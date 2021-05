Avis sur CD – Zeitgeister Caliban

(Century Media)

01. Zeitgeister



02. Trauma (feat. Matthi de Nasty)



03. Herz



04. Ausbruch Nach Innen



05. Feuer, Zieh ‘Mit Mir



06. Nichts Ist Fuer Immer



07. Intoleranz



08. Mein Inferno



09. nICHts

Bien qu’il y ait eu une période définie où le metalcore semblait créativement redondant et prêt pour le rebut (et juste pour le plaisir, je vais dire 2006, entre le troisième et le quatrième Tandis que je mourrais albums), mais en quelque sorte le genre a duré bien au-delà de ses aspirations artistiques quelque peu maigres. Ça aide ça ENGAGEMENT KILLSWITCH sont toujours là-bas et le font toujours mieux que tout le monde, mais aucune scène ne survit sans la force du nombre. Peut-être étonnamment, les groupes allemands aiment LE CIEL BRÛLERA et CALIBAN ont fait autant que quiconque pour maintenir les feux de metalcore allumés. Certes, “Zeitgeister” est beaucoup plus générique et prévisible que LE CIEL BRÛLERAmagnum opus 2020 “De vérité et de sacrifice”, mais il montre un mépris similaire pour avoir emprunté la voie facile et centrée sur la pop. En fait, il y a un sentiment que CALIBAN sont les derniers des purs et durs de metalcore, flamboyant militairement loin avec une concentration suprême, indépendamment du temps et de la tendance. Bénéficiant d’un camée vocal dément de MÉCHANTde Matthi Tarnath, “Traumatisme” réussit même le truc sympa de sonner brièvement plus comme la fin des années 90 EN FEU que, tu sais, réel EN FEU. Tout cynisme mis à part, nous sommes un monde loin des superficialités brillantes du metalcore traditionnel ici: CALIBAN jouez-le comme ils l’entendent, et avec un éventail d’influences et d’idées beaucoup plus diversifié que ce que l’on aurait pu prévoir.

Comme pour toutes ces choses, l’impact de ce disque dépendra en grande partie de la question de savoir si l’auditeur est un fan de motifs vocaux durs à nettoyer et de pannes massives et lobotomisées, mais “Zeitgeister” est aussi aventureux. “Intoleranz” tisse une menace industrielle dans son barrage voyou et staccato; «Nichts Ist Fuer Immer» est un hymne de métal gothique scabreux avec au moins deux crochets mortels; «Ausbruch Nach Innen» devient full tech-deathcore, rempli de synthés en plein essor et de réverbération caverneuse.

C’est la fermeture “nICHts” qui scelle l’affaire. Anthémique, belliqueux et mélodique excitant, c’est simplement une version sophistiquée, imaginative et, osons-le dire, mature d’une formule qui a été utilisée et abusée par d’innombrables aussi-rans et poids légers au cours des deux dernières décennies. “Zeitgeister” ne vous épatera pas, mais cela vous rappellera pourquoi cette musique était si excitante en premier lieu. Cela vous rappellera également pourquoi, apparemment contre toute attente, cela continue de frapper une corde sensible avec tant de gens.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).