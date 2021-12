Avis sur Blink Outdoor : la sécurité qui fait l’affaire pour Alexa

Roger Fingas / Autorité Android

Il existe une variété de caméras de sécurité compatibles Alexa, et Amazon propose non pas une mais deux gammes : Ring, ses produits phares, et Blink, une alternative moins chère. Le Blink Outdoor est le successeur du défunt Blink XT2, mais se retrouve sur un marché extrêmement concurrentiel avec des concurrents comme Arlo et Wyze, dont plusieurs options qui sont en réalité moins chères.

L’appareil photo offre une combinaison unique de fonctionnalités, mais est-ce suffisant pour faire du produit une bonne affaire ? Découvrez si cela en vaut la peine dans la revue Blink Outdoor d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur le Blink Outdoor

Clignotement extérieur : 99 $ / 89 £ / 99 €

Comme son nom l’indique, la caractéristique distinctive de l’Outdoor est sa capacité à résister aux intempéries, comme la pluie, et, dans une certaine mesure, à une plus grande plage de températures. Alors que les autres caméras de Blink fonctionnent entre zéro et 35 °C, l’Outdoor peut gérer n’importe où entre -20 et 45 °C. Quoi qu’il en soit, vous devriez probablement le placer dans un endroit où il ne sera pas cuit ou glacé.

L’appareil photo fonctionne avec deux piles AA, ce qui, selon Blink, est suffisant pour deux ans d’utilisation légère. C’est assez impressionnant, étant donné que certains autres produits fonctionnent avec des piles rechargeables qui doivent être remplacées beaucoup plus fréquemment. Une partie de la façon dont il s’en sort est en exigeant le module de synchronisation Blink 2, qui est connecté en permanence à l’alimentation et relie l’extérieur (et d’autres caméras Blink) avec un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. C’est également là que vous pouvez connecter un lecteur flash compatible USB 2.0 pour le stockage local des séquences incidentes capturées (non continues).

Si vous n’utilisez pas de stockage local, la seule autre option d’enregistrement est un abonnement au cloud. Blink Basic coûte 3 $ par mois ou 30 $ par an et couvre une seule caméra. Blink Plus coûte 10 $ par mois ou 100 $ par an, prenant en charge un nombre illimité de caméras, avec des avantages spéciaux, notamment des garanties prolongées et une remise de 10 % sur d’autres matériels Blink. Les deux plans permettent jusqu’à 60 jours d’historique vidéo.

Sans abonnement ni clé USB, vous recevrez une diffusion en direct et des notifications déclenchées par le mouvement, mais c’est tout. Ni l’Outdoor ni le Sync Module n’ont de stockage intégré.

Vos principales interactions avec la caméra se font via l’application Blink pour Android et iOS, qui est nécessaire pour les paramètres, la conversation bidirectionnelle et la vérification de l’historique des enregistrements. Il n’y a pas d’interface Web. Si vous avez des haut-parleurs Alexa, vous pouvez obtenir des automatisations et des alertes de mouvement sonores, et si vous avez un Echo Show, vous pouvez également lui demander d’afficher une vidéo en direct.

Pour installer l’Outdoor, Blink vous fournit une rotule rotative, deux vis et une clé de plaque arrière qui sert également d’extension à 90 degrés. Le dernier élément peut être utile pour monter la caméra dans des endroits inhabituels ou pour capturer des angles difficiles. Lors de mes tests, par exemple, j’ai trouvé la rallonge indispensable pour visualiser l’intégralité de mon seuil tout en évitant la rue et le trottoir.

Sur le plan fonctionnel, l’Outdoor est pratiquement identique à son prédécesseur, le Blink XT2, la seule véritable mise à niveau matérielle étant l’option de stockage USB. D’autres changements sont basés sur le cloud ou sur des logiciels. L’Outdoor active les zones de confidentialité et les notifications de mouvement uniquement (c’est-à-dire sans enregistrement) et supprime l’option de stockage en nuage gratuite du XT2 (nous en parlerons plus tard).

Ce qui est bon?

À la lumière du jour, la vidéo 1080p, 30fps de l’Outdoor est plus que suffisante pour voir les visages et identifier les colis. Son champ de vision de 110 degrés n’est pas le plus large, mais devrait être capable de capturer n’importe quelle action, tant que vous positionnez la caméra de manière stratégique.

L’audio entrant est suffisant à condition qu’il ne soit pas noyé par des éléments tels que la circulation, les tondeuses à gazon ou les climatiseurs. J’ai été plus impressionné par la qualité de son haut-parleur intégré à la caméra, qui était suffisamment fort et clair pour que les visiteurs ne devraient pas avoir de difficulté à vous entendre – tant que vous êtes vous-même fort et clair, bien sûr.

Le meilleur aspect de l’Outdoor est peut-être le contrôle offert par l’application Blink. Il est bien organisé et offre de nombreuses options de personnalisation, notamment la programmation d’armement/désarmement, les zones de détection, les délais de redéclenchement, l’intensité IR (vision nocturne) et des durées de clip comprises entre cinq et 60 secondes. Assurez-vous d’activer la fonction de notification anticipée, qui déclenche une alerte lorsqu’un mouvement instantané est détecté. Chaque caméra devrait être aussi réactive.

