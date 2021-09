Avis Realme Pad : prix bas, ambitions limitées

Il est indéniable que l’écosystème des tablettes Android est en mauvaise santé. En fait, il s’agit moins d’un écosystème qu’une surabondance de tablettes d’entrée de gamme de qualité moyenne et l’étrange tablette phare de Samsung qui est également freinée par le traitement paternel de Google pour les logiciels de tablette. L’entrée de Realme dans l’espace vient avec l’intention de perturber la course par ailleurs à deux chevaux entre Lenovo et Samsung, aux côtés d’un tas d’alternatives budgétaires. Dans la revue Android Authority Realme Pad, nous voyons si les efforts de Realme en matière de tablettes peuvent ramener une étincelle dans le segment des tablettes abordables.

Ce que vous devez savoir sur le Realme Pad

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Realme Pad (3 Go/32 Go) : Rs. 13 999 (~ 190 $)

Realme Pad (3 Go/32 Go Wi-Fi + LTE) : Rs. 15 999 (~ 218 $)

Realme Pad (4 Go/64 Go Wi-Fi + LTE) : Rs. 17 999 (~ 245 $)

Realme Pad (6 Go/128 Go) : Être annoncé

Le Realme Pad est la première entrée de la société dans l’espace des tablettes, ainsi que la première tablette de l’écurie plus large BBK. Il n’est pas surprenant que la société basée à Shenzhen veuille se tailler une place dans l’espace d’entrée de gamme. Disponible en trois configurations différentes, la tablette vise à offrir une expérience multimédia et de navigation convaincante. Alors que la version d’entrée de gamme est destinée à un usage domestique, l’ajout de capacités LTE suggère que Realme s’attend à ce que les utilisateurs transportent la tablette partout.

Le Realme Pad n’est actuellement disponible qu’en Inde (en dehors de la Chine), où il entre dans une catégorie assez spartiate de tablettes Android économiques. En fait, la seule véritable concurrence vient de la Galaxy Tab A7 Lite et de la Galaxy Tab A7 à deux niveaux de prix différents, ainsi que de la série M10 de Lenovo. Qu’il suffise de dire qu’il y a de la place pour les perturbations – quelque chose que Realme a excellé avec ses smartphones.

Le Realme Pad est en vente à partir de Rs. 13 999 (~ 190 $) via Realme.com ainsi que Flipkart et les détaillants hors ligne. La tablette est disponible en deux coloris : Real Gold et Real Grey (testé).

Nous avons testé deux variantes pour cette revue, la version 4 Go/64 Go (testée par moi) et le modèle 6 Go/128 Go qui n’est pas encore sorti (testé par mon collègue, Kris Carlon). Cette dernière version devrait être lancée en Europe à une date ultérieure, bien que la disponibilité et une fenêtre de sortie ferme n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction. On ne sait pas si cette variante fera son chemin vers l’Inde.

Ce qui est bon?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Bien qu’il s’agisse d’une offre économique, Realme n’a pas lésiné sur la qualité de construction. Ciselé dans un morceau d’aluminium, le Realme Pad est robuste et solide. Il y a une légère flexion, mais ce n’était pas un problème pour moi même en tenant la tablette pendant de longues périodes de lecture de romans graphiques et de magazines.

L’écran de 10,4 pouces est également très bon. La résolution de 2 000 x 1 200 est un peu étrange, tout comme le rapport hauteur/largeur 15:9, mais elle s’adapte assez bien aux médias. Les romans graphiques avec de longs panneaux avaient l’air plutôt bien à l’écran.

