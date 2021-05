Avis sur CD – Sarcome Alluvial

(Explosion nucléaire)

01. Ulysse



02. Ton subalterne



03. Sarcome



04. 40 histoires



05. Zéro



06. Exposant



07. Les dormeurs deviennent des géants



08. Le lever du soleil putride



09. Papier de sucre



10. Anodyne

Pour ceux qui adorent aux autels jumeaux de la brutalité croustillante et du showboating virtuose, ALLUVIALle premier album de, “Le désir profond d’annihilation”, était clairement l’un des débuts les plus impressionnants de 2017. Guitariste Wes Hauch est de plus en plus l’un des plus admirés, en particulier en ce qui concerne la pointe du death metal moderne et les associations avec tout le monde LES SANS VISAGE à Devin Townsend ont, à juste titre, contribué à faire de ce projet auparavant discret une préoccupation majeure. “Sarcome” aurait probablement atteint le sommet de toute façon, telle est sa qualité, mais il y a un fort sentiment que EXPLOSION NUCLÉAIRE a cassé cela en partie pour s’assurer qu’il ne se perd pas au milieu d’une rafale de versions souterraines partageant les mêmes idées. En substance, c’est si manifestement une manifestation supérieure de l’extrémité moderne que mettre le poids d’un grand label derrière cela semble la seule voie sensée à suivre.

Hauch n’est d’ailleurs pas la seule star de ce spectacle. ALLUVIAL sont un groupe incroyablement compétent, avec un son qui utilise toutes les complexités et la bravade technique de la mort sans jamais se contenter du générique. Avec le même genre d’esprit de roue libre qui a fait des albums récents de RIVIÈRES DE NIHIL et AU-DELÀ DE LA CRÉATION si passionnant, “Sarcome” allègrement contourne les attentes du death metal, déviant sur une chaîne de tangentes rythmiques et texturales qui, plutôt intelligemment, fournissent toujours le punch nécessaire et déchirant.

Le gant est lancé dans les premières minutes: «Ulysse» est une déclaration d’ouverture passionnante et belliqueuse, construite autour d’un groove de mitrailleuse imparable mais résolument progressiste dans l’intention, alors que les riffs tournent et mutent et que l’évolution peu orthodoxe mais totalement déchirante de la chanson se déroule, un refrain irrésistiblement downbeat inclus. Nous sommes toujours fermement dans le territoire du death metal, mais ALLUVIAL son enfer déterminé à plier le modèle en de nouvelles formes grotesques. Même les deux morceaux les plus simples de l’album dégagent un air de subversion volontaire. “Ton subalterne” délivre une émeute sans excuse de riffs lobotomisés et GOJIRA– des cris et des éraflures étranges; la chanson titre nourrit de sinistres vibrations mélo-mortelles à travers l’œil d’une aiguille glacée, avant d’éclater en une effondrement horrible et sanglante.

Mais de «40 histoires»faste post-métal anthémique, le modus operandi des Américains devient beaucoup plus clair, à mesure que ALLUVIAL cliquetis vers le haut à travers les engrenages, permettant à des mélodies fantomatiques de se frayer un chemin à travers un mur sonore électrifié. Presque par dépit, “Exposant” change de direction à nouveau, abattant un poteauMESHUGGAH tunnel de matraque chromée et électronique en désintégration, tandis que “Les dormeurs deviennent des géants” va pour la jugulaire mélodique, avec un autre refrain central imposant jaillissant d’un déluge post-rock dense. Après tout ça, “Le lever du soleil putride”L’attaque de death metal relativement traditionnelle est un léger choc. Mais même en martelant un riff de thrash épouvantable, ALLUVIAL sont toujours en train de tracer leur prochain saut tangentiel, et “Papier de sucre” est juste cela, une dalle robuste et émouvante de heavy metal instrumental épique, momentanément infiltrée par une autre explosion déconcertante de précision de riff post-djent qui efface la peau. La fermeture “Calmant” pâlit légèrement en comparaison, mais fournit toujours “Sarcome” avec un dénouement haussier et subtilement ingénieux.

C’est un album intelligent et fascinant, réalisé par des hommes qui connaissent définitivement leurs instruments respectifs. Mais au-delà du chant des doigts flous et des actes surhumains de l’athlétisme percussif, “Sarcome” est un album avec beaucoup de charme idiosyncratique et des chansons vraiment géniales.

