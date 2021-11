Avis Realme Book Slim : ce clone de MacBook est meilleur que vous ne le pensez

Realme Book Slim commence à Rs 46 999. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

La façon la plus simple de résumer le Realme Book Slim, le premier ordinateur portable de Realme, est de dire qu’il dépasse toutes les attentes. Réussir quelque chose comme ça dès la première tentative en soi n’est pas seulement époustouflant, mais cela soulève également beaucoup d’espoirs et d’attentes quant à l’endroit où l’entreprise peut aller et va aller d’ici.

Beaucoup souligneraient les «nombreuses» influences du MacBook dans cet ordinateur portable, mais c’est une bonne base sur laquelle s’appuyer. Realme n’est pas la première entreprise à emprunter à Apple. Ce ne sera certainement pas le dernier. Comme c’est le cas pour tout produit, c’est ce qu’il est fait au-delà de ces influences qui compte vraiment.

Le TL ; La version DR de ceci est, Realme s’en est tenu à l’essentiel, et bien que l’idée de « ne pas prendre de risques » soit généralement mal vue dans l’industrie de la technologie, une entreprise de smartphones – fondée il y a à peine trois ans – fabriquant un ordinateur portable, est un déclaration à part entière. Le fait qu’il ait pu le faire si intelligemment montre la profondeur du talent et des compétences de son équipe de R&D.

Conception Realme Book Slim, matériel

Realme s’est bâti une solide réputation en fabriquant du matériel de belle apparence, puis en le vendant à des prix agressifs et perturbateurs. La pomme n’est pas tombée loin de l’arbre également dans le cas de son premier ordinateur portable.

Le design est beau, sinon le plus original. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le Realme Book Slim est proposé en deux versions. Le modèle de base commence à un peu moins de Rs 50 000 – Rs 46 999 pour être plus précis – et même s’il existe une autre configuration plus puissante et prête pour l’avenir disponible pour Rs 59 999, cette option d’entrée de gamme, c’est celle qui éclaire vraiment le segment . Comme le Mi Notebook Ultra, le Realme Book Slim fait également que pratiquement tous les autres ordinateurs portables à son prix semblent ridiculement plus chers.

Le design est beau, sinon le plus original. Realme a essayé de rendre l’ajustement et la finition aussi bons que certains des autres concurrents haut de gamme qui, compte tenu de son prix, sont impressionnants. En le regardant, rien ne dit qu’il s’agit du premier ordinateur portable de l’entreprise. Le même sentiment s’étend de manière transparente à l’expérience utilisateur. Le Realme Book Slim est probablement le meilleur matériel que Realme ait jamais fabriqué.

Il s’agit d’un ordinateur portable fin et léger presque entièrement en métal. Il est facile à trimballer, facile à manœuvrer. À son point le plus épais, l’ordinateur portable mesure 15,5 mm. Il ne pèse que 1,38 kg.

La portabilité est le plus grand USP du Realme Book Slim. Il est également polyvalent avec une charnière qui vous donne beaucoup de liberté et de flexibilité pour le soutenir sous plusieurs angles – jusqu’à presque 180 degrés – et l’utiliser sans effort, disons par exemple, sur vos genoux.

Indépendamment de ses dimensions minces comme du papier et de son prix abordable, Realme n’a pas réduit la durabilité et le polissage. On dirait que Realme fabrique des ordinateurs portables depuis toujours.

Il a un clavier papillon. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Il existe également deux coloris différents – bleu et gris – au choix. La variante bleue que nous avons pour examen est magnifique. Une autre chose qui se démarque est la marque minimale. Le couvercle porte le logo Realme, mais son positionnement est esthétique. La plate-forme de clavier est également complètement propre.

Cette plate-forme de clavier est un sac mélangé cependant. Il regorge de fonctionnalités, ce qui est génial. Il y a un clavier rétroéclairé avec trois niveaux d’éclairage et le trackpad prend en charge les pilotes Windows Precision. Pour la biométrie, il existe un scanner d’empreintes digitales physique qui prend en charge Windows Hello.

