Avis sur CD – Expérience de tension liquide 3 Expérience de tension liquide

(À l’envers)

1. Hypersonique



2. Battre les chances



3. Évolution liquide



4. Le passage du temps



5. L’odyssée incroyable de Chris et Kevin



6. Rhapsody In Blue



7. Nuances d’espoir



8. Clé de l’imagination

Les attentes sont déraisonnablement élevées lorsqu’un groupe vénéré enregistre son premier album en plus de vingt ans, surtout lorsqu’il s’agit d’une collection de musiciens aussi extraordinaire que EXPÉRIENCE DE TENSION LIQUIDE. Le supergroupe – composé de THÉÂTRE DU RÊVE guitariste John Petrucci, à présent THÉÂTRE DU RÊVE claviériste Jordan Rudess, ancien-THÉÂTRE DU RÊVE le batteur Mike Portnoy et bassiste / musicien Chapman Stick Tony Levin (KING CRIMSON) – a produit deux disques à la fin des années 90 qui ont placé la barre haute pour le rock progressif instrumental. La nouvelle que le groupe s’est réunie à nouveau au cours de l’été 2020 pour un autre enregistrement en studio après deux décennies a attiré beaucoup d’attention, ainsi que la perspective de Portnoy enregistrement avec son ancien THÉÂTRE DU RÊVE compagnons de bande à nouveau. L’enregistrement qui en résulte, simplement intitulé “Expérience de tension liquide 3” dans la tradition de leurs albums précédents, ne correspond pas tout à fait aux sommets presque parfaits de ses prédécesseurs, bien qu’en fin de compte, cela en valait la peine.

Piste d’ouverture “Hypersonique” perpétue la tradition des premières chansons du passé EXPÉRIENCE DE TENSION LIQUIDE efforts, commence par un barrage de 30 secondes de sens de la musique tourbillon vous rappelant que le groupe va vous emmener dans un vaste voyage, et a toujours la chimie musicale pour réussir chaque rebondissement. Petrucci sort de la porte avec des riffs métalliques croquants tandis que le reste du groupe se dirige vers un affichage super-jazzy de dextérité, avec Portnoy impressionnant notamment en montrant sa batterie la plus frénétique depuis sa Théâtre du Rêve journées. LevinLe travail de basse et de Chapman Stick pose un fond épais et grondant à la procédure alors que la chanson se fraye un chemin à travers les changements de tempo tout au long, culminant dans un étalage scintillant de déchiquetage de Petrucci.

Les éléments qui font un enfer d’une ouverture d’album seraient épuisants si le groupe essayait de maintenir cela pour l’intégralité de l’album. L’une des raisons pour lesquelles le groupe est aussi vénéré qu’eux est qu’il est capable d’équilibrer ces moments de histrionique indulgente avec des moments de calme, d’entrain et de beauté. “Battre les chances” est un rocker énergique qui aurait été chez lui sur la bande originale de la fin des années 90 SEGA jeu de course d’arcade, rythmé par certains des plus beaux travaux de guitare de Petruccicarrière. “Évolution liquide” est un morceau de prog new-age qui permet à la fois au groupe et à l’auditeur de prendre une pause avant que des guitares plus lourdes ne grincent Petrucci et un travail de clavier plus prononcé à partir de Rudess revient conduire “Le passage du temps”.

“L’odyssée incroyable de Chris et Kevin” est une autre rupture avec le chaos frénétique du prog, avec Levin montrant à quel point il peut plier les riffs avec son Chapman Stick alors qu’il est soutenu par Portnoyla batterie d’improvisation. L’indulgence exagérée revient décuplée avec la couverture du groupe de GEORGE GERSHWINde “Rhapsodie en bleu”. Le groupe avait interprété cette piste lors de spectacles en direct il y a plus de dix ans, mais le premier enregistrement en studio de la chanson du groupe est filtré à travers des couches de prog de cirque formant le mélange parfait de dextérité, fantasque et dingue que l’on pourrait espérer d’une telle reprise. . “Nuances d’espoir” est un beau duo à prise unique de Petrucci et Rudess qui parfois évoque Elton Johnde “Funérailles pour un ami”, avant la fin de l’album avec l’épopée tentaculaire “Clé de l’imagination”, accentué par Rudessla plus belle performance au clavier de l’album.

“Expérience de tension liquide 3” n’est pas tout à fait le générique sublime des deux premiers albums du supergroupe. Mais comme indiqué ci-dessus, tout ce qui a rendu les fans inconditionnels du quatuor amoureux de ces disques est plus que livré en masse.

