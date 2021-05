Avis sur Apple TV 4K: la nouvelle télécommande Siri est un “ achat incontournable ”, mais le prix de l’Apple TV reste prohibitif

Pour compléter une semaine de critiques sous embargo Apple, les premières critiques de l’Apple TV 4K et de la nouvelle version de Siri Remote ont maintenant été publiées. Ces critiques détaillent les mises à niveau des performances de la nouvelle Apple TV avec un processeur A12 Bionic à l’intérieur, ainsi que la vie réelle avec la nouvelle télécommande Siri.

CNN Underscored affirme que la télécommande Siri redessinée est la «meilleure» jamais testée et un «achat incontournable» pour les utilisateurs d’Apple TV:

La télécommande Siri est la star ici, et c’est la meilleure télécommande que nous ayons jamais testée. Son utilisation est simple, minimaliste et, surtout, intuitive. C’est une mise à niveau sérieuse par rapport à l’original, et si vous êtes actuellement satisfait de votre Apple TV 4K de génération précédente, nous paierions 59,99 $ et obtiendrions la nouvelle télécommande. Si vous possédez une Apple TV HD vieillissante, le moment est idéal pour vous mettre à niveau et vous assurer de l’avenir pendant plusieurs années. Bien sûr, vous obtiendrez également la nouvelle télécommande Siri.

La revue ajoute cependant que le prix de l’Apple TV sera un facteur d’interdiction pour de nombreuses personnes:

La nouvelle Apple TV 4K est plus rapide que des concurrents comme le Roku Ultra, le Streambar et le Google Chromecast. À 50 $ pour Chromecast ou Roku Express 4K, vous obtenez des fonctionnalités similaires et une prise en charge des normes visuelles de base à un prix plus abordable, bien que nous préférions la télécommande Siri en aluminium et intuitive aux télécommandes en plastique fournies avec Roku. Apple TV 4K exécute tvOS et vous avez accès à l’App Store pour des milliers de services de streaming, qui sont historiquement arrivés sur Apple TV avant les autres plates-formes. Enfin, l’Apple TV 4K a du sens en tant que lecteur pour les membres de l’écosystème Apple, car les photos, la musique et ce que vous regardez se synchroniseront sur tous vos appareils.