant que fabricant d’amplis, et depuis qu’elle s’est diversifiée dans les haut-parleurs et les écouteurs sans fil, elle a essayé de trouver sa place. Une grande partie de cela consiste à faire correspondre l’héritage de conception de l’entreprise avec la technologie moderne, et c’est une façon de décrire en quoi consistent les écouteurs Motif ANC.

Ce sont les écouteurs sans fil haut de gamme de la marque dans le cadre d’un partenariat avec le fabricant suédois Zound Industries, les mêmes qui fabriquent également les écouteurs Urbanears et Adidas. Le Motif ANC est l’option la plus riche en fonctionnalités que le Minor III moins cher de Marshall et clairement la meilleure option des deux.

Revue de l’ANC Marshall Motif :

En un coup d’œil

Marshall Motif ANC

En bout de ligne : Marshall associe sa capacité à rendre le design cool avec une qualité audio qui offre beaucoup plus de flexibilité pour tous les goûts musicaux. Leurs excellentes performances sont atténuées par la durée de vie moyenne de la batterie, ce qui signifie que vous les remettrez souvent dans leur étui.

Le bon

Excellent profil sonore Construction légère ANC et son ambiant décents Beau design rétro Prise en charge solide des applications Bonne qualité d’appel

Le mauvais

Autonomie de la batterie médiocre L’égaliseur doit être plus personnalisable Dommage qu’il n’y ait pas d’autres couleurs

Marshall Motif ANC : Prix et disponibilité

Marshall a lancé le Motif ANC en septembre 2021, les rendant disponibles pour 199,99 $. Ce sont les écouteurs phares actuels de l’entreprise, donc les baisses de prix ne se produiront probablement pas avant un certain temps. Ils ont également été confrontés à des problèmes d’approvisionnement, ce qui rend leur disponibilité quelque peu volatile. Ils ne sont également disponibles qu’en noir et il n’y a pas d’autres variantes.

Marshall Motif ANC : à quoi bon

Autant j’ai aimé la façon dont Marshall a conçu le Minor III, autant j’ai ressenti la même chose avec le Motif ANC. Les versions rétro et texturées ne sont pas toujours faciles à trouver avec les écouteurs sans fil, mais elles se démarquent davantage lorsqu’elles sont bien faites. L’étui a l’air lisse et est suffisamment petit pour se comparer aux autres en ce qui concerne sa facilité de poche. Malheureusement, il n’est pas assez plat en bas pour tenir debout tout seul, mais c’est juste moi qui suis particulier.

Comme le Minor III, le Motif ANC utilise une conception de tige, bien qu’ils diffèrent considérablement en termes d’ajustement et de confort. Marshall a judicieusement opté pour des embouts en silicone pour vous permettre de trouver l’ajustement qui vous convient le mieux. Le Minor III utilise une conception à ajustement ouvert à la manière des AirPod ordinaires qui ne permettent tout simplement pas à chaque paire d’oreilles d’entendre vraiment ce qu’elles sont capables de produire. Étant donné que l’ajustement et l’étanchéité sont essentiels pour obtenir une scène sonore équilibrée, le Motif ANC offre de meilleures chances d’y parvenir.

Les résultats parlent vraiment d’eux-mêmes. Sur le papier, on pourrait penser que les pilotes 6 mm du Motif ANC sont inférieurs aux pilotes 12 mm du Minor III, mais ce n’est tout simplement pas le cas en raison de la façon dont ils s’adaptent respectivement. Sans oublier que ces écouteurs ont l’avantage d’inclure la suppression active du bruit (ANC). Ce qui m’a impressionné dès le départ, c’est à quel point la lecture était nette et résonnante par défaut. Avec une bonne étanchéité, j’entendais les basses, qui n’étaient pas trop fortes, mais clairement audibles en tout cas.

