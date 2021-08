De temps en temps, Netflix nous fait savoir lequel de ses films originaux a recueilli le plus de vues. Au dernier décompte, Extraction était le film Netflix le plus regardé de tous les temps, avec 99 millions de vues au cours de ses quatre premières semaines. En fait, plusieurs films de 2020 se sont hissés dans le top dix l’année dernière, notamment Spenser Confidential, The Old Guard et Enola Holmes. Un élément déterminant de chacun de ces films était un casting de stars. Si les grandes stars sont la clé d’un hit Netflix, Red Notice fera la liste.

Pour ceux d’entre vous qui l’ont manqué, Red Notice est un nouveau thriller d’action à venir sur Netflix cet automne. Notice rouge met en vedette Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Et il est écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber, qui a écrit et réalisé Dodgeball, Central Intelligence et Skyscraper.

Cela ressemble certainement à un véritable blockbuster du seul talent impliqué. Mais selon la société de production derrière le film, c’est encore plus que cela. Dans une récente interview avec Collider, Hiram Garcia, président de la production chez Seven Bucks Productions, a qualifié Red Notice de “le plus grand film que Netflix ait jamais fait”. Il n’a pas été plus précis que cela, mais avec le casting que Netflix a mis en place, il est clair que ce n’était pas un projet bon marché.

C’est “le plus grand film jamais réalisé par Netflix”

Red Notice est un film tellement amusant! C’est le plus grand film que Netflix ait jamais fait et ils étaient des partenaires incroyables qui s’assuraient que nous avions tout ce dont nous avions besoin pour terminer le film au milieu d’une pandémie. Malgré tous ces défis, nous sommes très heureux du résultat de Red Notice. Ces trois acteurs sont tellement incroyables ensemble. Gal (Gadot), Ryan (Reynolds) et DJ ont une alchimie tellement incroyable et sont superbes ensemble. Vous ne pouvez pas en avoir assez. De plus, le film a une ambiance de retour amusante, DJ étant un profileur du FBI pourchassant les voleurs d’art les plus recherchés au monde. C’est vraiment une grande aventure de globe-trotter et le genre de film qui offre une évasion amusante dont je pense que le monde pourrait utiliser davantage en ce moment.

Red Notice arrive sur Netflix en novembre

Garcia a souligné que Wonder Woman, Deadpool et Black Adam seront tous à l’écran en même temps. Cela ne se reproduira probablement plus jamais. Wonder Woman 3 et Deadpool 3 prendront un certain temps, mais le film DC de Dwayne Johnson devrait sortir en salles en juin prochain.

Red Notice sera disponible sur Netflix à partir du 12 novembre 2021.