Vous n’obtiendrez pas de garnitures haut de gamme comme un panneau AMOLED ou un taux de rafraîchissement élevé ici, ce qui est compréhensible compte tenu du prix. Cependant, ce qui est ici est bon et le panneau est vibrant avec un changement de couleur minimal à des angles extrêmes.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Contrairement à un téléphone, les tablettes sont conçues pour des cas d’utilisation de ramassage et d’abandon impromptus, et en tant que tels, de longues durées de veille sont essentielles. Le Realme Pad excelle dans cette tâche. La batterie de 7 100 mAh n’est pas une blague et une semaine d’utilisation quotidienne plus tard, la tablette avait encore de la charge. La deuxième unité que nous avions sous la main pour tester s’est tout aussi bien comportée avec neuf heures d’écran à l’heure et une semaine d’utilisation entre les recharges. De toute évidence, le drain de veille sur la tablette est minime. Une utilisation agressive avec beaucoup de jeux réduira, de manière prévisible, la durée de vie de la batterie, mais pour des raisons dont nous parlerons sous peu, je ne m’attends pas à ce que ce soit un problème pour beaucoup d’utilisateurs.

Les longues autonomies en veille et l’excellente autonomie de la batterie vous permettent de recharger la tablette pendant plusieurs jours.

Parmi les autres caractéristiques à mentionner, citons les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos qui sonnent net et clair. Les haut-parleurs sont suffisamment puissants pour remplir une petite pièce et constituent un bon compagnon pour l’écran pendant de longues heures de consommation multimédia. Les utilisateurs apprécieront également la prise casque et la fente microSD pour augmenter le stockage.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Bien que l’écran soit génial, j’ai un reproche à faire aux niveaux de luminosité limités. Avec un pic à 360 nits, c’est suffisant à l’intérieur, mais l’écran réfléchissant peut être difficile à lire sous la lumière directe du soleil. Il est également enclin à attraper les empreintes digitales, ce qui aggrave encore la visibilité à l’extérieur.

S’il y a un inconvénient à l’excellente autonomie de la batterie, c’est qu’il faut un certain temps pour se recharger. En utilisant le chargeur 18 W fourni, le Realme Pad prend deux heures et 45 minutes pour se charger. Ce n’est pas le pire moment que nous ayons vu depuis une tablette (surtout avec une batterie de cette taille), mais ce n’est guère rapide. Il prend cependant en charge la charge sans fil inversée pour les accessoires.

Test de vitesse G : Realme Pad 4 Go/64 Go Test de vitesse G : Realme Pad 6 Go/128 Go

Les performances sur le Realme Pad sont, pour le dire simplement, pas très bonnes. Le MediaTek Helio G80 est un chipset d’entrée de gamme et cela se voit vraiment ici. Des jeux comme Call of Duty: Mobile et Asphalt 9 bégaient même avec des graphismes complètement baissés – une tablette de jeu ce n’est pas le cas.

De plus, la quantité limitée de RAM sur les modèles bas et moyen niveau est très problématique. J’ai la variante 4 Go sous la main et les applications manquent constamment de mémoire. Les plantages d’applications étaient courants et je soupçonne que ce problème sera bien pire sur la version 3 Go de RAM.

Le Realme Pad est en proie à des performances médiocres et à des logiciels buggés.

Nous avons effectué une analyse rapide de notre benchmark interne, Speed ​​Test G, pour évaluer les différences entre le modèle 4 Go que j’ai testé et la version 6 Go probablement destinée à l’Europe. Comme on pouvait s’y attendre, le modèle haut de gamme s’en est un peu mieux tiré, mais les résultats ne sont pas radicalement différents. Cela dit, la quantité plus élevée de RAM a fait une différence marquée dans la convivialité au jour le jour, et il est dommage que cette variante ne soit pas déployée dans le monde.

Bien qu’il fonctionne presque sous Android, le logiciel est assez bogué. Le plus important d’entre eux est l’implémentation cassée d’Amazon Prime Video. Par défaut, l’application ne lit tout simplement aucune vidéo. J’ai contacté Realme et la solution proposée consistait à désactiver l’accélération matérielle. Cependant, cela bascule le flux en définition standard. Ce n’est pas idéal.

Le manque de finition s’étend également au reste de l’expérience logicielle et les plantages d’applications étaient courants. Personnellement, je suis en conflit sur l’utilisation d’un skin Android presque stock sur le Realme Pad. D’une part, j’apprécie vraiment l’absence de bloatware. Cependant, Realme UI sur les téléphones de l’entreprise ajoute une pléthore d’options de personnalisation qui auraient été bien adaptées à la tablette. Surnommé Realme UI for Pad, le système d’exploitation est, pour le meilleur ou pour le pire, un stock d’Android avec une poignée d’icônes personnalisées au nom de la personnalisation.

