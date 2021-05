Avis StrongVPN | Android Central

Avantages

Débloque les connexions simultanées Netflix, Disney + et Amazon Prime Video 12 à la fois Hautes vitesses

Les inconvénients

Ne débloque pas BBC iPlayer Différentes fonctionnalités par plate-forme

StrongVPN est, comme son nom l’indique, un VPN puissant – bien que ce ne soit pas l’une des options les plus premium du marché. Mais si vous voulez qu’un VPN débloque les services de streaming et que vous avez besoin de nombreuses connexions d’appareils à la fois, cela pourrait être l’un des meilleurs services VPN pour vous.

Il y a une simplicité à propos de StrongVPN qui est rafraîchissante. Pour certains, ce minimalisme sera attrayant, dans son package facile à utiliser, mais pour d’autres, cela pourrait signifier un manque de fonctionnalités qui pourraient autrement être attendues à ce prix.

Avec les clients pour Mac, Windows, iOS et Android, cela est facile à utiliser et peut même être configuré directement sur un routeur pour permettre une utilisation sur tous les appareils connectés. Avec un nombre de serveurs proche de 1000 dans plus de 60 villes dans plus de 40 pays, il s’agit d’un service VPN bien répandu. Idéal pour débloquer Netflix à partir de nombreux endroits selon les besoins ou pour obtenir une connexion sécurisée à proximité.

Alors, est-ce le meilleur VPN pour vous? Continuez à lire dans cette revue StrongVPN pour le découvrir.

Tarifs et plans

StrongVPN simplifie la tarification. Il n’y a que deux options, payer au mois ou payer pour une année complète à l’avance.

Pour la liberté des paiements mensuels, vous serez facturé 10 $ par mois, ce qui comprend une garantie de remboursement de 30 jours et 250 Go de stockage sécurisé SugarSync.

Mais si vous pouvez vous permettre de payer le plan annuel à l’avance, il vous en coûtera 34,99 $, ce qui équivaut à 2,91 $ par mois beaucoup moins cher. Cela comprend également cette garantie de remboursement de 30 jours et 250 Go de stockage sécurisé SugarSync.

Assurez-vous de garder les yeux ouverts pour les offres, car StrongVPN a tendance à offrir de bonnes réductions, offrant parfois jusqu’à 65% de réduction sur les prix réguliers. Notre widget ci-dessous garde un œil sur les dernières offres StrongVPN afin que vous obteniez toujours le meilleur prix.

Test et performance

La configuration de StrongVPN était très, très simple. Ce n’est pas seulement grâce à la simplicité de configuration, mais également grâce aux guides complets sur le site Web du fournisseur VPN. Cela signifie de l’installation sur un bureau au chargement latéral sur un appareil Android, tout est fait rapidement et facilement.

Une fois opérationnels, les tests de performance se sont avérés positifs. Pour les tests aux États-Unis, les résultats nous ont permis d’obtenir des vitesses haut de gamme très décentes de 650 à 660 Mbps avec WireGuard. Les seuls VPN où nous avons vu de meilleures vitesses aux États-Unis sont ExpressVPN et NordPVN. En utilisant OpenVPN, les vitesses étaient plus moyennes par rapport aux autres fournisseurs de VPN.

Les serveurs britanniques et le résultat du protocole WireGuard étaient tout aussi impressionnants avec une vitesse maximale de 600 Mbps. Avec nos tests aux États-Unis et au Royaume-Uni, nous avons également constaté que les performances étaient assez constantes, nous sommes donc sûrs de supposer que ces vitesses élevées n’étaient pas un hasard.

Les vitesses peuvent, bien sûr, varier entre les serveurs, alors assurez-vous de sauter sur les serveurs avant de vous en tenir à un, car vous constaterez peut-être que vous obtenez une meilleure vitesse en faisant cela.

Caractéristiques

C’est l’une des meilleures options de VPN en streaming, car il est capable de débloquer les restrictions géographiques pour Netflix, Hulu, ABC, HBO, Disney + et Sky Go. Le seul absent de la liste qui aurait été le bienvenu était le BBC iPlayer.