Comme je m’y attendais pleinement, le son par défaut fonctionne mieux avec les genres qui fonctionnent mieux lorsque la basse ne gronde pas comme un fou. Pensez à tout ce qui est lourd sur les guitares, les cordes, les cors ou les instruments à vent. Tout cela sonnait bien sans que j’aie à vraiment peaufiner quoi que ce soit, même si j’ai trouvé un léger déséquilibre à mes goûts. Pour remédier à cela, je me suis tourné vers l’application et l’égaliseur de Marshall pour affiner les choses.

L’application propose six préréglages d’égalisation, bien que vous n’en ayez que trois que vous puissiez parcourir à tout moment.

L’application propose six préréglages d’égalisation, bien que vous n’en ayez que trois que vous puissiez parcourir à tout moment. Le premier est la propre signature sonore de Marshall, que vous ne pouvez pas changer. Les deux autres dépendent de vous et vous pouvez les modifier à tout moment. Malheureusement, il n’y a aucun moyen de personnaliser et de créer le vôtre, qui est la seule limitation audio qui n’a pas de sens pour une paire d’écouteurs à ce prix.

Oui, le Motif ANC sonnait bien, même lorsque j’avais sélectionné d’autres préréglages, mais j’aurais aimé pouvoir établir le mien en fonction de ce que je sentais le mieux pour mes oreilles. La bonne nouvelle est que vous n’aurez peut-être pas besoin de vous fier autant à l’égaliseur si vous aimez ce que Marshall a conçu ici depuis le début. Jouer avec les outils disponibles peut encore donner le standard audio que vous recherchez.

L’application propose d’autres éléments avec lesquels travailler. Les commandes tactiles sont déjà réactives, même si vous disposez de quelques choix limités pour les personnaliser. Par exemple, appuyez sur l’un des écouteurs pour lire ou mettre en pause la musique. Vous pouvez également appuyer deux fois pour sauter une piste. Appuyez trois fois pour en répéter un. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche pour basculer entre ANC et Transparence (mode ambiant), où vous avez également la possibilité de désactiver les deux. Si vous préférez basculer uniquement entre les deux modes particuliers, vous pouvez également le faire. Enfin, maintenez enfoncé l’écouteur droit pour faire défiler les trois préréglages d’égaliseur. La seule autre option consiste à utiliser l’un ou l’autre des boutons pour réveiller l’assistant vocal de votre téléphone. Dans la disposition par défaut, cependant, il n’y a aucun moyen de le faire à moins que vous n’abandonniez le contrôle du bruit ou les raccourcis de l’égaliseur.

Les appels téléphoniques sont clairs et clairs, les micros intégrés faisant un bon travail pour empêcher les voix de se noyer. Vous pouvez utiliser l’un des boutons en mono si nécessaire, et la transparence fonctionne bien pour entendre et parler à quelqu’un sans retirer aucun des boutons. Si vous retirez l’un ou l’autre de votre oreille, la lecture s’interrompt immédiatement. Lorsque vous le remettez et il reprend.

La connexion Bluetooth 5.2 est restée stable pendant que je testais le Motif ANC. Je me suis habitué à me promener à la maison avec le téléphone en charge ailleurs, soit en écoutant de la musique, soit en discutant pendant un appel.

Marshall Motif ANC : ce qui ne va pas

Je remarque une tendance selon laquelle certains fabricants indiquent maintenant la durée de vie de la batterie en fonction de ce que le boîtier peut fournir, mais ce n’est pas la métrique qui compte le plus. C’est la durée de vie des écouteurs par charge, et à cet égard, les Motif ANC sont médiocres. Jusqu’à 4,5 heures par charge avec ANC activé, ils se trouvent à l’extrémité inférieure du totem, d’autant plus que vous ne vous approcherez jamais de ce nombre qu’à 50% du volume. Augmentez-le, et quatre heures est probablement votre plafond le plus élevé.

L’ANC est correct, bien qu’il ne corresponde pas au niveau que nous avons vu avec des écouteurs comparables dans le même prix et la même classe. Je ne l’ai pas trouvé mal, remarquez, mais pas exceptionnel en aucune façon. La transparence est également bonne, bien qu’il n’y ait rien de remarquable non plus dans ses performances.

