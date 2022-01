Avis OnePlus Buds Z2 : le plus efficace pour les utilisateurs de OnePlus

OnePlus s’est fait un nom en faisant les choses à sa manière, d’abord en tant que marque à petit budget qui a dépassé son poids, et plus récemment, en tant qu’entreprise établie qui fabrique des produits haut de gamme. Cela décrit en grande partie ses téléphones historiques, alors que ses produits audio ne suivent pas nécessairement le même schéma.

Les OnePlus Buds Z2 ne sont pas des écouteurs sans fil phares, mais ils ont une proposition de valeur. Payez moins que vous ne le feriez pour des écouteurs comparables et obtenez-en plus. C’est juste que la seule façon de vraiment adoucir l’affaire est de les coupler avec un téléphone OnePlus.

Test des OnePlus Buds Z2 :

En un coup d’œil

OnePlus Buds Z2

En bout de ligne : OnePlus place les Buds Z2 en territoire budgétaire comme une bien meilleure alternative aux Buds Z précédents, mais ce faisant, conserve également quelques fonctionnalités clés pour ses propres téléphones. Ils sonnent bien et sont de solides performances globales, mais vous devez accepter les compromis en cours de route.

Le bon

Bonne qualité sonore Ajustement confortable Durabilité surprenante Performances ANC fiables Plus pour les utilisateurs OnePlus Charge rapide

Le mauvais

Pas d’égaliseur Pas de codec aptX Autonomie moyenne de la batterie Aimant d’empreintes digitales finition brillante

OnePlus Buds Z2 : Prix et disponibilité

OnePlus a lancé les Buds Z2 en décembre 2021, les rendant disponibles pour 100 $. La marque n’est pas toujours cohérente avec la disponibilité des détaillants tiers, mais vend également ses produits directement. Les baisses de prix se produisent généralement lorsque de nouveaux produits sortent, de sorte que le prix devrait rester stable pendant la majeure partie de 2022. Ils sont disponibles dans des variantes noir obsidienne ou blanc perle.

OnePlus Buds Z2 : ce qui est bien

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Les Buds Z2 ressemblent plus à la réponse de OnePlus aux AirPod qu’à autre chose. Ce n’est pas seulement la conception de la tige, que d’autres ont clonée d’une manière ou d’une autre, mais aussi la simplicité et la connectivité à l’esprit ici. Contrairement aux AirPod ordinaires, les Buds Z2 utilisent des embouts auriculaires pour une meilleure étanchéité, plutôt qu’une conception unique. Pour garder les choses serrées au sein de l’écosystème, ils offrent également des fonctionnalités spécifiques exclusives aux appareils OnePlus.

Mais d’abord, cela vaut la peine d’examiner ces écouteurs dans une perspective plus large. La plupart de ce qu’ils peuvent faire s’applique à n’importe quel téléphone sans logo OnePlus, y compris la suppression active du bruit (ANC) et le mode ambiant Transparence. Leur indice de protection IP55 les rend étonnamment durables pour les écouteurs dans ce type de conception et dans cette gamme de prix.

Étant une suite, ils suivent la philosophie de conception des OnePlus Buds Z, qui s’adressaient aux auditeurs vraiment soucieux de leur budget qui ne voulaient pas dépasser la limite de 50 $. Les Buds Z2 ont perdu du poids et de la circonférence pour un encombrement réduit, bien que la coupe ne soit pas si différente. OnePlus utilise des embouts auriculaires légèrement différents, au moins dans l’ouverture ovale à l’avant, sinon en conservant la même taille et la même forme. Même le boîtier est essentiellement une copie conforme du précédent Buds Z.

Comme beaucoup d’écouteurs dans cette gamme de prix, les haut-parleurs poussent des basses plus lourdes et des aigus plus brillants, avec des médiums plus rabougris.

