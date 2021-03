Avis sur CD – Obsidian Katabasis Fuoco Fatuo

(Connaissance profonde)

01. Rempart d’obsidienne (Création de l’absurde)



02. Je



03. Seuils de non-existence à travers Eerie Aeon



04. II



05. Katabasis psychoactif



06. III

Du Canada Registres de connaissances approfondies a le don d’extraire des joyaux magiques et musicaux de la terre. Bien que le label soit principalement axé sur la musique lourde, il a également sorti des groupes variés et inimitables comme le hip-hop expérimental DALEK et groupe de metal extrême avant-gardiste PORTAIL. Le label de pointe a forgé une relation avec FUOCO FATUO, et la mystérieuse tenue funéraire italienne libère son nouvel album de six chansons absolument épouvantable et écrasant intitulé « Katabasis d’obsidienne ».

L’album n’est pas pour les âmes sensibles, ni pour une écoute occasionnelle. « Katabasis d’obsidienne » est un vortex dévorant, vous aspirant dans un paysage sonore infernal. Il suinte d’une énergie qui suscite un sentiment de terreur et frappe avec un sens du drame, évitant soigneusement tout piège du mélodrame. Il y a un génie absolu à portée de main avec ce type de savoir-faire.

« Katabasis d’obsidienne » suit FUOCO FATUOpleine longueur de 2017 « Backwater », un effort qui a fait monter les enchères et se concentrer sur tout ce qui est sombre, démoniaque et misérable. Ce changement était notable, mais le groupe italien a poussé les limites encore plus loin ici. Cette fois-ci, l’aspect funeste funèbre est plus sombre et plus fataliste, et l’épaisseur du son et de l’espace massif qu’il crée est encore plus gargantuesque, rappelant les goûts de DÉMONTAGE. Les coups de poing à mi-chemin « JE » frappent comme des vagues qui s’écrasent violemment au fond de l’océan. Initialement calme, effrayant et rampant, le « Seuils de non-existence à travers Eerie Aeon » dérive vers un chant menaçant aussi surnaturel que le suggère le titre de la chanson. Étonnamment, lorsque les grognements de la mort diabolique ont une pause, une voix très humaine et gémissante prend le contrôle presque comme si l’esprit d’une personne combattait la possession démoniaque qui la consomme tout au long du reste de la version.

FUOCO FATUO n’est pas pour tout le monde. Mais pour ceux qui sont enclins au doom metal, en particulier les variétés de mort-doom et funeral doom, l’ensemble italien offre quelque chose de hallucinant, anesthésiant et instantanément captivant. Les aficionados du destin maléfique vont se régaler avec « Katabasis d’obsidienne ».

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).