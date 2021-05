Avis sur CD – Loss Osiah

(Chef unique)

01. Royaume de la misère



02. La deuxième loi



03. Paracusia



04. Reine de la douleur



05. Punition temporelle



06. Loss (feat. Jason Evans)



07. Compulsion Terracide



08. L’Oeil de l’essaim (feat. Ben Duerr)



09. La guerre entre nos murs



10. L’esprit inquiétant (blasé à l’intérieur)



11. Celer et Audax



12. Échos



13. Déjà vécu

Si vous cherchez quelque chose pour noyer la renaissance semi-arsed du nu-metal de cette année, le deathcore semble un choix approprié. Beaucoup décrié dans certains milieux lors de son émergence, il s’est avéré être un phénomène durable, et il existe actuellement un nombre ridicule de grands groupes fonctionnant dans ses paramètres étonnamment souples. Si vous aimez le métal brutal et bien produit, vous êtes probablement déjà un adepte, auquel cas OSIAHLe troisième album de l’album complet devrait se hisser immédiatement au sommet de votre liste de favoris.

Il n’y a pas d’autre moyen de le dire: “Perte” est vraiment lourd, à la fois en termes de production écrasante et à la pointe de la technologie et dans les riffs profondément noueux et inquiétants qui fournissent le cadre destructeur de ce groupe britannique. Deathcore n’évoque pas toujours un sentiment d’horreur imminente, mais OSIAH sont manifestement bien formés dans le grand, le gothique et le sombre. Le résultat est des chansons qui saluent une formule bien usée tout en l’entraînant toujours plus profondément, disons, dans la gueule esclavagiste de l’oubli. Il est également significatif que OSIAH ont depuis longtemps abandonné tous les clichés deathcore de leur son. Des chansons comme “Paracusia” et “Échos” se vantent de plus d’un peu de death metal old-school dans leur ADN, à la fois dans leur structure et dans leur style riffing, tandis que leurs inévitables pannes lobotomisées sont plusieurs fois plus tordues et inventives que le sous-genre standard.

Comme avec OSIAHdernier album de 2019 “Royaume des mensonges”, “Perte” apparaît comme un corpus raffiné d’œuvres de maîtres de leur métier, plutôt que comme un simple autre lot de chansons à cocher pour aider à vendre des produits de qualité. Les meilleures chansons ici sont indécemment excitantes: “Punition temporelle” est une avalanche de quatre minutes de grands riffs et d’une violence sans réplique; “L’oeil de l’essaim” (avec OMBRE D’INTENTIONde Ben Duerr) est un beat-’em-up monstrueux, multi-riffs avec des rafales de slurry débilitante et downtempo; la fermeture “Déjà vécu” vitrines leader Ricky Lee Roperdes gutturales monumentales sur des vagues ondulantes de la mort nerveuse et moderne. Le meilleur de tous, INGÉRÉ chanteur Jason Evans conspire avec Roper sur le barrage de la chanson titre de la précision de base de pointe, des rainures voyous et des détours profondément déformés et noircis.

Comme tout genre, le deathcore a beaucoup de charlatans encombrant le marché. Mais il est facile de repérer l’article supérieur. OSIAH avancent le long de leur chemin choisi et donnent à la grande majorité de la concurrence un aspect un peu ridicule dans le processus. C’est un album sérieux par de sérieux prétendants, et il est assez lourd pour écraser un Labrador.

