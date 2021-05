Avis sur CD – Dealin ‘Death Vulture

(Lame en métal)

01. Le danger est imminent



02. Âmes malveillantes



03. Comptez vos bénédictions



04. Gorgone



05. Ville étoilée



06. Fuyez le fantôme



07. Sous le mausolée



08. Dealin ‘Death



09. Multitudes de terreur



10. La Cour de Caligula

Aussi difficile qu’il soit de définir ce qui sépare l’admirable authenticité du pastiche adroit, VAUTOUR ont rarement invité la question. Comme pour tout ce que les Allemands ont fait au cours des six dernières années, “Dealin ‘Death” existe principalement pour insuffler une nouvelle vie aux sons incomparables du metal underground des années 80. Mais alors qu’il existe d’innombrables groupes qui adoptent une approche similaire, très peu d’entre eux ont soit les côtelettes d’écriture, soit la conviction incontestable que ce groupe continue de livrer en quantités énormes et étouffantes.

Presque exactement deux ans après l’extraction complète “Vagues épouvantables et tombes abîmées”, VAUTOURLe troisième long-métrage de ce dernier fait tout ce qu’il faut tout en donnant l’impression que c’était une explosion absolue à faire. Du leader Leo SteelerLe hurlement sauvage du barrage constant de riffs provocants de la vieille école, le territoire sonore est le même que jamais, et pourtant les Allemands ont écrit leur lot de chansons le plus imaginatif et mouvementé à ce jour. “Âmes malveillantes” est un coup de fouet instantané, avec un refrain palpitant, sans plus de thrash et une action sublime à double plomb. Presque POSSÉDÉ-comme dans son intensité tête en bas, c’est un autre excellent exemple de la façon dont VAUTOUR jouez simplement avec plus d’agressivité et d’instinct que beaucoup de leurs pairs rétroactifs. “Compter vos bénédictions” répète le truc, mais avec quelques noueux, VENIN-comme des accents et certains bien TUEUR-discorde dimensionnée dans le riffing. Ailleurs, des combinaisons de matériaux plus épiques VAUTOUR bien, car ils embrassent la grandeur de doomy et le courage de NWOBHM. En particulier, “Gorgone” est une classe de maître dans l’horreur déchiquetée, avec des chœurs mélodiques perçant à travers le déluge excoriant à un effet considérablement dramatique. “Ville étoilée” c’est encore mieux: un acte de pureté joyeuse du heavy metal, il claque des nuances de EXCITATEUR, tôt FOSSOYEUR et même DIO-ère NOIR SABBAT en une seule pluie magique de denim taché de sang.

La qualité est maintenue partout, avec tout de la “L’enfer attends”– cliquetis de salutation de “Fuyez le fantôme” à l’assaut rageur et bourré de crochets de la chanson titre offrant de multiples moments d’euphorie poings en l’air. Comme tous les grands groupes de metal, VAUTOUR savoir exactement comment équilibrer la maladresse et l’intensité, et la clôture “La Cour de Caligula” en est une magnifique preuve. Très probablement le meilleur moment de ce groupe à ce jour, c’est un sciemment sombre, ignoble et doucement Destin miséricordieux-comme récit d’actes méchants qui pourraient même avoir de faibles résonances dans un contexte moderne. On ne sait jamais. Mais même si les journalistes lisent trop dans les moindres détails “Dealin ‘Death”, l’idée qu’il s’agit d’un autre album fantastique d’un groupe vraiment génial est difficile à contester. VAUTOUR tu piges. Agir en conséquence.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).