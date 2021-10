Avis : Ronald Koeman devrait être limogé sans délai

Ronald Koeman est un homme mort qui marche. Alors pourquoi gère-t-il le prochain match ? C’est triste que c’est ainsi que nous parlons d’une légende du club, qui est venue au FC Barcelone et a renoncé à la chance de gérer son pays d’origine, les Pays-Bas, à l’Euro. Mais il est tout à fait évident que la confiance en lui a disparu de la haute direction de l’équipe. Prolonger l’inévitable n’aidera pas.

Joan Laporta a pris le risque de rester avec Koeman pendant l’été. Koeman n’était pas l’employé de Laporta ; c’est son prédécesseur qui l’a choisi. Le club n’avait pas beaucoup d’argent et payer une généreuse indemnisation pour qu’il parte, sans aucun remplacement clair en tête, ne semblait pas en valoir la peine.

L’équipe a été sévèrement affaiblie au cours de l’été – en particulier avec les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann – mais Laporta a amené deux des disciples de Koeman à Memphis Depay et Luuk de Jong, et a tenté d’en amener un autre sous la forme de Georginio Wijnaldum.

Le public a hésité à ce sujet, mais à la fin, Laporta est resté avec Koeman et lui a même obtenu les quelques pièces qu’il pouvait se permettre qu’il voulait.

Koeman a connu une bonne première saison, remportant l’argenterie et améliorant l’équipe au cours du mandat. Cependant, l’équipe a vacillé dans les dernières étapes de la ligue. Ils sont maintenant revenus. Il faut s’attendre à ce que Barcelone ne soit pas le favori de la Liga et soit battu par le Bayern Munich en UEFA Champions League. Mais cette équipe ne devrait pas être aussi mauvaise, et ne devrait pas non plus être mise au fil de l’épée par Benfica.

Laporta veut embaucher un bon remplaçant, et il n’y a pas de leader clair à prendre en charge. Il ne voudrait pas non plus prendre une décision trop rapidement et faire une erreur. Mais ne pas faire de choix, c’est en soi un choix – un choix de passer du temps avec un manager auquel le club ne croit pas vraiment.

Il semblera idiot de limoger Koeman juste une poignée de matches dans la saison, même en tenant compte du fait que Barcelone était paralysé par la lourde compensation qu’ils devront payer pour le laisser partir.

Mais ça va commencer à paraître plus idiot pour que le temps continue de passer sans changement à la barre. La défaite 3-0 contre le Bayern suivie de deux nuls en championnat était un bon moment pour le limoger. C’était il y a plus d’une semaine.

La chose normale à faire dans cette circonstance est de confier le travail à un intérimaire. Alfred Schreuder a déjà entraîné Barcelone lors du dernier match de la Liga, une victoire 3-0 sur Levante, Koeman ayant été suspendu pour suspension.

Schreuder sera à nouveau en charge contre l’Atlético Madrid alors que Koeman purge le deuxième match de sa suspension. Lui donner du crédit si Barcelone parvient à jouer à nouveau sera un peu compliqué car finalement, Koeman est toujours en charge de la préparation du match et de la plupart des choix. Cela justifierait probablement plus Schreuder s’il gagnait en tant qu’entraîneur par intérim qu’en tant qu’entraîneur suppléant.

Mais finalement, il ne s’agit pas de lui. Il s’agit de faire un changement rapidement. Prolonger le processus n’aide pas. Avec Koeman absent, Schreuder pourrait gérer par intérim. Parfois, les managers de transition brillent et conservent leur poste sur le long terme. Cela semble peu probable, mais cela aiderait au moins Barcelone financièrement puisque sa rémunération serait relativement faible. Mais dans le scénario le plus probable où cela ne fonctionnerait pas, Barcelone peut avoir quelques semaines à la recherche du bon entraîneur sans que le mauvais entraîneur ne soit toujours là.