Pour ceux qui veulent une connectivité en déplacement, deux des trois variantes sont livrées avec une connectivité LTE. Cela ressemble un peu à du gaspillage, cependant. L’écran n’est tout simplement pas assez lumineux pour être utilisé confortablement à l’extérieur et les performances ne sont pas assez bonnes pour une productivité sérieuse.

Caméra arrière Realme Pad Caméra selfie Realme Pad

Enfin, si vous êtes du genre à prendre des photos avec votre tablette, les capteurs de huit mégapixels vous serviront à la rigueur. La caméra arrière prend des images raisonnablement détaillées, bien que les prises de vue en basse lumière n’aient rien d’enthousiasmant. La caméra frontale est un peu molle mais fait l’affaire pour des appels vidéo rapides.

Spécifications du Realme Pad

Realme PadAffichage

ACL WUXGA 10,4″

2 000 x 1 200

60 Hz

360 lentes

Processeur

MediaTek Helio G80

2 x Cortex A75 à 2,0 GHz

2 x Cortex A55 à 1,8 GHz

GPU Mali-G52 MCC2

RAM

eMMC 3 Go/4 Go

Espace de rangement

32 Go ou 64 Go

Extensible jusqu’à 512 Go avec slot microSD

Appareils photo

Arrière : 8MP

Avant : 8 MP

Batterie

7 100 mAh

Ports

USB-C

Prise casque

Réseau

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz

Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.0

LTE en option

Dimensions

246,1 x 155,9 x 6,9 mm

440g

Système opérateur

Android 11

Interface utilisateur Realme pour Pad

Couleurs

Vrai gris, vrai or

Avis Realme Pad : dois-je l’acheter ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le Realme Pad a les os d’une tablette décente pour parcourir et diffuser des films, mais en l’état, le produit n’est pas encore tout à fait là. De nombreux produits concurrents sont également sous-spécifiés, ce qui rend difficile de pointer du doigt Realme pour ses performances médiocres. Cependant, pour une marque qui défend régulièrement des appareils haut de gamme à des prix avantageux dans de nombreuses autres catégories de produits, le Realme Pad intermédiaire apparaît comme une valeur aberrante décevante dans son portefeuille.

Les versions d’entrée de gamme du Realme Pad sont trop sous-alimentées et la version haut de gamme coûte trop cher pour l’expérience buggy.

Pour ajouter à cela, les modèles disponibles sont étrangement biaisés pour vous pousser vers des versions haut de gamme. 3 Go de RAM ne suffisent tout simplement pas sur un appareil Android à moitié décent en 2021 et mon expérience avec les 4 Go de RAM n’était pas géniale non plus. De plus, vous ne pouvez actuellement pas acheter la version haut de gamme de 6 Go de RAM du Realme Pad.

Cela laisse la variante 4 Go/64 Go comme la seule option viable pour le moment, et à un prix de Rs. 17 999 (~ 245 $), le Realme Pad est une vente très difficile pour le matériel à petit budget et une expérience logicielle décevante. Si vous voulez une tablette Android de base pour regarder des films et des émissions sur un grand écran portable, cela vaut peut-être la peine d’y jeter un coup d’œil, mais c’est uniquement à cause des alternatives moins que stellaires pour le prix.

La meilleure concurrence vient du Samsung Galaxy Tab A7 au prix similaire (Rs. 18 999 / 229,99 $) qui combine un châssis robuste avec un logiciel raffiné et des performances qui dépassent l’option de Realme dans quelques domaines clés. Pour une expérience tablette abordable vraiment stellaire, il y a toujours le nouvel iPad de 9e génération (Rs. 30 000/299 $). À presque le double du prix en Inde, la tablette d’Apple appartient à une catégorie totalement différente, mais elle pourrait être le gagnant évident en Europe si le prix du Realme Pad n’est pas correctement évalué dans la région.