Bien qu’un test vraiment approfondi de l’étanchéité de l’extérieur soit difficile, la caméra a survécu à au moins une tempête de pluie, ainsi qu’à une chaleur texane allant jusqu’à ~34 °C. Si vous vivez dans une région où les températures sont extrêmes, vous voudrez peut-être prendre soin d’abriter la caméra pour éviter les arrêts ou les mauvaises performances de la batterie, mais pour la plupart, elle sera capable de résister aux éléments.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Le mode nuit de l’appareil photo pourrait être pire, mais c’est toujours l’un des plus faibles. La fréquence d’images tombe à seulement 7,5 ips et la qualité de l’image peut devenir boueuse. Même dans ce cas, l’éclairage IR peut souvent effacer les détails. Vous pouvez atténuer l’IR au détriment de la portée visible.

L’installation est plus lourde qu’elle ne devrait l’être. Blink est, tout d’abord, assez avare d’instructions. Les documents fournis dans la boîte ne vous disent pas grand-chose de plus que de télécharger l’application et de connecter le module de synchronisation avant d’installer l’appareil photo. Il vous dirige vers le site Web de Blink pour tout le reste, ce qui semble idiot alors qu’une grande partie de cette aide aurait pu être intégrée dans des didacticiels basés sur des applications.

Devoir configurer le module de synchronisation est une complication en soi, en partie parce qu’il s’agit de trouver une prise intérieure aussi proche que possible de la caméra tout en restant à portée du Wi-Fi. C’est compréhensible – cela peut améliorer la fiabilité, et certains autres systèmes multi-caméras reposent également sur des stations de base, mais tout le monde n’a pas de prises au bon endroit. Les caméras avec leurs propres modules Wi-Fi ont tendance à être plus pratiques en matière de configuration, surtout si vous ne voulez pas vous lancer dans un nouvel écosystème de sécurité.

Les barrières de l’écosystème peuvent être le plus gros problème de l’extérieur.

J’ai également découvert que l’encombrement de l’appareil photo limitait les angles vers lesquels je pouvais le pointer. Cela a entraîné quelques essais et erreurs lors du placement, la solution ultime étant l’extension que j’ai mentionnée plus tôt.

Les barrières de l’écosystème peuvent être le plus gros problème de l’extérieur. Aussi populaire que soit Alexa, ignorer la prise en charge de Google Home et Apple HomeKit coupe la caméra de nombreuses technologies de contrôle et d’automatisation et limite son attrait pour ceux qui investissent dans une autre marque.

L’absence d’un niveau cloud gratuit signifie également que même si l’appareil photo est moins cher que certains, ce n’est peut-être pas le meilleur si vous cherchez à dépenser le moins possible. Après avoir payé 99,99 $ pour la caméra, vous devez ajouter un abonnement (au moins 3 $ par mois) pour accéder à vos enregistrements après coup. Alternativement, vous pouvez débourser quelques gigaoctets de stockage flash USB, mais ceux-ci pourraient facilement être volés par des voleurs ou détruits dans un incendie ou une inondation car ils sont stockés dans l’unité principale, plutôt que dans une station de base séparée comme avec d’autres caméras. Même une petite quantité d’enregistrements d’incidents gratuits à l’aide du stockage en nuage résoudrait ce problème.

Avis Blink Outdoor : dois-je l’acheter ?

À lui seul, l’Outdoor tient la plupart du temps, atteignant la barre de ce que Blink promet. Pour en avoir le plus pour votre argent, vous devez supporter des problèmes d’installation et des coûts supplémentaires, y compris l’achat d’abonnements et Alexa, mais ce ne sont pas des tueurs automatiques.

En effet, pour les personnes déjà attachées à Alexa ou intéressées par celle-ci, il existe de solides arguments de vente. Les notifications rapides peuvent légitimement mettre fin à certains vols et accidents, et il est pratique d’échanger des piles AA tous les ans ou deux au lieu de les recharger tous les quelques mois (mais pas écologique, sauf si vous utilisez des piles rechargeables). L’enregistrement local a ses propres risques, en attendant, mais est toujours une bonne option à avoir et conviendra aux besoins de certaines personnes.

Le Blink Outdoor est une option solide pour les accros d’Alexa.

Cependant, certains acheteurs voudront peut-être aller ailleurs, pas nécessairement parce qu’ils ont acheté d’autres plates-formes de maison intelligente, mais parce que d’autres caméras offrent des fonctionnalités et des performances nettement meilleures, parfois pour moins d’argent. La Wyze Cam Outdoor (70 $) par exemple, prend en charge Alexa, Google Home, et est livré avec 14 jours d’enregistrement gratuit des incidents dans le cloud.

Une autre alternative au prix similaire est la Solo Outdoorcam C24 d’Eufy (100 $). Cet appareil prend en charge Alexa et Google ainsi que la détection des pleurs des personnes, des animaux domestiques et même des bébés. Il est livré avec une carte microSD de 32 Go et dispose d’un projecteur intégré, ce qui rend sa vision nocturne supérieure.

Vous devez également considérer que même si les abonnements de Blink sont relativement abordables, il n’y a aucune technologie de reconnaissance de personne, de forfait ou d’animal de compagnie à aucun niveau. Cela pourrait rendre les plans et les appareils tels que Wyze, Nest et Arlo plus attrayants, à moins que vous ne vouliez simplement le stockage cloud de 60 jours le moins cher disponible.

Pourtant, peu de gens vont se plaindre s’ils choisissent le Blink Outdoor. C’est une option solide pour les accros d’Alexa ou pour tous ceux qui souhaitent installer leur appareil photo et oublier de le charger pendant très longtemps.

Cligner des yeux en plein air

Une caméra de sécurité compatible Alexa conçue pour survivre à la pluie.

Le Blink Outdoor est une caméra de sécurité résistante aux intempéries avec des fonctionnalités telles que la conversation bidirectionnelle, l’intégration Alexa, la vision nocturne et la possibilité d’enregistrer via un abonnement cloud ou un stockage local.

