Avis Razer Kishi : Un accessoire de jeu mobile indispensable

Quiconque fréquente les espaces de jeu en ligne ou a acheté des accessoires de jeu a probablement entendu parler de Razer. C’est l’une des marques les plus fiables en matière de matériel et d’accessoires. Après avoir testé le contrôleur mobile Bluetooth Gamesir X2, j’ai eu la chance d’essayer le Razer Kishi, en particulier son modèle de marque Xbox. Considérant à quel point le Xbox Game Pass pour Android est devenu énorme, cela semblait être le match parfait.

Après avoir passé du temps avec, je vois définitivement le Razer Kishi comme mon contrôleur de jeu mobile de prédilection pour l’avenir. Bien que je ne pense pas qu’il bat un véritable contrôleur DualSense ou Xbox, c’est un accessoire exceptionnel que chaque personne devrait avoir.

Avis sur Razer Kishi :

Razer Kishi

Le bon

Connexion USB-C Construction de haute qualité Confortable et ergonomique Fonctionne parfaitement

Le mauvais

Convient à moins de téléphones que les modèles Bluetooth Le prix peut être un frein

Le bon

Connexion USB-C Construction de haute qualité Confortable et ergonomique Fonctionne parfaitement

Le mauvais

Convient à moins de téléphones que les modèles Bluetooth Le prix peut être un frein

Razer Kishi: Prix et disponibilité

Le Razer Kishi est sorti au cours de l’été 2020 et se déclinait en trois modèles différents – iOS, Android, Android (Xbox) – tous noirs. Les modèles Android se connectent à vos téléphones via USB-C et le modèle iOS utilise le connecteur Lightning d’Apple. Vous pouvez vous procurer l’édition Android standard pour 79,99 $, tandis que les deux autres vous coûteront 99,99 $. Cela dit, vous pouvez généralement les trouver en vente dans des endroits comme Amazon ou Best Buy pour 10 à 20 $ de moins que la normale.

Razer Kishi : ce qui est génial

La qualité de construction de Razer est généralement sans égal, et c’est ce qui est exposé ici avec le Kishi. Cela ne ressemble pas à un accessoire imitation bon marché. Le design mélange la Nintendo Switch et une manette Xbox, ce qui joue vraiment en sa faveur. Ma seule plainte ici est que j’aurais aimé voir des poignées texturées sur les côtés, car le plastique lisse n’est pas le meilleur pour les mains moites lorsque vous tenez trop longtemps. Cela dit, il était toujours extrêmement confortable à utiliser.

La qualité de fabrication du Kishi est incomparable.

Comme il se connecte via USB-C, vous n’avez pas à vous soucier du décalage d’entrée. C’est légèrement différent lorsque vous diffusez des jeux via Xbox Game Pass, car le cloud peut être aléatoire en fonction de votre connexion, mais tous les autres jeux que vous téléchargez devraient parfaitement fonctionner. La connexion USB-C est un peu une arme à double tranchant, car cela signifie également que le Kishi est alimenté par votre téléphone et peut vider sa batterie. Je n’ai pas eu de problème avec cela sur mon Galaxy S10, mais cela vaut la peine de garder à l’esprit. Il existe également une connexion pass-through pour que vous puissiez charger votre téléphone tout en l’utilisant.

Alors que j’ai eu quelques plaintes avec le Gamesir X2 qu’il n’était pas idéal pour les tireurs, je le pense moins avec le Razer Kishi. Les boutons du visage sur le Kishi sont très légèrement positionnés à droite et au-dessus de la manette droite, au lieu d’être directement au-dessus. C’est un petit changement qui fait toute la différence. Après des décennies d’utilisation, mon esprit et mes mains ont été entraînés à se reposer dans une certaine position sur un contrôleur, et si ces boutons sont éteints même d’un millimètre, je peux le sentir. Pour cette raison, le Kishi est plus naturel à utiliser.