Alors que le trackpad est incroyablement solide et rassurant, les touches sont au mieux moyennes. Les touches individuelles « papillon », qui sont en plastique, ont une course de 1,3 mm. Ils sont bruyants et cliquables, mais ils sont complètement plats, ce qui est bien sûr de par leur conception, ce qui n’augure rien de bon pour une frappe prolongée. Nous ne pouvons pas non plus commenter leur aspect de longévité.

Cela aurait été mieux si Realme n’avait pas copié cette fonctionnalité du MacBook. Même Apple a ramené le mot-clé « scissor switch » après de nombreuses critiques. Quoi qu’il en soit, c’est le seul drapeau rouge que nous avons pu trouver, mais parce que le clavier est la colle qui maintient tout ensemble dans un ordinateur portable, il est important de comprendre – et de garder à l’esprit – ce dans quoi vous vous engagez même si le reste de l’emballage semble – et est – trop beau pour être vrai.

Pour ce que ça vaut, nous utilisons le Realme Book Slim depuis près de trois mois maintenant et il résiste étonnamment bien. C’est bon signe.

La version i3 contient des graphiques Intel UHD. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Écran Realme Book Slim

Au départ, il s’agit d’une machine axée sur la productivité avec un grand écran 3:2 de 14 pouces avec une résolution de 2160 × 1440 pixels ou 2K. Le panneau est IPS LCD, prend en charge 100% sRGB et peut théoriquement culminer à 400 nits. Nous n’entrerons pas trop dans les détails ici car ce n’est pas nécessaire.

L’écran du Realme Book Slim est facilement parmi les meilleurs, pas seulement dans son propre segment, mais il est meilleur que de nombreuses machines plus chères sur le marché aujourd’hui. Le seul autre ordinateur portable qui vous offre un écran plus éclatant à ce prix est l’Asus VivoBook K15 OLED.

Realme affirme que son ordinateur portable a un rapport écran/corps de 90 %, mais à part les chiffres, le Realme Book Slim a un écran très immersif presque bord à bord qui est à la hauteur des meilleurs du secteur. Contrairement à de nombreux autres ordinateurs portables de productivité, il a un écran brillant qui affecte parfois les angles de vision en fonction du type de contenu que vous avez à l’écran. Matte aurait été plus sympa mais encore une fois, c’est totalement subjectif. L’écran est idéal pour la consommation de contenu, donc tout se réduirait au cas d’utilisation.

Mais quel que soit le cas, on ne peut nier que l’écran du Realme Book Slim établit une référence sur la façon dont les écrans d’ordinateurs portables à petit budget peuvent – et devraient – être et, espérons-le, nous verrons davantage de cela se répercuter sur d’autres ordinateurs portables. Le Redmibook Pro, dont le prix est à peu près égal au même nombre de balles, a une fiche technique plus puissante, mais ce qui ne peut être décrit que comme un affichage horrible qui va en quelque sorte à l’encontre de l’objectif d’un produit comme celui-ci.

La variante de base du Realme Book Slim dispose d’un processeur Intel Core i3-1115G4 de 11e génération. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Performances du Realme Book Slim, autonomie de la batterie

Le Realme Book Slim contient les processeurs Intel Core i3 et Core i5 de 11 génération, associés à 8 Go de RAM LPDDR4x et jusqu’à 512 Go de stockage SSD PCIe.

La variante de base du Realme Book Slim dispose d’un processeur Intel Core i3-1115G4 de 11e génération (2 cœurs, 4 threads) avec une vitesse d’horloge de 3,0 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz). La variante haut de gamme dispose d’un processeur Intel Core i5-1135G7 de 11e génération (4 cœurs, 8 threads) avec une vitesse d’horloge de 2,4 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,2 GHz). Il y a quelques autres différences.

La version i5 contient des graphiques Intel Iris Xe. La version i3 contient des graphiques Intel UHD. La version i5 utilise une RAM plus rapide à 4266 MHz (la version i3 plafonne à 3733 MHz).

La version i5 dispose d’une prise casque et microphone de 3,5 mm Thunderbolt 4/USB 4, USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.1 Gen 1, 3,5 mm. La version i3 dispose de 2 prises USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.1 Gen 1, 3,5 mm pour casque et microphone. La version i5 prend en charge Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6. La version i3 prend en charge Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 5.