StrongVPN propose des applications pour tous les principaux systèmes d’exploitation de bureau et mobiles, ainsi que la prise en charge d’autres appareils tels que Kodi, Fire TV et les routeurs. Il convient de noter qu’il n’y a pas de parité des fonctionnalités entre les applications de bureau et mobiles avec certaines fonctionnalités manquantes sur le mobile et d’autres extras introuvables sur le bureau. Plus d’informations à ce sujet dans la section suivante.

La possibilité de configurer ce VPN sur votre routeur est un grand attrait. Oui, cela offre jusqu’à 12 appareils connectés à la fois, mais si vous voulez plus que cela, la configuration du routeur est une excellente option. Ensuite, n’importe quel appareil sur ce réseau sera derrière la sécurité du VPN.

L’assistance téléphonique est une fonctionnalité intéressante. Ceci est limité à 9h – 17h, du lundi au vendredi, CT – mais même cela est mieux que de nombreux services offerts, surtout à ce prix. Pour être clair, il existe un service d’assistance client 24h / 24 et 7j / 7, ce n’est tout simplement pas sur les téléphones, en dehors des heures d’ouverture, mais plutôt par e-mail.

SugarSync est une autre fonctionnalité positive, car ce stockage en nuage de 250 Go vous coûterait autrement 9,99 $ par mois pour y accéder. Un bonus très décent ici, surtout si vous optez pour cette option de plan annuel moins chère ou si vous l’acceptez avec un accord VPN.

Confidentialité et sécurité

Il existe tout un tas de solutions de sécurité avec le bien nommé StrongVPN. Vous pouvez vous connecter en utilisant L2TP, SSTP, OpenVPN, IKEv2 et maintenant WireGuard également. Bien que toutes ces options soient des options, elles ne sont pas disponibles sur toutes les plates-formes. L’application Android, par exemple, n’offrira pas d’options L2TP ou SSTP.

Cela dit, vous obtenez un tunnelage fractionné sur les applications mobiles. Cela vous permet de choisir quelles applications utilisent quelle connexion, ce qui vous permet de conserver votre application bancaire sur un serveur local, par exemple, tandis que Netflix en utilise une dans un autre pays. Il existe également un coupe-circuit fiable dans les applications de bureau.

La politique de confidentialité de StrongVPN indique dès le départ qu’il a une politique d’enregistrement zéro, ce qui signifie qu’aucune de vos données d’utilisation n’est suivie ou stockée. Tout ce qu’il conservera, ce sont vos e-mails et vos informations de paiement et rien n’est vendu à des tiers.

Il est moins clair si l’entreprise enregistre les connexions à ses services et si elle priorise ou pénalise certains protocoles par rapport à d’autres. Cela dit, tout le reste est ce que vous espérez et devrait signifier la tranquillité d’esprit.

Il s’agit d’un service basé aux États-Unis, ce qui signifie qu’il n’a pas autant de protection de la vie privée qu’un VPN basé dans un autre pays. En tant qu’entreprise américaine, StrongVPN pourrait être obligée de transmettre toutes les données dont elle dispose dans le cadre de diverses alliances internationales de sécurité dont les États-Unis font partie. StrongVPN déclare qu’il n’enregistre aucune donnée, donc théoriquement n’aurait rien à remettre, mais son siège peut suffire à décourager certains utilisateurs.

Devriez-vous vous inscrire?

Si vous pouvez vous permettre de payer pour l’année à l’avance, vous pouvez obtenir un très bon prix sur un VPN qui offre un superbe déblocage du streaming, une configuration et une utilisation faciles sur de nombreux appareils, des vitesses haut de gamme décentes et une bonne politique de non-journalisation.

Cela peut manquer d’une partie de la cohérence de la vitesse des fournisseurs haut de gamme et de plus d’applications pour des choses comme les téléviseurs intelligents, donc si ce sont des casse-tête, vous voudrez peut-être regarder ailleurs dans notre liste des meilleurs services VPN.

