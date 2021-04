Avis médical en cas de rencontre avec une chenille processionnaire, qui subsiste encore

26/04/2021 à 19:49 CEST

Les propriétaires de chiens les connaissent bien. La thaumetopea pitycampa, également appelée chenille du pin, et connue de tous sous le nom de processionnaire, peut causer de très graves dommages aux animaux qui les sucent ou les reniflent (lésions de la langue, choc anaphylactique & mldr;). Pire pas seulement les animaux, la chenille processionnaire peut provoquer de graves réactions allergiques chez l’homme.

C’est le printemps, entre mars et juin, que ces insectes en profitent pour descendre des pins. Ils se déplacent en longue file, comme une procession, pour éviter d’être mangés par les oiseaux. et d’où son nom.

Leur destin, une fois qu’ils ont commencé, est de trouver un endroit chaud sur terre pour s’enfouir. Et sur cette promenade, c’est là que nous pouvons les trouver, dans les parcs, les zones de loisirs ou les jardins.

Il est vrai que l’invasion du cortège a commencé fortement en février et mars, mais des chenilles sont encore visibles dans certains parcs de la ville, et nous n’avons cessé de ressentir sa menace.

Du Collège Officiel des Pharmaciens de Madrid (COFM), ils expliquent que le danger de ces chenilles est dans «les près de 500 000 cheveux» spéciaux & rdquor; semblables à de petites flèches, de très petite taille, qu’elles utilisent comme défense contre les prédateurs ».

Ces poils contiennent des toxines avec un grande capacité à provoquer de l’urticaire. Et ils peuvent être facilement détachés, c’est pourquoi, lorsqu’ils sont transportés par les courants d’air et le vent, ils présentent un plus grand risque d’urticaire chez les personnes et les animaux de compagnie.

Car “non seulement ils peuvent nous affecter par contact direct, mais ils peuvent aussi le faire par voie aérienne”, préviennent les pharmaciens.

Par conséquent, c’est très mauvaise idée de toucher, balayer ou marcher dessus, même si nous avons les pieds parfaitement protégés. Parce que la réalité sera que leurs cheveux finiront par nous causer des problèmes.

Que se passe-t-il si je frôle une chenille processionnaire?

Eh bien, comme l’explique la Société espagnole d’immunologie clinique, d’allergologie et d’asthme pédiatrique (SEICAP), les principaux symptômes que les chenilles processionnaires peuvent causer sont ceux qui affectent davantage la peau et les yeux, bien qu’il puisse également affecter les bronches.

• Très démangeaisons

• Apparition d’urticaire sur les bras, le visage ou les jambes.

• Urticaire généralisée.

• Irritation des yeux, de la bouche, du nez ou de la gorge.

• Dans les cas les plus graves, ils peuvent provoquer un angio-œdème, un gonflement, semblable à l’urticaire, mais qui survient sous la peau plutôt qu’en surface.

• Difficulté respiratoire

• Anaphylaxie

Comment faire face à une réaction allergique au cortège

En général, les réactions Ils sont locaux et s’amélioreront petit à petit. Mais le traitement dépendra de la gravité des symptômes. Les pharmaciens du COFM indiquent quelques lignes directrices à suivre en cas de contact:

• Il est recommandé laver à l’eau froide sans frotter la zone touchée, afin d’éliminer les poils de la chenille qui sont restés sur notre peau.

• Appliquez des compresses locales froides, d’eau ou froides.

• Appliquer des crèmes ou lotions aloe vera cela aidera à apaiser les démangeaisons.

• Ne pas rayer ou frotter la zone. Cela ne nous fera pas moins démanger, mais plutôt le contraire. De plus, un grattage intense peut provoquer des blessures susceptibles de s’infecter.

• Si la réaction est plus grande, il peut être nécessaire d’utiliser des crèmes corticostéroïdes, des antihistaminiques oraux et des analgésiques, en cas de douleur.

• Si la situation ne s’améliore pas ou si les symptômes sont graves, rendez-vous dans un centre d’urgence.

Les éviter est la meilleure prévention

Maintenant que le meilleur moyen de prévenir une infection à Covid-19 est les activités de plein air, il est important de savoir comment éviter de tomber sur ces chenilles velues. Ainsi, en plus de ne pas les toucher ni les approcher, le Collège des Pharmaciens de Madrid nous propose quelques recommandations dans le cas où nous vivons dans des environnements où la processionnaire est présente:

• Des précautions particulières doivent être prises pendant les jours venteux, les poils des chenilles peuvent se propager et être inhalés.

• Couvrir la majeure partie du corps si nous traversons ces zones.

• Ne vous frottez pas les yeux.

• Ne balayez pas les processionnaires et ne marchez pas dessus.

• Apprenez aux petits comment ils sont pour éviter de s’approcher d’eux.