Au lieu d’un mécanisme à ressort, qui peut se remettre en place avec force après avoir sorti votre téléphone, le Razer Kishi utilise une bande de support extensible et une plaque de retenue pour aider à maintenir votre téléphone en place. Cela facilite le retrait de votre téléphone après une session et il se met facilement en place lorsque vous souhaitez fermer le contrôleur pour le transport.

Razer Kishi : Qu’est-ce qui pourrait utiliser un peu de travail

En raison de sa conception, le Razer Kishi ne convient pas à tous les téléphones. Vous pouvez en fait acheter trois modèles différents : un pour iPhone, un pour Android et un autre pour Android de marque Xbox. Bien que le modèle Android convienne à la plupart des nouveaux téléphones Android, il n’est peut-être pas le meilleur pour eux, surtout en fonction de leur taille. Cela pourrait être difficile à vendre pour 80 $ ou 100 $ si vous craignez que votre téléphone ne s’adapte pas correctement.

Comme d’autres contrôleurs mobiles avec des conceptions similaires, il ne prend pas non plus en charge les vibrations ou les retours haptiques d’aucune sorte. C’est une plainte mineure de ma part, mais cela peut toujours être une raison pour laquelle vous décidez d’acheter un clip de téléphone et d’utiliser un contrôleur Xbox ou DualSense à la place (à condition que les jeux auxquels vous jouez prennent également en charge l’haptique.

Razer Kishi : Compétition

Je recommande vivement de consulter le contrôleur Bluetooth Gamesir X2 pour tous ceux qui souhaitent dépenser un peu moins. En raison de sa conception à ressort et du fait qu’il se connecte sans fil, il s’adapte vraiment à presque tous les téléphones, quelle que soit leur taille. La connexion Bluetooth fonctionnait bien chaque fois que je l’utilisais et elle se connectait instantanément à mon téléphone après son premier couplage. Je n’éviterais que si vous préférez avoir une connexion matérielle via USB-C.

Il y a aussi le contrôleur de jeu mobile Razer Raiju, qui est littéralement un contrôleur normal avec un support de téléphone intégré. C’est plus cher à environ 150 $, mais c’est aussi votre meilleure option si vous n’aimez pas les conceptions de type Nintendo Switch du X2 ou du Kishi. Toute personne à l’aise avec une manette Xbox sera à l’aise avec le mobile Raiju.

Razer Kishi : Faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous avez un nouveau téléphone Android Vous jouez beaucoup au streaming cloud Xbox Game Pass Vous préférez une connexion USB-C sans latence Vous voulez une manette mobile de marque Xbox

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez dépenser moins de 100 $ Vous avez un téléphone plus petit qui peut ne pas bien vous convenir

Si vous avez un téléphone plus récent qui utilise USB-C, en particulier un téléphone plus gros, il s’agit d’un contrôleur mobile que vous devriez fortement envisager d’acheter. C’est facilement l’un des meilleurs accessoires de jeu pour téléphones, offrant une connexion fiable et une construction ergonomique qui est confortable à utiliser pendant des heures. Vous devez vous méfier si vous avez un téléphone plus petit qui peut ne pas s’adapter parfaitement. N’oubliez pas non plus que vous pouvez acheter d’autres contrôleurs mobiles pour moins cher.

4,5 sur 5

Même s’il est plus cher que les autres contrôleurs mobiles sur le marché, je vous recommande de le prendre si vous avez de l’argent. C’est un excellent accessoire qui se sent vraiment bien à utiliser, et c’est la chose la plus importante quand il s’agit de quelque chose comme ça. Combinez cela avec le penchant de Razer pour la qualité, et c’est presque parfait.

Razer Kishi

En bout de ligne: Comme d’habitude, Razer est au sommet de sa forme avec le Razer Kishi. Les jeux mobiles ne feront que s’agrandir et vous aurez besoin d’un contrôleur fiable pour vous permettre de passer ces innombrables heures de jeu sur votre téléphone. C’est là qu’intervient le Razer Kishi.

