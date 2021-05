Avis sur CD – Portail Avow

(Connaissance profonde)

1. «Catafalque»



2. “Oeil”



3. “Offune”



4. “Manoir de parler”



5. “Bode”



6. “Vidange

Le death metal, comme de nombreux autres sous-genres de métal, est construit sur une base d’une variété de substrats. Cela peut être de la tech death, du slam, du death metal noirci et bien plus encore. CONGRÉGATION MORTE et GRAVE MIASMA sont des figures de proue du côté sombre du death metal depuis le début du millénaire. Mais quelle que soit la façon dont vous le coupez, et en mettant de côté les débats ringards sur la classification des genres de métal, l’un des groupes de métal extrême les plus convaincants des 20 dernières années a été la monstruosité avant-gardiste du death metal. PORTAIL. L’acte australien revient avec son sixième album complet, “Avouer”, une sortie absolument psychotique qui renforce encore sa position de leader et de visionnaire du métal sombre et expérimental.

Visuellement PORTAIL frappe par sa présence pure et noire, littéralement de la tête aux pieds. Et PORTAILle chanteur de, Le conservateur, se présente comme une figure imposante, que ce soit avec sa tenue plus récente le comparant à une sorte de pape démoniaque, ou son tristement célèbre choix de garde-robe antérieur qui comprenait une horloge couvrant sa tête. Apparence de côté, PORTAIL a toujours compté à cause de sa musique, et “Avouer” est un autre exemple de la capacité du groupe à transcender les aspects et les normes conventionnels du death metal.

Pendant les années 2018 “Ion” était un départ relatif en raison de l’adoption d’aspects plus traditionnels du death metal, certaines sections de chansons étaient à la limite du death thrash, “Avouer” trouve PORTAIL obéissant à l’attraction gravitationnelle vers son état le plus naturel, celui qui distribue un barrage sonique abstrait, trouble et informe. Les couches de dissonance et de distorsion gonflent et pulsent comme un cœur qui bat PORTAILmanière de signature de. Le chaos nous frappe dès le départ avec le travail de guitare inconfortable à “Catafalque”début. La chanson est mûre avec un bruit statique, saignant dans une accumulation épique et audacieuse. “Offune”les riffs et le travail de guitare sont certainement déchiffrables, plus clairement définis que la plupart de ce que nous avons entendu PORTAIL dans le passé, cependant, la direction est si éloignée de la structure et de l’écriture de chansons traditionnelles qu’il n’est pas étonnant de savoir pourquoi PORTAIL se démarque autant qu’eux. “Manoir de parler” commence par un ton plus inquiétant par rapport au reste de la belligérance claustrophobe de l’album, mais il voyage aussi bientôt dans l’ambiance abstraite, sombre et violente qui définit le reste de l’album.

PORTAIL peint un paysage diabolique, plus qu’apocalyptique: c’est carrément infernal. Il n’y a pas eu de virages à gauche. “Avouer” n’est pas un retour à la forme du départ stylistique relatif qui était “Ion”, c’est simplement la prochaine étape PORTAILest un voyage sombre et bizarre. Les Australiens ont encore une fois fait monter la barre, et “Avouer” se présente comme la bande sonore de la perspective que l’on pourrait avoir en regardant, dans vos derniers instants, dans le grand abîme.