Le motif circulaire sur le bord extérieur des écouteurs facilite la gestion des commandes tactiles. Ils se reflètent l’un l’autre de chaque côté, où un seul appui joue/met en pause, un double appui saute une piste et un triple appui en répète une, ainsi qu’une pression prolongée pour parcourir les modes ANC et Transparence. Vous pouvez les ajuster comme vous le souhaitez via l’application HeyMelody, que OnePlus utilise pour toute personne utilisant un appareil Android (ce n’est pas OnePlus) ou iOS. Vous n’avez pas une tonne d’autres options, mais l’une des plus intéressantes est une touche longue et courte. Par défaut, le maintien le plus long bascule entre les deux appareils auxquels les écouteurs sont couplés, tandis que le plus court bascule entre les modes de contrôle du bruit. Si vous souhaitez accéder à un assistant vocal, modifiez l’une des commandes standard sur l’un des écouteurs pour que cela se produise.

Ce sont des écouteurs typiques pour leur prix en ce qui concerne leurs fonctionnalités audio. Ils prennent en charge les codecs AAC et SBC, mais pas aptX. Ils arborent également les mêmes pilotes de 11 mm que les OnePlus Buds Pro, ce qui leur donne un coup de pouce sonore notable par rapport aux Buds Z précédents. Étant donné que l’ajustement n’est pas radicalement différent de cette paire, les Buds Z2 offrent un son bien meilleur lorsque vous obtenez une bonne étanchéité. .

Ne vous attendez pas à une surprise dans la façon dont ils sonnent. Comme beaucoup d’écouteurs dans cette gamme de prix, les haut-parleurs poussent des basses plus lourdes et des aigus plus brillants, avec des médiums plus rabougris. Il n’est pas juste de s’attendre à un profil sonore parfait pour des écouteurs plus économiques, mais la bonne nouvelle est qu’ils sonnent bien et constituent une amélioration sonore évidente par rapport aux AirPod ordinaires. Sans parler de la valeur de l’argent par rapport au Buds Z.

Malheureusement, OnePlus n’a pas pris la peine d’inclure un égaliseur dans l’application HeyMelody, une omission qui n’a tout simplement pas de sens pour une marque voulant rivaliser avec tous les arrivants. Ce n’est pas beaucoup demander, et peu importe à quel point ils sont censés plaire à la foule dans leur façon de jouer, un égaliseur nivelle le champ de lecture audio pour tout le monde avec des goûts ou des préférences différents.

Du côté positif, l’ANC est plutôt bon, et en fait meilleur que ce à quoi je m’attendais. Ce n’est pas ce que je considère comme « excellent », mais il fait un travail décent en masquant certains de ces sons de basse fréquence courants. Obtenir un joint plus étanche est un facteur important en raison de la quantité d’isolation passive qui bloque au départ. Le mode transparence est également correct, les micros apportant suffisamment de son extérieur pour converser ou entendre quelqu’un.

Source : Ted Kritsonis / Android Central

La qualité des appels ressemble au même niveau de performance, c’est-à-dire que vous obtiendrez des résultats décents. Ce qui a aidé, c’est la cohérence de la connexion réelle entre le téléphone et le Buds Z2, tandis que les micros sont suffisamment efficaces pour faire le travail. Et comme ils prennent en charge les connexions multipoints, vous pouvez être jumelé à deux appareils à la fois, sauf pour avoir à basculer manuellement entre eux à l’aide d’un appui long.

J’ai mentionné plus tôt qu’il existait des fonctionnalités spécifiques à OnePlus uniquement. Si vous voulez Dolby Atmos, vous devrez vous associer à un appareil OnePlus 7, 8 ou 9 (et éventuellement 10). Il en va de même pour le mode de jeu à faible latence, également limité à ces combinés OnePlus particuliers. J’ai le désir d’offrir quelque chose d’unique au sein de l’écosystème, mais c’est dommage que ces fonctionnalités ne s’étendent pas non plus aux autres appareils Android.