Si vous gardez l’ANC désactivé, vous pouvez aller jusqu’à six heures, ce qui, je suppose, est plus respectable, mais pourquoi n’annuleriez-vous pas le bruit lorsque vous en avez l’occasion ? L’étui offre trois autres charges, ce qui est suffisant, et il prend en charge la charge sans fil en bonus.

Il n’y a pas beaucoup de robustesse ici, alors prenez cet indice IPX5 suffisamment au sérieux pour éviter l’eau. Pourriez-vous vous entraîner à les porter ? Bien sûr, mais seulement si vous les nettoyez et les essuyez à chaque fois, car ils ne sont pas nécessairement conçus pour la transpiration.

Et enfin, même si je me rends compte que c’est plus une question de goût subjectif, je me suis demandé à quoi cela aurait pu ressembler avec différentes couleurs. Le design est si joli que quelques variantes auraient ajouté de la couleur à la gamme de Marshall. Il l’a déjà fait avec des haut-parleurs, il sera donc intéressant de voir si les écouteurs reçoivent ce traitement à un moment donné.

Marshall Motif ANC : Compétition

Les Motif ANC ne sont certainement pas des clones d’AirPod bon marché, mais plutôt une solide paire d’écouteurs qui peuvent rivaliser avec les autres. Le fait est que la concurrence est féroce lorsque l’on regarde la liste complète qui existe. Les meilleurs écouteurs sans fil incluent plusieurs choix qui sont soit au même prix, soit même inférieurs. D’autres offrent une meilleure qualité audio et une meilleure personnalisation.

Il est difficile de laisser tomber le Jabra Elite 7 Pro quand ils coûtent le même prix et fonctionnent si bien à bien des égards. Bien qu’ils ne gagnent pas en tête-à-tête sur la conception, le Soundcore Liberty 3 Pro est moins cher et sonne bien, avec plus de fonctionnalités personnalisées provenant de l’application Soundcore d’Anker. Si la qualité sonore est votre principale considération, le Sennheiser CX Plus True Wireless pourrait être une alternative intéressante.

Marshall Motif ANC Faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous détestez les câbles qui pendent Vous vous souciez de la fidélité audio pour des genres spécifiques Vous préférez avoir des embouts auriculaires Vous voulez une suppression active du bruit

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous voulez une meilleure autonomie de la batterie Vous voulez un égaliseur plus personnalisé Vous voulez plus de durabilité Vous pouvez obtenir plus pour moins d’argent

Il ne fait aucun doute que Marshall ne manque pas d’esthétique avec le Motif ANC. Ce sont de bons écouteurs, et bien qu’ils n’aient pas d’options de couleur, ils s’intègrent parfaitement avec n’importe quoi dans n’importe quelle situation. La lecture audio est excellente, l’ajustement est confortable et la prise en charge des applications est fiable. Il est juste regrettable qu’ils ne durent pas plus longtemps par charge, ou du moins n’offrent pas un ensemble d’outils plus personnalisé dans l’application. Ceux-ci deviennent rapidement la norme avec des écouteurs comparables, ce qui rend le choix plus difficile.

4 sur 5

Vous obtenez une bonne expérience avec ces écouteurs, surtout là où cela compte, et bien qu’il y ait une grande différence de prix, les Motif ANC sont d’un meilleur rapport qualité-prix que les Minor III. Donc, si vous aimez Marshall pour une raison quelconque et que vous souhaitez vous boucher les oreilles avec ses écouteurs, votre meilleur pari est d’opter pour le Motif ANC.

Marshall Motif ANC

Un tout nouveau motif

Marshall emmène ses écouteurs dans un marché encombré de concurrents coriaces, mais le Motif ANC tient bon en sonnant bien et en se sentant bien. Vous bénéficiez d’une suppression du bruit et de modes ambiants pour noyer les choses ou rester conscient, mais vous devrez faire toutes ces bonnes choses avec une autonomie de batterie inférieure à la moyenne.