Ce ne sont en aucun cas de petites différences, et vous devriez totalement vous tourner vers le modèle haut de gamme si vous recherchez a.) plus de puissance et b.) une pérennité. Mais cette option a également a.) plus de concurrence, dont une de Xiaomi – le Mi Notebook Ultra – qui, selon nous, offre plus de valeur, et b.) n’est pas aussi facilement disponible à l’achat – il est en rupture de stock sur le site Web de Realme India à l’adresse au moment de la rédaction de cet avis.

La version i3 est plus logique pour le type de public soucieux de son budget que Realme cible de toute façon et à son prix, il n’a aucune concurrence directe, aucune du tout.

La batterie de 54 Wh à l’intérieur de cet ordinateur portable durera facilement une journée de travail complète. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Commençons par les performances. Ce modèle contient un processeur Intel Core i3-1115G4 (Tiger Lake-UP3) de 11e génération avec des graphiques Intel UHD intégrés. Il est associé à 8 Go de RAM DDR4x-3733 et à un SSD PCIe NVMe de 256 Go. Le i3-1115G4 est un processeur à 2 cœurs et 4 threads construit sur un nœud de processus de 10 nm avec une vitesse d’horloge de base de 3 GHz et des vitesses d’accélération allant jusqu’à 4,1 GHz. La puce consomme jusqu’à 28W de TDP.

Les performances monocœur sont « attendues » bonnes, c’est-à-dire que cet ordinateur portable peut gérer des tâches de base, notamment la navigation sur le Web, les e-mails, quelques retouches photo et vidéo légères et les appels vidéo. Il possède une webcam 720p décente. Vous pouvez également jouer à quelques jeux occasionnels ici et là, mais assurez-vous qu’il ne s’agit pas d’un ordinateur portable de jeu. Non, à moins que vous ne le testiez sous tension, le système ne chauffe pas / n’accélère pas et fonctionne en grande partie au frais et au silence.

La batterie de 54 Wh à l’intérieur de cet ordinateur portable durera facilement une journée de travail complète pour les utilisateurs modérés, ce qui est encore une fois fantastique. Contrairement à la plupart des ordinateurs portables de ce segment qui sont livrés avec des chargeurs cylindriques, le Realme Book Slim est livré avec un chargeur USB Type-C de 65 W dans la boîte et peut également être complété par des chargeurs standard, disons par exemple la charge Dart 30 W de Realme disponible avec certains de ses Téléphone (s.

Dès la sortie de la porte, le Realme Book Slim exécute Windows 10. À l’exception d’un outil de connexion PC pratique, il n’y a pas d’autre bloatware à l’intérieur de l’ordinateur portable. Il est prêt pour Windows 11 et la mise à jour devrait arriver bientôt.

L’ensemble est complété par une paire de haut-parleurs stéréo puissants réglés par Harman Kardon.

Realme Book Slim | Faut-il acheter ?

Comme vous pouvez le constater après avoir lu cette critique, Realme est pratiquement sorti du stade avec son premier ordinateur portable. Le Realme Book Slim fait tellement de choses que ces looks « MacBook » finissent par être la cerise sur le gâteau. Mais oui bien sûr, nous espérons – et attendons – que la prochaine version soit un peu plus originale.

La version i3 est plus logique pour le type de public soucieux de son budget. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le seul autre ordinateur portable qui se rapproche de la formidable proposition de valeur du Realme Book Slim est l’Asus VivoBook K15 OLED, mais la concurrence n’est pas exactement au coude à coude. Les deux ordinateurs portables sont destinés à des personnes différentes, ce qui rend le choix de l’un par rapport à l’autre un peu plus facile.

Pour la plupart des gens, le Realme Book Slim devrait être un meilleur choix. C’est un ordinateur portable qui vous offre toutes les fonctionnalités d’un ordinateur portable haut de gamme et plus cher à moitié prix.

C’est facilement le meilleur produit de Realme cette année.

Avantages: Construction haut de gamme, bon affichage, bonnes performances globales, bonne autonomie de la batterie, excellent rapport qualité-prix

Les inconvénients: Conception dérivée, Clavier papillon, Pas de lecteur de carte SD