OnePlus Buds Z2 : ce qui ne va pas

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Je comprends que les finitions brillantes sont belles sur les photos et dans l’emballage, mais ce sont de terribles aimants à empreintes digitales. Le boîtier Buds Z2 ne fait pas exception. Après deux jours, l’éclat avait disparu, avec des taches et des taches partout. C’est naturellement pire avec la variante noire, et bien qu’il s’agisse d’un problème purement esthétique, cela m’a juste rappelé pourquoi les fabricants devraient s’en éloigner pour certains produits. Certes, les écouteurs eux-mêmes partagent le même placage brillant, mais ils n’entrent pas autant en contact avec des objets étrangers que le cas. Je viens de trouver les Buds Z2 vraiment faciles à érafler.

La durée de vie de la batterie n’est pas mauvaise, mais elle n’est pas géniale non plus. J’ai réussi juste au nord de quatre heures par charge avec ANC activé. La bonne chose est que le cas est livré avec plusieurs frais supplémentaires. Vous pouvez vous attendre à au moins quatre frais supplémentaires, et le câble inclus dans la boîte vous offre également une charge rapide à hauteur de cinq heures de lecture (avec ANC désactivé) après seulement 10 minutes de charge. C’est juste une déception que le boîtier ne fasse pas de charge sans fil.

J’ai parlé de l’absence d’égaliseur et de la prise en charge limitée des codecs, mais il convient de noter que OnePlus pourrait remédier à au moins une de ces choses. Une mise à jour du firmware et du logiciel pourrait apporter un égaliseur aux Buds Z2 qui pourrait vraiment changer la qualité de leur son. Avec un ANC fiable, mais aucun moyen de personnaliser le son, on a l’impression qu’il manque quelque chose. Je me sentais souvent de cette façon lorsque j’écoutais de la musique différente et j’aurais aimé avoir un moyen facile d’ajuster le son sans avoir à le faire dans une variété d’applications à la place.

OnePlus Buds Z2 : Concurrence

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Les OnePlus Buds Z2 ne dépasseront aucune paire sur la liste des meilleurs écouteurs sans fil, mais ils sont meilleurs qu’une paire populaire comme les AirPods (3e génération). Ce n’est pas quelque chose à ignorer, surtout lorsque le prix est juste en comparaison. Si vous possédez l’un des derniers téléphones OnePlus, la valeur ajoutée ne fait qu’augmenter.

Même ainsi, il existe plusieurs concurrents qui plaident en faveur de chercher ailleurs, y compris parmi les meilleurs écouteurs sans fil bon marché. le Anker Soundcore Vie P3 valent la peine d’y réfléchir, étant donné qu’ils ont un égaliseur et coûtent moins cher que les Buds Z2. Le Creative Outlier Air V3 est également moins cher avec un son exceptionnel. Vous pouvez même avoir de la chance et découvrir que le prix du Samsung Galaxy Buds 2 a baissé pour se rapprocher suffisamment du coût du Buds Z2.

OnePlus Buds Z2 : faut-il l’acheter ?

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous avez un téléphone OnePlus Vous vous souciez du coût Vous voulez une certaine durabilité Vous voulez une suppression active du bruit

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous voulez une meilleure autonomie de la batterie Vous voulez le support aptX Vous voulez un égaliseur Vous voulez des écouteurs sans fonctionnalités exclusives

OnePlus a bien fait en améliorant les Buds Z en améliorant les Buds Z2 à bien des égards. Ils sonnent beaucoup mieux, sont plus durables et ont une annulation de bruit solide. Cela vaut la peine de le mettre à niveau, surtout si vous avez aimé les Buds Z. Sinon, cela dépend vraiment de ce que vous êtes prêt à accepter, surtout si vous n’avez pas de téléphone OnePlus compatible.

4 sur 5

Ces écouteurs ne sont pas censés être exclusifs aux utilisateurs de OnePlus, bien que cela puisse se sentir ainsi lorsque certaines fonctionnalités sont manquantes. De nombreux utilisateurs d’Android n’ont pas OnePlus et peuvent toujours rechercher d’autres paires.

OnePlus Buds Z2

Une suite décente

OnePlus permet d’oublier facilement les Buds Z précédents, car les Buds Z2 sont bien meilleurs à bien des égards. Cela inclut leur son, leur suppression active du bruit décente et leur durabilité surprenante. Vous en avez plus pour votre argent si vous avez un appareil OnePlus compatible.

